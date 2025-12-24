Las mejores fiestas de Año Nuevo para recibir el 2026

🎉Miércoles 31 de Diciembre 🎉

Adrenalina 2026

Este Año Nuevo Adrenalina 2026 se vive con todo, una celebración al aire libre que mezcla música, color y pura energía para recibir el nuevo año en la capital. La fiesta se tomará la Sala Central y la Terraza, con un recorrido sonoro que va desde dos pop y Eurobeat, pasando por boy bands y K-pop, hasta una pista cargada de 70s disco, soul, indie pop, brit pop anthems y más.

📅Miércoles 31 de diciembre.

📍Av. Matucana 100, Santiago, Estación Central.

Aldea

Aldea recibe el año como se merece: con música, energía y una noche pensada para quedarse en la memoria. Un line up potente enciende la pista y nos lleva directo al 2026 con un Stage Electrónico cargado de sets imperdibles, donde cada artista suma intensidad y ritmo a la experiencia.

📅Miércoles 31 de diciembre.

📍Hacienda Catapilco, Maitencillo.

Año nuevo Kitsch

La noche del jueves desde las 23:55 hrs se transformará en una experiencia única donde el glamour patrimonial se mezcla con estética pop, psicodelia y una selección musical que recorre décadas de hits (del rock latino y el pop clásico al eurodance, new wave y oldies) en salones imponentes llenos de energía y diversidad.

📅Miércoles 31 de diciembre.

📍Club de la Unión.

Dimensión Diwali by Vortex

Vortex te invita a cruzar el portal hacia Dimensión Diwali, una noche donde el sonido, las luces y las visuales se unen para celebrar sin pausas hasta el amanecer. Con main stage ultrabailable, producción de alto impacto, zona de foodtrucks, barras amplias, espacios de descanso y spots visuales para vivir y compartir la experiencia, esta fiesta transforma el Año Nuevo en un viaje completo.

📅Miércoles 31 de diciembre.

📍Centro de eventos munich.

Boom Año Nuevo

Prepárate para bailar hasta el amanecer en 3 stages, producidos por las fiestas más destacadas del momento: La Open, Delirio y Babylon.

📅Miércoles 31 de diciembre.

📍Av. del Parque 4694, Huechuraba (Hilaria).

Claptone The Masquerade

La celebración se traslada a Fundo Colmito para una noche electrónica de alto nivel que promete empezar el año bailando sin pausa. Desde las 23:30 hrs, el escenario se enciende con un line up de peso internacional y local, encabezado por Claptone, junto a Amémé, Cassimm, Diego San Diego y Joy Benítez, en una experiencia pensada para dejar atrás el año al ritmo de beats profundos y atmósferas envolventes

📅Miércoles 31 de diciembre.

📍Fundo Colmito.

Año Nuevo Club 30

Año Nuevo Club 30 invita a comenzar el 2026 con una fiesta al aire libre pensada para reencontrarse, brindar y bailar sin apuros en el Centro Evento Bosque Luz. Con dos ambientes musicales, la noche combina un Salón Ultrabailable y un Parque Electrónico, acompañados de bar abierto, espacios exteriores y una atmósfera ideal para disfrutar con amigos.

📅Miércoles 31 de diciembre.

📍Av. del Parque 420 (Bosque Luz).

El Tebo

El Tebo presenta a Dennis Cruz en una noche que promete ritmo, groove y energía de alto nivel. Desde España, uno de los nombres más destacados del tech house llega para encender la pista con su sonido inconfundible. Acompañado por un line up de talentos locales, este encuentro en El Tebo, sin duda, será una experiencia hipnótica y vibrante, pensada para bailar sin pausa hasta el amanecer.

📅Miércoles 31 de diciembre.

📍Parcela 5 sector El Tebo, Puchuncavi.

Despierta la Florida

Despierta La Florida se transforma en el epicentro de la celebración para recibir el nuevo año con una experiencia a gran escala en el Estadio Contraloría Andes. La noche del 31 de diciembre promete música, energía y fiesta sin pausas con DJ Méndez, DJ Toti y La Gran Magia Tropical en vivo, acompañados de una producción especial que incluye cuenta regresiva, show de chispas frías, láser y pantalla gigante.

📅Miércoles 31 de diciembre.

📍Enrique Olivares 857, La Florida, Chile.

Año Nuevo Hola 2026

HOLA 2026 llega para dar la bienvenida al nuevo año celebrando la diversidad, la inclusión y la libertad en una experiencia de gran escala que reúne a la comunidad LGBTQIA+. Esta fiesta promete una noche inolvidable con seis escenarios (dos al aire libre), más de 20 artistas locales entre DJs y drag queens, producción de nivel internacional y una energía que se extiende hasta el amanecer.

📅Miércoles 31 de diciembre.

📍Teatro Caupolicán.

IA 2026

IA 2026 es una invitación a recibir el Año Nuevo con una energía distinta, donde la música, la tecnología y la celebración se cruzan en una sola experiencia. Una noche para dejar atrás el 2025, conectar con el ritmo, el ambiente y las personas, y comenzar el 2026 mirando hacia adelante, bailando sin pausa y viviendo una fiesta que mezcla innovación, intensidad y pura vibra de Año Nuevo.

📅Miércoles 31 de diciembre.

📍Club de Polo de Machalí.

ONE New Year 2026

Para dar el mejor inicio de año One te espera con 3 ambientes, los mejores djs y cientos de metros de bar abierto en los mejores productos. Además, un exclusivo vip mesa con bar abierto en botellas y hospitality con prestaciones premium como lo amerita. Prepara tu mejor look y vive una noche única hasta el amanecer junto a tu eterno @one.scl que te hará bailar sin parar.

📅Miércoles 31 de diciembre.

📍Metropolitan Santiago.

Reload 2026

Club Hípico, abre sus puertas para la octava versión de la fiesta de año nuevo más importante de la capital, Reload 2026 en su edición especial White Party dresscode, donde todos se vestirán de blanco para recibir el primer amanecer del 2026.

📅Miércoles 31 de diciembre.

📍Club Hípico.

Respira Año Nuevo

Respira Año Nuevo te invita a celebrarlo en una fiesta de primer nivel, con un gran escenario con sonido, iluminación, y pantallas de primer nivel, donde podrás disfrutar de 8 artistas internacionales y zonas de comida durante toda la noche.

📅Miércoles 31 de diciembre.

🕓 De 18:45 pm a 7:30 am.

📍Espacio Riesco - Expocenter.

Año nuevo - Club de Polo Cachagua

el Club de Polo Cachagua se convierte en el punto de encuentro para despedir el año y recibir el siguiente en un entorno único. Una noche pensada para celebrar con estilo, buena música y una energía que fluye entre amigos, pista y celebración, acompañando el conteo final y extendiéndose hasta el amanecer.

📅Miércoles 31 de diciembre.

🕓 De 11:00 pm a 5:00 am.

📍Club de Polo Cachagua.

Santiago Baila

Este Año Nuevo, Santiago se transforma en una gran pista de baile. Santiago Baila invita a despedir el año con un lineup increíble encabezado por Katteyes, Cris Ocaña y más, en una noche donde la música marca el pulso y la energía se comparte. Una invitación a bailar sin apuro, encontrarse con amigos, dejarse llevar por el ritmo y recibir el 2026 celebrando en grande

📅Miércoles 31 de diciembre.

📍Basel Venue, Mall Independencia.

StarDance

STARDANCE te invita a recibir el New Year 2026 en formato open air, bajo las estrellas del Anfiteatro Pablo Neruda. Una noche para celebrar con vista privilegiada, rodeados de naturaleza, buena energía y una producción de alto nivel, donde la música no se detiene hasta las 7:00 AM.

📅Miércoles 31 de diciembre.

📍Anfiteatro Pablo Neruda.

Strong Enough

El festival LGBTIQ+ llega a Espacio Riesco este 31 de diciembre, de 22:00 a 07:00 hrs, con una producción de alto nivel para 10.000 personas: 5 escenarios, 21 DJs, artistas nacionales e internacionales, shows en vivo y un momento especial a medianoche para celebrar juntos. Música, libertad y fiesta hasta el amanecer.

📅Miércoles 31 de diciembre.

🕓 Desde las 22:00 hasta las 07:00 AM.

📍Anfiteatro Pablo Neruda.

Sublime Año Nuevo

Con 2 stages open air y barra abierta, la experiencia está pensada para bailar sin pausas, compartir sin etiquetas y dejarse llevar por la libertad del momento. Una fiesta cuidada en cada detalle para recibir el 2026 rodeados de buena vibra y celebrar como se merece.

📅Miércoles 31 de diciembre.

📍Santa Clara Huechuraba.

Terrazielo NY

La fiesta se vive en grande con 4 stages diseñados para distintos momentos y estilos: Old School outdoor, New Hits indoor, 80/90/2000 y Electrónico y un Chill Out en terraza, creando una experiencia que fluye de la pista al descanso sin perder la energía. Desde las 22:30 hasta las 7:00 AM, en Botánico Centro de Eventos, con cupos limitados, acceso +21, dress code semi formal casual y opciones de mesas y tickets VIP disponibles por DM, además de estacionamientos VIP con cupos exclusivos.

📅Miércoles 31 de diciembre.

🕓 De 22:30hrs a 7am.

📍Av. Diag. Las Torres 2700, Peñalolén.

The Last Dance 2026

El cierre más esperado del año vuelve a Centro Parque para despedir el 2025 con una experiencia elegante, intensa y cargada de energía. Line up en vivo, show visual, experiencia premium y dress code elegante, en una celebración pensada para quienes saben cómo cerrar y comenzar en grande.

📅Miércoles 31 de diciembre.

📍Centro Parque.

Vive 2026

VIVE 2026 llega para hacer historia, una celebración que se vive hasta el amanecer, con un show en vivo de Jairo Vera, Gino Mella y La Combo Tortuga, el line up perfecto para comenzar el nuevo año con toda la energía. La experiencia se divide en dos ambientes: un Aire Libre ultrabailable sobre piso pavimentado y un salón especial de Reggaetón Old School, para que el 2026 empiece al ritmo que tú elijas.

📅Miércoles 31 de diciembre.

📍Hipódromo Chile.

Non Stop Open Air

Porque lo bueno se repite, vuelve una fiesta que arranca el 1 de enero a las 00:30 hrs y se vive hasta el amanecer, con 5 ambientes/stages y música para todos los gustos, pensados para no parar de bailar. Barra libre, producción de primer nivel y una experiencia completa en Jardines del Maipo, con sectores General +18 y VIP +25.

📅Jueves 1 de enero.

📍Jardines del Maipo (Ex Restaurant Granja Educativa).