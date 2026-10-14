Mundial de League of Legends 2026: Una guía completa del Campeonato Mundial

El Campeonato Mundial de League of Legends 2026 está a la vuelta de la esquina, con 19 equipos que se desplazarán a EE. UU. para luchar por la Copa del Invocador del 15 de octubre al 14 de noviembre. Los actuales campeones, T1 , buscan su cuarto título consecutivo; Gen.G parte como favorito, y los rivales de China, Europa y Norteamérica están decididos a acabar con el dominio coreano. Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre el Mundial de LoL 2026, incluyendo fechas, horarios, equipos y detalles del torneo.

01 ¿Qué es el Mundial de LoL 2026?

El Mundial de LoL es el Campeonato Mundial de League of Legends y el momento más destacado de la temporada de esports. Los mejores equipos de las principales ligas compiten entre sí por la Copa del Invocador. El lema de 2026 es «Este es nuestro momento». Con ello, Riot pone el foco en los profesionales, los aficionados y todo el ecosistema de este veterano MOBA (Multiplayer Online Battle Arena).

The theme for LoL Worlds 2026 is 'This Is Our Moment' © Riot Games

Este es el 16.º Campeonato Mundial desde su creación en 2011. Por aquel entonces, todo empezó con un premio total de 100 000 dólares estadounidenses como parte del DreamHack Summer; el año pasado, el premio total fue considerablemente mayor, de 5 millones de dólares estadounidenses.

Red Bull Original Red Bull Energy Drink Conoce más

Hoy en día, el Mundial es uno de los eventos de esports más grandes del mundo y EL momento más destacado del calendario competitivo de League of Legends: 6,7 millones de espectadores siguieron la final del Campeonato Mundial de League of Legends de 2025. Esto lo sitúa en segundo lugar entre los eventos de esports más vistos de todos los tiempos

Preguntas frecuentes sobre el Mundial de LoL 2026 ¿Cuándo empiezan los Mundiales de LoL 2026? El Campeonato Mundial empieza el 15 de octubre de 2026, con la fase de play-in en Los Ángeles. ¿Cuándo se celebra la final del Mundial de LoL 2026? La final tendrá lugar el sábado 14 de noviembre de 2026 en Brooklyn. Empezará a las 14:00 hora local (19:00 UTC). ¿Cuántos equipos participarán en el Mundial de LoL de 2026? 19 equipos de China, Corea, Europa, Norteamérica, Asia-Pacífico y Brasil. ¿Quiénes son los actuales campeones? T1 ganó el Mundial de 2025 y podría conseguir su cuarto título consecutivo en 2026. ¿Dónde puedo ver gratis el Mundial de LoL de 2026? En Twitch , YouTube y la web oficial, lolesports.com . ¿Cuál es el himno del Mundial de LoL de 2026? El himno del Mundial de LoL de 2026 se titula «Know My Name» y es del grupo virtual de hip-hop True Damage. ¿A cuánto asciende el premio total? El premio total del Mundial de LoL vuelve a ser de 5 millones de dólares estadounidenses. El 20 % de esta cantidad —1 millón de dólares— se lo lleva el campeón.

02 Fechas y sedes para 2026

El Mundial de LoL de 2026 constará de tres fases y durará cuatro semanas, y se disputará íntegramente en EE. UU.

LoL Worlds 2026 Etapas Detalles Fechas generales Del 15 de octubre al 14 de noviembre de 2026 Fase de Play-In Del 15 al 18 de octubre; Los Ángeles (California) Fase suiza Del 23 al 31 de octubre; Allen (Texas) Fase eliminatoria Del 3 al 14 de noviembre; Allen (Texas) y Brooklyn (Nueva York) Final 14 de noviembre; Brooklyn (Nueva York)

A continuación te indicamos las horas (UTC) a las que podrás ver cada fase.

Date Stage Location Start time (UTC) 15–18 de octubre Play-In Los Angeles 6.00pm UTC 23 de octubre Fase suiza Allen 5.00pm UTC 24 de octubre Fase suiza Allen 5.00pm UTC 25 de octubre Fase suiza Allen 5.00pm UTC 26 de octubre Fase suiza Allen 5.00pm UTC 28–30 de octubre Fase suiza Allen 8.00pm UTC 31 de octubre Fase suiza Allen 5.00pm UTC 3–6 de noviembre Cuartos de final Allen 10.00pm UTC 7–8 de noviembre Semifinales Allen / Brooklyn 10.00pm UTC 14 de noviembre Final Brooklyn 7.00pm UTC

03 ¿Dónde puedes ver el Mundial de LoL 2026 en directo?

Todos los partidos se retransmitirán en directo y de forma gratuita en los canales oficiales de LoL Esports, como Twitch , YouTube y lolesports.com . Cualquiera que se suscriba a los canales de Twitch también recibirá emoticonos, insignias y retransmisiones sin anuncios. Una parte de los ingresos se destina a un fondo que apoya a las ligas y equipos del ecosistema:

Si te apetece asistir en persona, tienes la oportunidad de hacerlo: el Fan Fest, en el Pier 36 de Lower Manhattan, se celebra del 12 al 14 de noviembre y contará con charlas de desarrolladores, invitados especiales y actividades prácticas.

04 El formato del Mundial de LoL 2026

Fase de clasificación (15-18 de octubre): Cuatro equipos competirán en un cuadro de doble eliminación, y cada partido será una serie al mejor de cinco. El emparejamiento es totalmente aleatorio, lo que significa que cualquier par de equipos podría enfrentarse. Solo el ganador pasa a la fase suiza. Los participantes son Karmine Corp, Cloud9, MVK Esports y un equipo de Brasil.

Fase suiza (23-31 de octubre): Aquí , 16 equipos disputan cinco rondas. Cualquier equipo que consiga tres victorias pasa a cuartos de final. Cualquier equipo que sufra tres derrotas queda eliminado. A partir de la ronda 2, los equipos con el mismo balance se enfrentarán entre sí; por ejemplo, 1-0 contra 1-0. Ningún equipo se enfrentará dos veces al mismo rival en esta fase.

La ronda 1 se sorteará a partir de cuatro bombos tras la fase de clasificación del 18 de octubre. Los equipos del bombo 1 se enfrentarán a los del bombo 4, y los del bombo 2 a los del bombo 3. Los equipos de la misma región no se enfrentarán entre sí en la ronda 1.

Fase eliminatoria (del 3 al 14 de noviembre): Ocho equipos compiten en los cuartos de final antes de las semifinales y la final. En el sorteo del 31 de octubre, los dos equipos con un balance de 3–0 se enfrentarán a los dos equipos con un balance de 3–2. Los cuatro equipos restantes se emparejarán entre sí.

Echa un vistazo al vídeo de abajo para saber más sobre el formato.

05 ¿Qué equipos compiten en el Mundial de LoL 2026?

Corea y China presentan cuatro equipos cada una, mientras que Europa, Norteamérica y Asia-Pacífico presentan tres cada una. Los cuatro equipos de la LCK acceden directamente a la fase suiza y no tienen que pasar por las eliminatorias. Estos son los equipos que se han clasificado para el Mundial de LoL 2026:

Region League Teams China LPL Anyone's Legend, Bilibili Gaming, TOP Esports, Shanghai Invictus Gaming Meituan Corea LCK Gen.G, Hanwha Life Esports, T1 , Dplus Kia Europa LEC G2 Esports, Movistar KOI, Karmine Corp Norte America LCS Cloud9 Kia, Team Liquid Alienware, LYON Asia-Pacifico LCP Team Secret Whales, CTBC Flying Oyster, MVK Esports Brasil CBLOL LOS y otro equipo por definir en la final del CBLOL del 10 de octubre

06 Los favoritos: ¿Quién se llevará la Copa del Invocador?

LoL World Finals Summoner's Cup © Marv Watson

Una cosa está clara: quien quiera ganar el Mundial de 2026 tendrá que superar a Corea . Con cuatro equipos, la LCK cuenta con uno más que la mayoría de las demás regiones, y los cuatro acceden directamente a la fase suiza.

El nombre más destacado de la lista es Gen.G. Los coreanos han vuelto a ganar los play-offs de la LCK y se han clasificado para el Mundial por séptima vez consecutiva. El problema: Gen.G sigue esperando su primer título mundial como organización, y su estrella de la línea central, Chovy, nunca ha llegado a una final mundial en toda su carrera. Además, Gen.G cayó eliminado ante G2 en la First Stand.

A sixth Summoner's Cup for T1 at Worlds 2025 © Colin Young-Wolff/Riot Games

No obstante, los campeones defensores y favoritos son T1 . Faker y sus compañeros pueden hacer historia con un cuarto título consecutivo, tras haber levantado la Copa del Invocador en 2023, 2024 y 2025. Sin embargo, la temporada ha vuelto a ser un camino lleno de baches: en el MSI, T1 perdió contra G2; en la Copa del Mundo de Esports, cayeron ante Karmine Corp; y su clasificación para los play-offs de la LCK dependió, al final, del resultado de otro equipo. Los analistas señalan, sin embargo, que en los últimos años el T1 rara vez ha impresionado durante la temporada regular y solo se ha revelado como aspirante al título en el Mundial. Por eso, quien descarte al T1 está corriendo un riesgo.

La mayor amenaza del Este viene de China. Bilibili Gaming ganó el First Stand, ha dominado las dos fases de la LPL hasta ahora y llegó a la final del Mundial de 2024, donde solo perdió ante T1 en el quinto partido. Anyone’s Legend llega al torneo como campeón de la LPL, y TOP Esports también se ha clasificado a través de las Finales Regionales, tras vencer a Invictus Gaming por 3-1. Sin embargo, hay que tener cuidado con TES: el equipo perdió las nueve series contra equipos de la LCK en sus últimas tres participaciones internacionales. Hanwha Life Esports y Dplus Kia completan el potente elenco coreano.

Faker with the Summoner's Cup for the third year in a row © Colin Young-Wolff/Riot Games

Desde Occidente, G2 Esports es el gran favorito. Los europeos han vencido a Gen.G en el First Stand y a T1 en el MSI, lo que los convierte en uno de los pocos equipos que han derrotado a ambos equipos coreanos este año. Karmine Corp eliminó a T1 de la Esports World Cup, pero primero tiene que pasar la fase de play-ins, al igual que Cloud9 de Norteamérica. MVK Esports y Team Secret Whales, de la región de Asia-Pacífico, se consideran outsiders.

Todas estas valoraciones son solo instantáneas. Los emparejamientos de la fase suiza y el rendimiento en las eliminatorias podrían dar un vuelco total a la situación.

07 ¿Cuál es la canción oficial del Mundial de LoL 2026?

El himno del Mundial de LoL es tan legendario cada año como el propio evento. En 2026, el tema se titula «Know My Name». Es la decimotercera canción del Mundial de la historia y también la primera interpretada por una banda virtual de Riot: el grupo virtual de hip-hop True Damage vuelve a la carga. Detrás del grupo hay cinco campeones que actúan como artistas: Akali y Ekko como raperos, Qiyana como cantante y rapera, Senna como cantante y Yasuo como DJ y productor.

Las voces corren a cargo de artistas de la vida real: SOYEON, rapera y productora principal del grupo femenino i-dle; la ganadora de un Grammy Coco Jones; el rapero nominado al Grammy Vic Mensa y la cantante pop mexicana Sofía Reyes.

Know My Name by True Damage is the theme song for LoL Worlds 2026 © Riot Games

Faker es el protagonista del videoclip oficial de Worlds. Tal y como explica Riot, el vídeo cuenta la historia del profesional más emblemático de la historia de los esports de LoL y su camino hacia un triplete histórico con T1. Trata sobre los reveses, cómo volver a levantarse y reinventarse constantemente. En línea con esta temática, el skin del Mundial de 2026 se titula «True Damage Yasuo Know My Name».

08 Ganadores del Mundial de LoL: un resumen de todos los campeones del mundo

Ya son historia 15 Campeonatos del Mundo . El recuento: seis títulos para T1 (incluida su etapa como SK Telecom T1). Corea domina la lista, mientras que Europa solo ha ganado una vez.

2011: Fnatic (Europa)

2012: Taipei Assassins (Taiwán)

2013: SK Telecom T1 (Corea)

2014: Samsung White (Corea)

2015: SK Telecom T1 (Corea)

2016: SK Telecom T1 (Corea)

2017: Samsung Galaxy (Corea)

2018: Invictus Gaming (China)

2019: FunPlus Phoenix (China)

2020: DAMWON Gaming (Corea)

2021: EDward Gaming (China)

2022: DRX (Corea)

2023: T1 (Corea)

2024: T1 (Corea)

2025: T1 (Corea del Sur)

Sobre el autor ¿Quién es Phil Briel? Phil es el creador de nophilterde y un exjugador profesional de esports en juegos como Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport y FIFA, tanto en PC como en consolas. Anteriormente ha trabajado como editor para varias páginas web y revistas de videojuegos. Lleva desde 2016 presentando nuevos juegos en RedBull.com, donde ofrece consejos para comprar hardware, guías de juegos y mucho más.