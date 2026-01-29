Die Party des Jahres? Die Party des Jahres!
Eventos y Festivales

Las fiestas imperdibles del verano: La Feria On Tour y Surfestival

Tres fechas al aire libre con La Feria On Tour en Viña y dos ediciones históricas de Surfestival por sus 20 años. Mar, música y energía: agenda lista para enero y febrero.
Por Sofía Caerols Matta
01

La Feria On Tour: 3 fechas imperdibles

La temporada de sunsets se prende en Sporting Viña del Mar, donde te instalas temprano, miras el sunset y después no paras de bailar.
Asegura tus entradas con tiempo ¡No te lo pierdas!
Con tres fechas la invitación es simple: llegar con tiempo, dejarse llevar por la música y aprovechar jornadas que parten en modo sunset y terminan en la noche. Un cierre perfecto para el verano, pensado para disfrutar.
02

Surfestival: 20 años, dos paradas y celebracion frente al mar.

Uno de los clasicos del verano se viene con festejo doble: La Serena y Pichilemu en una misma edición aniversario.
Y como buen evento costero, Surfestival no se queda solo en el escenario, también tendrá surfería con 14 expositores, un punto de encuentro para darse una vuelta entre stands, cachar novedades y disfrutar.
