Bajo el nombre ACME Spa, un equipo de padre e hijo llega a la pista inspirado en el eterno duelo entre el Coyote y el Correcaminos, transformando ese clásico animado en una bicicleta doble lista para lanzarse a toda velocidad.¿Llegarán a la meta o terminarán como en los dibujos?

¿Por qué eligieron ACME como inspiración?

ACME para la mayoría de las personas simboliza la serie del Coyote y el Correcaminos. Con el nombre quisimos traer un recuerdo de la infancia y conectar el pasado que simboliza la serie hacia los tiempos modernos. Para muchos, estos dibujos animados persisten en el inconsciente colectivo de los chilenos.

¿Qué mensaje quieren transmitir con el carrito?

A pesar de que el Coyote y el Correcaminos siempre están en disputa, queremos demostrar que padre e hijo pueden formar un gran equipo y competir de forma audaz y limpiamente en una competencia como el Red Bull Al Agua Pato. Las características principales del Coyote y el Correcaminos son la perseverancia y la astucia, reflejando la dinámica de este equipo.

¿Qué personaje o sketch van a homenajear y por qué?

El equipo homenajeará al Coyote y al Correcaminos, de los Looney Tunes. La razón es que junto a mi padre, Sergio, veíamos estos dibujos animados. Nuestra principal característica como equipo es la creatividad y la locura para enfrentar nuevos desafíos, algo que sacamos directamente de estos dibujos.

¿Qué detalle visual lo hará reconocible al instante?

Estamos caracterizados como los personajes, con disfraces confeccionados a medida y con muchos detalles visuales, sobre todo en la parte superior del cuerpo. Además, en nuestra bicicleta irá el Correcaminos adosado en la parte delantera y el Coyote en la parte trasera, ambos fabricados en esponja y pintados con los colores característicos de cada uno.

¿Quién pilota y qué rol tiene cada integrante del equipo?

Sergio será el piloto principal, pues tiene mayor experiencia y velocidad para poder manejar en situaciones de alto riesgo. Yo, Cristóbal, seré el copiloto, aportando elementos esenciales para poder enfrentar los obstáculos, como lo son la estabilidad, rigidez y coordinación.

¿Con qué materiales lo construirán?

Compramos 2 bicicletas BMX. Fusionamos ambas para lograr una bicicleta doble con mayor velocidad y estabilidad. Las ruedas son Aro 20, lo que facilita una mayor rigidez y coordinación en el pedaleo. Para esto, usamos un juego de cadenas extra para extender el pedaleo hacia piloto y copiloto, ocupamos latas de pintura color negro para pintar la bicicleta y le instalamos 2 tensores de cadena para lograr una mayor tensión en la misma.

¿Qué pruebas harán (o ya hicieron) para asegurar estabilidad y seguridad?

Probamos la bicicleta en un Skatepark, lugar en donde se puede analizar mejor el trazado de 100m que debemos sortear, logrando una bajada estable y rápida. También, simulamos una pequeña pista de madera con una rampa sube y baja, y con un pequeño "pump track", además, fabricamos una especie de "camino" de 20cm de ancho para comprobar nuestra estabilidad.

¿Flotará?

¡Nunca lo sabremos! Porque nuestro objetivo es llegar al final y tocar la campana, sin importar cuán difíciles sean los obstáculos que debemos sortear.

¿Dónde podremos seguir el avance ?

En Instagram, nos llamamos ACME Spa.

No te pierdas este y muchos más carritos en Red Bull Al Agua Pato este 22 de noviembre. Creatividad, locura y velocidad en una sola pista.