Conoce a la primera mujer en escalar la ruta más larga de El Capitán

La escaladora estadounidense Sasha Di Giulian se convirtió en la primera mujer en escalar en libre la ruta más larga de El Capitán de Yosemite: la Pared de Platino. Tardó 23 días en completar la escalada. Durante nueve de esos días, estuvo atrapada en un portaledge, una tienda de campaña colgante que los escaladores utilizan para dormir en paredes verticales de roca, mientras soportaba incesantes tormentas con fuertes lluvias, nieve y vientos feroces que azotaban la pared.

"Es la escalada que más me enorgullece de mi carrera. No me lo puedo creer" , envió un mensaje de texto desde la cumbre con las yemas de los dedos hinchadas y vendadas. DiGiulian hizo cumbre en la pared de 914 m tras un esfuerzo de tres temporadas en la ruta, consiguiendo la primera ascensión femenina de la línea.

The storms did eventually break © Pablo Durana/Red Bull

La Pared Platino de 39 largos, también conocida como Línea Directa, fue establecida entre 2009 y 2017 por el escalador estadounidense Rob "Platino" Miller y varios compañeros, entre ellos Elliot Faber y Jay "Shaggy" Selvidge. Aunque Miller completó la ruta, no liberó todos los largos de un solo empujón continuo. La primera ascensión libre fue realizada en 2017 durante 14 días en la pared por Miller y el escalador suizo Roby Rudolph, que liberaron con éxito toda la ruta.

"Siempre la he apoyado y he querido que tuviera éxito", dijo Miller sobre la ascensión de DiGiulian. "Me entusiasma su éxito, no sólo por ella misma, sino porque me entusiasma ver a gente escalando una ruta que tardó mucho tiempo en pasar del concepto a la realidad".

La histórica ascensión de Sasha DiGiulian a la ruta más larga de El Capitán

DiGiulian took 23 days to complete the climb © Pablo Durana/Red Bull

DiGiulian se preparó para la escalada durante tres temporadas, ensayando los dos primeros tercios pulidos por el glaciar hasta que los desbloqueó y rapeló en el tercio superior para trabajar la serie final de largos cruciales. Comenzó su intento continuo de ascenso el 2 de noviembre, soportó tormentas prolongadas que le impidieron progresar de forma significativa durante semanas, y alcanzó la cima el 26 de noviembre bajo cielos despejados y nieve derretida en la cumbre.

"¡Súper épico (que) todavía estemos aquí!" . escribió DiGiulian sobre los mensajes que recibió de los famosos escaladores Alex Honnold y Tommy Caldwell durante el tramo más duro de la tormenta. Cada mañana, mientras la condensación se acumulaba en el interior de su portaledge y el agua goteaba en su capullo mientras ella tiritaba en el sitio, enviaba sus propias actualizaciones: "FRÍO y supermojado aquí arriba... ya hemos pasado lo peor, espero" . Y añadió: "Parece que esté lloviendo aquí con la cantidad de nieve derretida que hay" . Cuando por fin amainaron las tormentas, escribió: "Aunque me siento esperanzada con este sol".

Su compañero de escalada Elliot Faber, incapaz de completar los largos cruciales, renunció a su esfuerzo libre y apoyó a DiGiulian, esperando a que amainaran las tormentas en un refugio cercano mientras los torrentes arreciaban a su alrededor y les caían trozos de hielo desde la cumbre.

A pesar de la mejora de las condiciones, los largos cruciales seguían mojados, pero DiGiulian los escaló de todos modos, oponiendo la mayor resistencia de su carrera.

Una hazaña poco común: Sólo la cuarta ascensión a la Pared Platino

DiGiulian and Faber are only the fourth team to complete the route © Pablo Durana/Red Bull

Esta ascensión es la cuarta vez que un equipo escala la ruta. Los alemanes Tobias Wolf y Thomas Hering completaron la segunda ascensión en 2018. Alex Honnold y Tommy Caldwell escalaron la ruta a principios de esta temporada, justo antes de que una serie de grandes tormentas azotaran la Sierra.

Esas tormentas alcanzaron rápidamente a DiGiulian y Faber, que se encontraban a unos 240 m por debajo de la cumbre. Mientras los ríos atmosféricos y los fuertes vientos azotaban su campamento, la pareja sólo avanzó 60 m en casi dos semanas. Incluso después de que amainaran las tormentas y volviera el sol, el agua siguió cayendo desde la cumbre, manteniendo húmedos los puntos clave.

Un desafío único: los rasgos distintivos y el peaje final de la Pared Platino

The Platinum Wall is a uniquely challenging undertaking © Pablo Durana/Red Bull

A pesar de las condiciones, DiGiulian perseveró. En total, dirigió 27 de los 40 largos de la ruta, incluidos todos los nudos. Entre ellos se incluyen el largo de cara empinada Mago Blanco 5.13c; la fisura del techo Cabeza de Perro 5.13c; la fisura de los dedos Platino 5.13a ("super empapada", escribió); una esquina sin nombre de 5.13d que requiere un salto largo en su final; y el techo estacionalmente húmedo de 5.13a, Teahupo'o.

La ruta tiene 23 largos de 5.12 y seis de 5.13. Aunque el topo enumera 39 largos, DiGiulian añadió un inicio directo a través de Pine Line, aumentando su total a 40. Debido a las dificultades combinadas, potentes travesías bajo un enorme techo, largos descensos y su naturaleza compleja y tortuosa, "la ruta no se parece a nada que haya escalado en el Valle" , dijo Miller, el escalador que estableció la línea. Mientras que otras rutas libres de El Cap siguen principalmente sistemas de grietas, la Pared Platino sigue una mayoría de secciones de cara aparentemente en blanco protegidas por el mayor número de tornillos de cualquier ruta de la formación.

Reflexionando sobre el tramo final hasta la cumbre, Miller añadió: "Lo que recuerdo de cada vez que he escalado El Cap es cómo se vuelve más empinado en la cima, así que hay mucho más que dar; tienes que dar mucho a El Cap para pagar el peaje final para bajar" .

Sasha DiGiulian: Una carrera pionera en la escalada y más allá

DiGiulian is a true trailblazer of her sport © Pablo Durana/Red Bul

Sasha DiGiulian, de 33 años, posee un título de Campeona del Mundo Absoluta Femenina, permaneció invicta durante 10 años en los Campeonatos Panamericanos y se convirtió en la primera mujer en escalar 5,14d con su ascenso a Pure Imagination en la Garganta del Río Rojo de Kentucky en 2011. Ha escalado más de 50 rutas clasificadas 5.14, ha completado la Trilogía Canadiense de la Gran Pared 5.14: War Hammer en Castle Mountain; The Shining Uncut en Mount Louis; y Blue Jeans Direct en Mount Yamnuska, y realizó la primera ascensión femenina de la ruta de gran pared 5.14b Rayu en el norte de España . En 2017, realizó el primer ascenso libre de la ruta de 15 largos 5.13 Misty Wall en Yosemite.

En 2023 publicó sus memorias, Take the Lead: Hanging On, Letting Go, and Conquering Life's Hardest Climbs, y en 2024 apareció en el documental de la HBO Here to Climb, que documenta su carrera como escaladora profesional, sus operaciones de cadera y sus principales logros como escaladora. También es fundadora de la empresa de barritas energéticas Send Bars, de Boulder, Colorado.