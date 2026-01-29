Las fiestas imperdibles del verano: La Feria On Tour y Surfestival

01
La Feria On Tour: 3 fechas imperdibles
La temporada de sunsets se prende en Sporting Viña del Mar, donde te instalas temprano, miras el sunset y después no paras de bailar.
- Sábado 31 de enero: Hérnan Cattaneo (extended set)
- 🗓️31 de Enero 2026
- Viernes 13 de febrero: Charlotte de Witte y Enrico Sangiuliano
- 🗓️13 de febrero 2026
- Sábado 14 de febrero: CAMELPHAT-
- 🗓️14 de Febrero 2026
Asegura tus entradas con tiempo ¡No te lo pierdas!
Con tres fechas la invitación es simple: llegar con tiempo, dejarse llevar por la música y aprovechar jornadas que parten en modo sunset y terminan en la noche. Un cierre perfecto para el verano, pensado para disfrutar.
02
Surfestival: 20 años, dos paradas y celebracion frente al mar.
Uno de los clasicos del verano se viene con festejo doble: La Serena y Pichilemu en una misma edición aniversario.
- La Serena: sábado 31 de enero en La Serena - 🎟️Entradas disponibles aquí.
- Pichilemu: sábado 14 de febrero en Condominio Páncora. - 🎟️Entradas disponibles aquí.
Y como buen evento costero, Surfestival no se queda solo en el escenario, también tendrá surfería con 14 expositores, un punto de encuentro para darse una vuelta entre stands, cachar novedades y disfrutar.