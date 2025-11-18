Desde el momento en que llegó a la F1, Max Verstappen ha demostrado ser el talento más brillante de su generación, estableciendo una asombrosa racha de nuevos récords a su paso. Éstas son las que creemos que son sus mejores carreras en un coche de F1, desde carreras dominantes desde la parte delantera hasta espectaculares carreras a través del campo hasta la cima.

01 Gran Premio de Malasia 2015 - 6º clasificado, 7º clasificado

Verstappen, el más joven en puntuar en la F1 © Peter Fox/Getty Images/Red Bull Content Pool Max Verstappen conquista Sepang © Getty Images/Red Bull Content Pool Team-mates Max Verstappen and Carlos Sainz © Getty Images/Red Bull Content Pool Max Verstappen se alinea para Toro Rosso en Malasia © Getty Images/Red Bull Content Pool

En la F1 no existe el consenso, pero casi lo hubo cuando Max Verstappen fue anunciado como piloto de Toro Rosso -ahora rebautizado como Racing Bulls- para 2015. Era demasiado joven y no tenía suficiente experiencia. En su debut tenía 17 años y 166 días, casi dos años menos que Jaime Alguesuari cuando estableció el récord existente. Además, Verstappen no había corrido con nada más potente que un Fórmula 3. Los cuchillos de sus críticos estaban afilados y listos antes incluso de que le ajustaran su primer asiento.

Verstappen ignoró el ruido de fondo e hizo un excelente debut, clasificándose 11º y rodando en los puntos antes de sufrir un fallo de motor. Iba a mejorar aún más en la segunda carrera de la temporada, clasificándose sexto y terminando séptimo , superando a su compañero de equipo Carlos Sainz y a los Red Bull de Daniel Ricciardo y Daniil Kvyat.

En unas condiciones difíciles de lluvia intensa y altas temperaturas, llevó el Toro a casa en séptima posición para convertirse en el piloto más joven de la historia de la F1 en puntuar. Incluso se mostró ligeramente molesto con el resultado después de haber tenido que luchar con una frenada deficiente durante las primeras 15 vueltas. ¿Y sus críticos? Ahora estaban callados.

02 Gran Premio de España 2016 - victoria

Verstappen se enfrenta a la prensa en su debut con Red Bull Racing © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool Sebastian Vettel felicita a Max Verstappen, el ganador más joven de F1 © Clive Mason/Getty Images/Red Bull Content Pool Max Verstappen consigue su primera victoria en F1 © David Ramos/Getty Images/Red Bull Content Pool

Tras la marcha de Sebastian Vettel en 2014, se desató la carrera entre los graduados estrella del Red Bull Junior Team para ocupar el asiento vacante en Red Bull Racing. Verstappen no sólo competía con su compañero de equipo en Toro Rosso, Carlos Sainz, sino también con Daniil Kvyat en Red Bull Racing. Cuando Kvyat sintió la presión, las llamativas actuaciones de Varstappen se convirtieron en un argumento convincente y ambos intercambiaron sus asientos para el Gran Premio de España de 2016.

Con muy poco tiempo de preparación, Verstappen se subió al RB12 y ganó la carrera. En lo que se ha convertido en su estilo característico, lo minimizó después, diciendo que lo había hecho bien, que había tenido suerte con los pilotos de Mercedes cayéndose unos encima de otros, y que había tenido suerte de nuevo al conseguir la estrategia "buena" frente a la "mala" de Daniel. Sin embargo, el hecho es que consiguió una victoria en su debut en un gran premio mientras contenía a dos Ferraris a la carga en un coche nuevo en el que aún no sabía qué hacían todos los botones. Es difícil imaginar unas circunstancias más duras para convertirse en ganador de un Gran Premio, el más joven de la historia de la F1.

03 Gran Premio de Brasil 2016 - 4º a 3º (vía 16º)

Max Verstappen en mojado en Interlagos © Getty Images/Red Bull Content Pool Max Verstappen celebra su 3er puesto en el Gran Premio de Brasil 2016 © Getty Images/Red Bull Content Pool Verstappen celebra con el equipo tras el Gran Premio de Brasil 2016 © Getty Images/Red Bull Content Pool

Al igual que el fascinante pilotaje de Ayrton Senna para Lotus sobre mojado en Mónaco en 1984, este fue el momento en el que el mundo se sentó y se fijó en un talento generacional. El equipo de Verstappen apostó y perdió al elegir Inters y luego él hizo milagros para evitar un trompo en la recta principal, todo lo cual le dejó en P16 a sólo 14 vueltas del final.

En esas 14 vueltas, el holandés se arrastró hasta la tercera posición, encontrando agarre donde nadie más podía encontrarlo en Interlagos, mientras ascendía en el orden. Era imparable y parecía que Verstappen conducía sobre una superficie diferente a la de los demás. Seguro de sus puntos de frenada, decisivo en sus adelantamientos y 100% intrépido. Un nuevo talento llegó a la escena mundial y -alerta de spoiler- esto fue un ensayo general para una actuación aún mayor en el mismo circuito.

04 Gran Premio de Austria 2018 - victoria desde la P4

El Ejército Naranja anima a Max Verstappen © Getty Images/Red Bull Content Pool Max gana el GP de Austria 2018 © Getty Images/Red Bull Content Pool Max celebra la victoria con todo el equipo Red Bull Racing © Charles Coates/Getty Images // Getty Images / Red Bull Content Pool

Verstappen domina el Red Bull Ring, con cinco victorias en el montañoso circuito: cuatro en el Gran Premio de Austria, incluido su primer gran slam en 2021, y una más en el Gran Premio de Estiria. Mientras el Ejército Naranja abarrotaba las gradas, la victoria del piloto holandés en 2018 fue una señal de lo que estaba por venir. Como en España en 2016, los dos coches de Mercedes estaban fuera de carrera, pero cuando Lewis Hamilton se detuvo esta vez, Verstappen ya era líder y estaba a 30 segundos.

Empezó de forma brillante, realizando un adelantamiento audaz en la primera vuelta, chocando las ruedas con Kimi Räikkönen para colocarse tercero en dirección a la curva Rindt, un lugar en el que no es habitual ver adelantamientos. A continuación, heredó la segunda posición cuando Valtteri Bottas se detuvo en la vuelta 13 y se hizo con el liderato neto de la carrera cuando Mercedes decidió no hacer entrar en boxes a Hamilton con el posterior Virtual Safety Car. "Estoy muy contento de ganar en el Red Bull Ring y con tantos aficionados holandeses aquí", dijo Verstappen después de la carrera. "También fue tan inesperado y eso lo hace aún mejor. Un fin de semana increíble. Si quieres ganar una carrera este es el lugar perfecto, en un coche Red Bull en el Red Bull Ring".

05 Gran Premio de México 2018 - victoria desde la P2

Max Verstappen celebra la victoria en México © Getty Images/Red Bull Content Pool Una clase magistral en México © Getty Images/Red Bull Content Pool Verstappen celebra la victoria en México con su equipo © Getty Images/Red Bull Content Pool

Verstappen había logrado una magistral victoria aquí en 2017, arrebatándole el liderato a Sebastian Vettel con un audaz adelantamiento en la salida y alejándose a toda velocidad en la distancia. 2018 fue casi un calco, pero esta vez su compañero de equipo, Daniel Ricciardo, le superó en la pole position por sólo 0,026s. Verstappen fue el más rápido en la salida y se puso en cabeza.

A partir de ahí se mostró imperioso, conduciendo sin fallos hasta el final y sacando 30 segundos de ventaja a su rival más cercano, Vettel, que iba en Ferrari. Tal era la ventaja de Verstappen, que Kimi Raikkonen y Lewis Hamilton, que consiguió su quinto título mundial esa tarde, eran los únicos pilotos que estaban en la misma vuelta cuando cayó la bandera a cuadros.

06 2021 Gran Premio de Emilia Romaña - De la P3 a la victoria

Verstappen adelanta a Hamilton en Imola en 2021 © Getty Images/Red Bull Content Pool Verstappen celebra su victoria en el Gran Premio de Emilia-Romaña 2021 © Getty Images/Red Bull Content Pool En el podio con su amigo Lando Norris © Getty Images/Red Bull Content Pool

Mercedes había disfrutado de un periodo de dominio sin precedentes en la F1, pero todo eso cambió en los febriles días de 2021 y éste fue el punto de partida. Verstappen se había asegurado la pole en la carrera inaugural de la temporada en Bahréin, pero se le había escapado la victoria por el más estrecho de los márgenes. En Imola las cosas no parecían prometedoras, ya que Hamilton se hizo con la pole y Sergio Pérez con la P2.

La intensa lluvia hizo que Verstappen pudiera utilizar sus habilidades sobre mojado y se adelantó a su compañero de equipo en la salida para disputarle a Hamilton el liderato en la persecución hasta Tamburello. Intercambiaron pintura y Verstappen se puso en cabeza, que conservó a pesar de un periodo de coche de seguridad y un reinicio tras la bandera roja. Fue una clara señal de que Hamilton estaba en una seria lucha por el campeonato.

07 2022 Gran Premio de Hungría - 10º a 1º

Verstappen toma la bandera a cuadros en el GP de Hungría 2022 © Getty Images/Red Bull Content Pool Max Verstappen celebra con el equipo © Getty Images/Red Bull Content Pool Con el trofeo de ganador del GP de Hungría 2022 © Getty Images/Red Bull Content Pool

Los problemas en la clasificación con su unidad de potencia significaron que Verstappen no pudo marcar un tiempo en la Q3 y se alineó en la P10 en Hungaroring, una pista notoriamente estrecha en la que los adelantamientos son escasos. Nada de eso le molestó y desde el principio se abrió paso entre sus rivales y ascendió en la parrilla. La estrategia del equipo en boxes le ayudó a adelantar a Hamilton y a Fernando Alonso para situarse en la P5.

Por si no hubiera suficiente drama, hizo un trompo tras adelantar a Charles Leclerc, pero se recuperó y volvió a adelantarle. Otra ronda de paradas en boxes y se puso en cabeza en la vuelta 51 de 70, escapándose para tomar la bandera a cuadros con casi ocho segundos de ventaja sobre el resto. Tras la carrera, Verstappen dijo: "Es una locura haber ganado la carrera hoy desde la P10, especialmente en un circuito como éste, en el que es muy difícil adelantar. Hoy hemos tomado todas las decisiones correctas, ha habido algunos buenos rebufos y, en general, hemos hecho un gran trabajo como equipo. Ha sido sin duda una de mis mejores carreras, ¡a pesar del pequeño trompo de 360 grados!".

08 2022 Gran Premio de Bélgica - P14 a la victoria

Max Verstappen on track at the 2022 Belgian GP © Getty Images/Red Bull Content Pool Max Verstappen wins the 2022 Belgian GP © Getty Images/Red Bull Content Pool At home at the top: Max Verstappen at the 2022 Belgian GP © Getty Images/Red Bull Content Pool

Verstappen fue el más rápido en la clasificación, pero fue relegado a la P14 debido a una serie de penalizaciones por sustituir componentes. Sin inmutarse, empezó a abrirse paso entre sus rivales y, tras una vuelta al ondulado circuito de Spa-Francorchamps, ya rodaba en octava posición. En la vuelta 12, le arrebató el liderato a su compañero de equipo Sergio Pérez, antes de entrar en boxes cuatro vueltas más tarde. Esta vez tuvo que arrebatarle el liderato a Carlos Sainz y luego disfrutó de una carrera despejada hasta la bandera. También se llevó un punto extra por la vuelta rápida, ya que lideró la carrera con más de 17 segundos de ventaja. Victoria en su tierra natal y en uno de los circuitos más difíciles del calendario.

09 Gran Premio de España 2023 - ¡grand slam!

Max Verstappen leads the way in the 2023 Spanish Grand Prix © Getty Images/Red Bull Content Pool Max Verstappen celebrates winning the 2023 Spanish Grand Prix © Getty Images/Red Bull Content Pool Team photo after a comprehensive win at the 2023 Spanish Grand Prix © Getty Images/Red Bull Content Pool Max Verstappen leads the celebrations at the 2023 Spanish Grand Prix © Getty Images/Red Bull Content Pool

Un grand slam en F1 -o grand chelem- es ganar desde la pole position, marcar la vuelta rápida y liderar todas las vueltas de la carrera. Max Verstappen tiene cinco grand slams: Austria 2021, Emilia-Romaña 2022, España 2023, Qatar 2023 y Bahréin 2024. Eso le sitúa tercero en la lista de todos los tiempos, empatado con Alberto Ascari y Michael Schumacher, con sólo Lewis Hamilton (6) y Jim Clark (8) por delante.

Su tercera victoria se produjo en el circuito en el que consiguió su primera victoria y fue la actuación más destacada de la temporada más dominante de la historia de la F1, en la que el equipo Oracle Red Bull Racing ganó 22 de los 23 Grandes Premios, con Max en lo más alto en la asombrosa cifra de 19.

La ronda española suele ser la carrera en la que los equipos rivales acortan distancias tras añadir nuevos componentes, pero Verstappen no se equivocó en una victoria de semáforo a bandera, pareciendo todo un tricampeón del mundo electo y liderando con una diferencia tan grande que pudo entrar en boxes y conservar el liderato sobre su compañero de equipo Sergio Pérez. Tras la carrera, dijo: "Volver a ganar aquí es increíble. Es un enorme placer conducir un coche como éste".

10 2024 Gran Premio de São Paulo - Simplemente encantador

Celebrations start as Max Verstappen wins the 2024 Brazilian Grand Prix © Getty Images/Red Bull Content Pool Max celebrates with his winning team at Interlagos © Getty Images/Red Bull Content Pool Max Verstappen explodes with joy at winning the 2024 Brazilian Grand Prix © Getty Images/Red Bull Content Pool

Quizás el mejor piloto en mojado de la historia y una actuación definitiva de Max. El Campeón del Mundo demostró sus habilidades superlativas en las condiciones más duras. Tras el dominio de 2023, en 2024 los rivales de Max recortaron distancias y, durante largos tramos de la temporada, dejó de tener el coche más rápido. Al final de la temporada, la presión era máxima, ya que el impulso parecía estar en manos de Lando Norris de McLaren, que se hizo con la pole position tras la victoria en la carrera Sprint del sábado . Tras una sesión de clasificación retrasada e interrumpida por la intensa lluvia y cinco banderas rojas, Max recibió una penalización por montar un motor nuevo, lo que le llevó a la P17.

El día de la carrera, la lluvia fue implacable, lo que provocó falsas salidas, choques, falsos reinicios, más choques e incluso una bandera negra que confinó a Nico Hülkenberg al garaje. Pero la habilidad suprema de Max Verstappen sobre mojado hizo que el holandés encontrara agarre donde nadie más podía, y se abrió paso entre los demás adelantando a Lewis Hamilton, Pierre Gasly, Oscar Piastri y a Esteban Ocon, líder de la carrera, para lograr una victoria que subrayó el estatus de Max como mejor piloto de la parrilla y tetracampeón del mundo.

11 2025 Gran Premio de Japón: de la pole a la victoria

Max Verstappen is pursued around Suzuka by Lando Norris © Getty Images/Red Bull Content Pool Max Verstappen wins the 2025 Japanese Grand Prix © Getty Images/Red Bull Content Pool Max Verstappen celebrates on the podium at the Japanese Grand Prix © Getty Images/Red Bull Content Pool

El Gran Premio de Japón es uno de los eventos favoritos de Max Verstappen y llegó a Suzuka buscando su cuarta victoria consecutiva en este circuito. Pero el equipo estaba en horas bajas: el temperamental RB21 era tan difícil de manejar que el novato Liam Lawson había parecido una sombra de sí mismo en las dos primeras rondas. Peor aún, McLaren parecía imparable y parecía que el tetracampeón del mundo se quedaría atrás rápidamente. Max tenía un coche que equilibrar y un nuevo compañero de equipo que incorporar al garaje, Yuki Tsunoda .

Cuando el equipo necesitaba liderazgo, Max ofreció una actuación impecable para vencer a los pronósticos y superar a Lando Norris en la pole por una centésima de segundo y colocar su RB21 en la primera fila. Todo lo que tenía que hacer era mantenerse ahí hasta la bandera a cuadros. Norris, de McLaren, y Oscar Piastri intentaron forzar un error, pero Max nunca se equivocó y mantuvo su coche sobre raíles para cruzar la meta con menos de un segundo de ventaja sobre los dos coches papaya. Red Bull Racing volvía a las carreras. La victoria también tuvo una simetría perfecta, ya que llegó con una librea blanca única en homenaje a los socios salientes de motores Honda y al RA272 que dio a la marca su primera victoria en F1 en 1965. "El fin de semana empezó bastante duro, pero no nos rendimos. Salir desde la pole nos ha permitido ganar esta carrera", dijo Max. "Aún nos queda trabajo por hacer, pero demuestra que si realmente lo clavamos todo podemos estar ahí arriba".

12 2025 Gran Premio de São Paulo - de atrás a P3

Max Verstappen works his way up the grid at Interlagos © Getty Images/Red Bull Content Pool On the podium in Brazil: Max Verstappen © Getty Images/Red Bull Content Pool From last place to third – Max celebrates with his team © Getty Images/Red Bull Content Pool

Y de vuelta a Brasil y al escenario de tantas carreras triunfales de Max Verstappen. Podría decirse que su exhibición de 2025 eclipsa la espectacular victoria de 2024 porque las probabilidades estaban totalmente en su contra. Después de haberle llevado a la victoria en dos de las tres rondas anteriores, el RB21 no rindió en la clasificación. Con Max 16º en la parrilla, el equipo decidió cortar por lo sano y sacar el coche del parc fermé. Al evitar que Max saliera el último desde el pitlane, pudieron instalar una nueva unidad de potencia y realizar una serie de cambios en la puesta a punto para mejorar el rendimiento del coche. Un coche de seguridad temprano y el VSC llevaron a Max hasta la P16, pero su progreso se vio frenado por un pinchazo.

Con botas nuevas, se movió rápidamente por la parrilla. En la vuelta 17 adelantó a Nico Hülkenberg de Sauber y después a Fernando Alonso en la siguiente vuelta. Cuando los coches de delante entraron en boxes, le arrebató la P5 a su antiguo compañero de equipo Alex Albon y, cuando los de delante se encajonaron, Max se puso en cabeza. "Nunca pensé que diría esto, Max, pero desde el pit lane eres ahora el líder de la carrera", dijo su ingeniero de carrera Gianpiero Lambiase. Pero en la vuelta 54 los neumáticos medios de Max estaban gastados, así que el equipo optó por los blandos: serían rápidos, pero ¿durarían hasta el final? Salió del box P5 y persiguió a George Russell para hacerse con la última plaza del podio. Aún hubo tiempo para intentar arrebatarle el segundo puesto a Kimi Antonelli, pero para entonces los neumáticos de Max estaban hechos humo. "La carrera fue muy intensa, ¡mucha acción!", dijo Max. "Estar en el podio desde el pit lane no me lo esperaba en absoluto". Y añadió: "Nunca nos rendimos. Siempre intentamos mejorar y encontrar más tiempo por vuelta. Y por suerte hoy lo hemos vuelto a encontrar".

13 Y por último...

Por supuesto, siendo un contrarian por naturaleza, si le preguntaras a Verstappen por su mejor carrera, no mencionaría ninguna de ellas. Según él mismo, tienes que remontarte a 2013 y al Campeonato del Mundo de KZ en Varennes-sur-Allier, Francia. Verstappen ganó el codiciado título de KZ1, la categoría más alta del karting, abierta sólo a mayores de 15 años. Él, naturalmente, tenía 15 años entonces.