Lo que no sabías sobre Wings For Life World Run: ¿Cómo funciona la App Run?

La App Run te permite ser parte de Wings For Life World Run usando solo tu celular, compitiendo en tiempo real junto a corredores de distintos países. Además, la app simula un Catcher Car virtual, que comienza a moverse después de la salida y va alcanzando poco a poco a los participantes.
La aplicación entrega información constante sobre ritmo, kilómetros recorridos y que tan cerca estas del Catcher Car, manteniendo la motivación de principio a fin.
El paso a paso para usar la App Run
- Regístrate y obtén tu número de dorsal
- Administra los permisos de ubicación
- Comprueba tu configuración de audio para recibir mensajes motivadores y sorpresas durante la carrera
- Selecciona la modalidad que más te acomode: individual o en grupo
- Si quieres participar en grupo, la app te mostrará las opciones más cercanas para que corras en compañía
- Puedes utilizar la app para sesiones de entrenamiento con el Catcher Car
Día de la carrera
Tendrás acceso al mapa con el recorrido completo, punto de encuentro y las activaciones del día del evento. Además, puedes conversar con otros corredores de la zona a través del chat de la app.
Después de 30 minutos de haber iniciado la carrera, el Catcher Car empezará a perseguirte y una vez te atrape la carrera habrá finalizado.
La aplicación también te ayuda a registrar tu progreso, incluyendo el tiempo, kilómetros y tu distancia con el Catcher Car
¿Por qué participar en Wings For Life World Run?
Se trata de una fundación sin ánimo de lucro que destina el 100% de la cuota de inscripción a las investigaciones orientadas a encontrar una cura para la lesión medular. Esta labor es especialmente relevante si se considera que cada año más de 250.000 personas sufren algún tipo de lesión en la médula espinal.
Actualmente, ya han sido financiados 344 proyectos de investigación, 19 países han tomado las iniciativas de las investigaciones y 737 expertos han revisado los resultados de los proyectos. Si quieres seguir apoyando, puedes hacer un aporte cuando lo desees.
Inscríbete aquí y sé parte de Wins For Life World Run