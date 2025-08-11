La historia de Minecraft

Minecraft es uno de los mayores juegos del mundo, si no el mayor. ¿Cómo pudo un pequeño juego indie sin financiación y con un solo desarrollador convertirse en el fenómeno que es hoy? Hagamos juntos un viaje por el carril de los recuerdos y averigüémoslo 👇

Si eres un ávido jugador de Minecraft, o conoces bien el juego, puedes saltarte esta parte. Antes de echar un vistazo a los libros de historia, resumamos cómo se desarrolla este épico juego. Minecraft es posiblemente el más influyente de los juegos sandbox. Se deja caer al jugador en un gran mundo abierto aleatorio (en realidad infinito) con biomas como montañas, bosques, cuevas, llanuras y océanos, sin ninguna meta u objetivo específico. Sólo se puede progresar mediante un sistema de logros. El mundo está formado por cubos, o bloques, que puedes destruir, eliminar, construir o sustituir. También tiene un ciclo noche/día. Según el nivel de dificultad establecido, los jugadores tienen que comer y defenderse de las turbas hostiles durante la noche.

Realmente no es solo reunir y construir © Mojang Minecraft © Microsoft

A través de varios Modos de Juego elegidos al comienzo de cada nueva partida, los jugadores vivirán una aventura diferente. Si sólo quieres centrarte en construir cosas asombrosas, debes elegir el Modo Creativo. Si quieres una aventura de verdad, boom, el Modo Aventura es para ti. Si lo que quieres es "de verdad", en la que luches por sobrevivir, el Modo Supervivencia es lo que necesitas. Estos distintos modos hacen que el juego sea aún más rejugable.

01 El principio

Muy bien, ahora ya sabes cómo se desarrolla el juego. Es hora de saber cómo empezó todo. Minecraft es una creación del programador sueco Markus "Notch" Persson, que anteriormente trabajó en la empresa de desarrollo de videojuegos King y más tarde en jAlbum. Antes de centrarse por completo en Minecraft, Notch desarrolló algunos prototipos durante sus horas libres, inspirándose en juegos populares de la época. Entre los prototipos estaban RubyDung, un juego de construcción de bases, e Infiniminer, un juego de minería basado en bloques. Creo que todos vemos cómo se iban formando las ideas que hay detrás de Minecraft.

La primera edición de Minecraft, llamada Java Edition, fue realizada por Notch durante un fin de semana a principios de mayo de 2009. El juego se hizo público inicialmente el 17 de mayo en el foro TIGSource, un foro para desarrolladores de juegos independientes. Tras recibir comentarios de sus compañeros, Notch actualizó el juego a lo que hoy en día se llama la versión Clásica. Durante los dos meses siguientes se publicaron algunas actualizaciones más, las versiones Indev e Infdevs, antes de que el 30 de junio de 2010 se publicara la primera gran actualización, Alpha. Fue por entonces cuando Minecraft empezó a coger velocidad.

Minecraft’s simplicity is one reason it’s so big © Mojang/Microsoft

Notch dejó su trabajo diario para centrarse únicamente en Minecraft. Con el dinero ganado con el juego, fundó la ahora legendaria empresa de videojuegos Mojang, junto con sus anteriores colegas Carl Manneh y Jakob Porser. En esta época, Minecraft se actualizaba y perfeccionaba constantemente. Se añadieron nuevos objetos, bloques, mobs, recursos, mecánicas de juego y el tan querido Modo Supervivencia. El 30 de diciembre, Minecraft entró en fase Beta. Como preparación para el lanzamiento completo, Mojang contrató a nuevos empleados a medida que el juego -y la cantidad de gente que lo jugaba- crecía a un ritmo vertiginoso.

02 Una visión se apodera del mundo

La versión completa de Minecraft se lanzó el 18 de noviembre de 2011 y fue un éxito inmediato. A partir de ese momento, Minecraft sólo iba en una dirección. Y ese camino era hacia arriba. Para centrarse en la dirección del juego y asumir un liderazgo más general, Notch dejó de ser el Diseñador Jefe y contrató a Jens "Jeb" Bergensten, que asumió el control creativo total del juego.

A medida que crecía la base de jugadores, también lo hacía Mojang. Era imprescindible cerrar acuerdos con más socios y desarrolladores para apoyar y llevar al límite el cada vez mayor Minecraft. Durante los dos años siguientes, salieron varias ediciones y actualizaciones nuevas, como la Actualización Aventura, la Actualización Bastante Terrorífica y la Actualización que Cambió el Mundo. Se añadieron un diseño más elegante, más tipos de mobs, biomas, objetivos, objetos y mecánicas de juego. Uno de los mayores atractivos de Minecraft era que cambiaba y se actualizaba constantemente, con más cosas que hacer y experimentar. Nada ha cambiado hasta hoy.

Minecraft can be green and pleasant, or dark and creepy © Mojang/Microsoft

Después de todo el éxito que imprimió Minecraft en los corazones de tantos jugadores, Mojang y la propiedad intelectual de Minecraft fue comprada por Microsoft en 2017 por 2.500 millones de dólares. Lo sugirió el propio Notch en Twitter, buscando una corporación que comprara sus acciones.

Minecraft siguió desarrollándose y añadiendo más de, literalmente, todo. Combates contra jefes, un elemento subterráneo mucho mayor, dimensiones y zonas adicionales. El juego se introdujo en varias consolas y plataformas nuevas a lo largo de los años. Xbox, Playstation, Nintendo, la Pocket Edition para móviles. Incluso la realidad virtual consiguió un trozo del pastel de Minecraft. Básicamente, si posees una máquina de medios electrónicos de cualquier tipo, puedes jugar al juego.

03 Modos de juego y spinoffs

Debido a la popularidad de Minecraft, se crearon, y se siguen creando, varios modos de juego y spinoffs, todo para mantener la rejugabilidad y la frescura. Los jugadores juegan a Minecraft por diversas razones, todas con objetivos y metas diferentes. A algunos les gusta centrarse en construir cosas asombrosas en el Modo Creativo, como recrear la Torre Eiffel o el Taj Mahal, que son algunas de las creaciones más ambiciosas. A algunos les gusta sobrevivir en la dificultad más alta el mayor tiempo posible en el Modo Supervivencia o en el Modo Hardcore. Algunos quieren descubrir todos los secretos y huevos de Pascua, y otros quieren una aventura más basada en la historia en el Modo Aventura. ¡Hay toneladas de cosas que hacer!

You can be anything you want to be in Minecraft © Mojang/Microsoft The Minecraft world is vast © Mojang/Microsoft

Minecraft también es muy personalizable. La comunidad de modding ha creado una gran variedad de nuevos mapas, mobs, objetos... ¡todo lo que se te ocurra! Otro aspecto de Minecraft es el Modo Multijugador, en el que varios jugadores pueden reunirse y jugar en un mismo mundo. Sobrevivir luchando contra mobs y construyendo cosas juntos suena bastante divertido, ¿verdad?

Muchos spinoffs también se han inspirado en el versátil juego. Los más famosos son Minecraft: Story Mode, un juego independiente basado en episodios e historias desarrollado por Telltale Games y Mojang. Minecraft Dungeons, un juego de exploración de mazmorras en el que hasta cuatro personas pueden recorrer varias cuevas, explorando y encontrando tesoros. Y Minecraft Earth, donde se implementa la realidad aumentada en el mundo. Mojang y Microsoft sí que saben cómo refrescar las cosas.

04 El tren que no se detiene

Nadie podía predecir el enorme impacto cultural que ha tenido Minecraft. Pocos juegos pueden presumir del increíble ascenso y, lo que es más impresionante, de la relevancia constante que ha mantenido desde el principio. El juego principal y sus diversos derivados se juegan más que nunca, y las actualizaciones los mantienen frescos en un mundo en constante cambio. Minecraft ha ganado múltiples premios y, más de una vez, ha sido calificado como "Uno de los juegos más importantes de la década" por varios críticos aclamados.

Minecraft transcends the screen © Mojang/Microsoft

Los críticos han alabado los originales gráficos "en bloques", la libertad de jugar exactamente como el jugador decida, el enorme mundo abierto, las constantes actualizaciones, mods y cambios realizados. Por no mencionar el complejo sistema de artesanía, la capacidad de enganchar a personas de todas las edades, las transformaciones en móvil, consola y realidad virtual, y el equilibrio perfecto entre un juego de aventuras y un sandbox. No es de extrañar que Minecraft haya vendido más de 200 millones de copias, con más de 125 millones de jugadores activos al mes. Unas cifras ridículas.

Como la financiación inicial se basaba en los jugadores, Minecraft fue uno de los primeros juegos independientes en utilizar realmente YouTube y otras plataformas de medios similares para comercializarse con éxito. Muchos de los mayores influenciadores de juegos de hoy en día utilizaron Minecraft para esforzarse en sus respectivos canales, reunir y mantener espectadores. La historia de Minecraft es un gran ejemplo de sinergia en el mundo de los juegos.

Se puede decir que, hoy en día, Minecraft es más que un juego. Su impacto en nuestra sociedad y la popularidad que tiene, ha hecho que se transforme en películas, documentales, novelas, mercancías físicas y música. Tiene aplicaciones en la educación, la planificación de infraestructuras y el estudio del hábitat. Casi miremos donde miremos, la huella de Minecraft es visible. Así que la pregunta es: ¿qué le depara el futuro al fenómeno que es Minecraft?

Minecraft no es solo para niños; hay que darle bastante al coco © Microsoft

Mientras Minecraft arrasa en Hollywood con su exitosa y taquillera película, Una película de Minecraft, e incluso se habla de una secuela, el propio juego sigue recibiendo nuevas actualizaciones. La actualización Primavera a la Vida, como su nombre indica, ha dado un toque de vida al Sobremundo, incluyendo variantes cálidas y frías de los mobs clásicos, nuevas características ambientales como el brillante arbusto de las luciérnagas, hojas que caen y susurros de arena.

Los efectos visuales también están recibiendo una actualización, con un nuevo conjunto de mejoras en camino, llamado Visuales Vibrantes. Las sombras pixeladas, los efectos de agua mejorados, la luz del sol brillando a través de los árboles y reflejándose en las calabazas, por ejemplo, existen gracias a los reflejos en el espacio de la pantalla y a la iluminación basada en imágenes, para que las cosas parezcan lo más realistas posible, al estilo de los bloques de Minecraft.

A medida que los jugadores siguen haciendo, creando y compartiendo sus mundos, Minecraft no muestra signos de desaceleración, y con 15 años ya en la mesa de artesanía, no hay duda de que podría haber otros 15 en el tanque para el título de bloques.