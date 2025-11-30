Los 7 mejores momentos de Red Bull League of Its Own 2025

El mes pasado, T1 se convirtió en el primer equipo en levantar trofeos consecutivos del Campeonato Mundial de League of Legends , así como en el primer equipo en tener el honor de ganar seis Mundiales. Lee "Faker" Sang-hyeok y su equipo demostraron que son el mejor equipo de League of Legends del mundo, y tienen la Copa del Invocador para demostrarlo.

Con ese éxito, sin embargo, el T1 tiene ahora que mantener ese título y hoy algunos de los mejores equipos de Europa han puesto a prueba el temple del T1 en una emocionante competición de un día en Múnich, Alemania. La Red Bull League of Its Own de este año ofreció partidos para recordar, en los que equipos como G2 Esports , Karmine Corp , NNO Old y Los Ratones se enfrentaron entre sí en la Grieta, antes de enfrentarse a la potencia surcoreana.

Sin embargo, el evento de este año tuvo un giro, ya que se activaron las reglas de Ultimate Fearless: todos los campeones que jugaran no estarían disponibles para el resto del evento.

Faker showed off his GOAT status © Sebastian Kraft/Red Bull Content Pool

Con esto en mente, se desató el caos, convirtiéndose en un día para recordar. He aquí algunos de los mejores momentos de la Red Bull League of Its Own 2025.

01 G2 calentó contra NNO Old

NNO Old tuvo el honor de inaugurar los festejos con la primera partida de la noche, contra G2 Esports. Ambos equipos entraron en la fase de elección/prohibición, pero fue G2 el que apareció en la Grieta con ganas de trollear: se divirtieron eligiendo a todos los campeones AD Carry, lo que sin duda dio a los bot laners rivales un grupo reducido de campeones con los que jugar.

Con sus campeones fuera del carril, G2 se esforzó al máximo y se enfrentó a jugadores como Frederik "NoWay" Hinteregger, Niklot "Tolkin" Stüber y Daniel "Broeki" Broekmann, con Sergen "BrokenBlade" Çelik destacando especialmente en el carril superior.

02 Karmine Corp derrotó a Los Ratones

¿Tenemos un avance de LEC Versus? Antes del debut de ambos equipos en la temporada Versus de la LEC del año que viene, Karmine Corp alineó una lista variada de tres de sus equipos y derrotó a Los Ratones de forma bastante convincente.

A pesar de que Los Ratones consiguieron la Primera Sangre, no pudieron aguantar y, en un partido que duró 29 minutos, KC acumuló la presión Caliste "Caliste" Henry-Hennebert demostró por qué ha sido coronado Novato del Año en Europa, acumulando nueve asesinatos, ocho asistencias y una sola muerte.

03 Not-Caps ayudó a asegurar el enfrentamiento de G2 contra T1

G2 Esports subió la temperatura en su partido contra Karmine Corp, y mientras KC seguía presentando una plantilla mixta, G2 parecía mucho más serio en este partido, ya que su objetivo era asegurar su enfrentamiento contra T1. Mientras KC cambiaba su plantilla con suplentes, G2 hizo lo mismo en broma, ya que un jugador con sombrero, gafas de sol y barba ocupó el lugar de Rasmus "Caps" Winther, y se lució con una clase magistral sobre LeBlanc.

Mientras tanto, prácticamente el resto de G2 estaba con sus campeones favoritos, ya que Steven "Hans Sama" Liv, en el carril bot, se cebó con su Draven, acumulando nueve asesinatos, mientras que K'Sante, de BrokenBlade, consiguió cinco asesinatos y nueve asistencias en el carril superior. Pero fue Not-Caps quien sacó todo su arsenal, con un total de 14 asistencias, y demostró lo que tiene preparado para los campeonatos del mundo.

BrokenBlade was also key to G2's T1 victory © Marius Faulhaber/Red Bull Content Pool

04 Todos los ojos puestos en Peyz cuando T1 se enfrente a G2

2026 se presenta un poco diferente para los seis veces campeones del mundo T1. Su plantilla ha cambiado de cara a la nueva temporada, ya que Lee "Gumayusi" Min-hyeong se ha marchado a Hanwha Life Esports después de pasar cinco años con T1, donde ganó tres Mundiales y un título de la LCK.

Kim "Peyz" Su-hwan, que le sustituye, llega procedente de JD Gaming de la LPL y se reencuentra con su antiguo compañero de equipo en Gen.G, Choi "Doran" Hyeon-joon. En la Red Bull League of Its Own de este año, G2 Esports parecía ser el banco de pruebas perfecto para el nuevo apoyo, con el que posiblemente sea el mejor equipo de Europa como sólida referencia con la que medirse.

Apenas un minuto después de empezar la partida, Peyz mató por partida doble a Hans Sama y Labros "Labrov" Papoutsakis, dando a T1 una pequeña ventaja en el juego, pero sin duda un golpe de moral para empezar. Nada como una prueba de fuego, Peyz terminó la partida con 11 muertes, pero seguía demostrando lo prometedor que era su encaje en el equipo.

05 Hans Sama realiza una clase magistral contra T1

Hans Sama lleva años siendo uno de los mejores jugadores ADC de Europa, pero en la partida de G2 contra T1, parecía una bestia completamente distinta. La Caitlyn de Hans Sama ha ido mejorando cada vez más, y en este enfrentamiento realmente sacó todo su potencial, terminando la partida con 18 asesinatos y 11 asistencias sobre los campeones del mundo.

Aunque Peyz se impuso a Hans Sama en el carril inferior nada más empezar, Hans Sama no tardó en devolverle el favor con una doble muerte en una lucha de equipo que puso a G2 11-4 arriba y con una ventaja de 3.000 puntos tras siete minutos. Hans Sama rió el último sobre su oponente de carril, ya que Peyz y Ryu "Keria" Min-seok apenas pudieron responder a lo largo de la partida, acumulando ambos 11 muertes incluso mientras Keria jugaba su característico Bardo.

Con la victoria sobre T1 -45 muertes en 28 minutos en total para G2-, Hans Sama protagonizó una actuación que seguramente se recordará durante años.

06 NoWay mata en solitario a Faker

NNO Old put on a show © Marcel Lämmerhirt/Red Bull Content Pool

NNO Old vs T1 comenzó con algo un poco diferente: Nemesis Draft. Los equipos estaban eligiendo campeones para el equipo rival, lo que dio lugar a composiciones interesantes en cada bando. Con una gran sonrisa en la cara de NoWay, se notaba que se estaba cocinando una tormenta.

Y como una fiesta de baile dio el pistoletazo de salida a las festividades, T1 ganó en la partida inicial. Pero NoWay consiguió matar en solitario a Faker, lo que supuso la primera muerte de NNO Old. Sin embargo, eso no bastó para dar ventaja a NNO Old: T1 se recompuso y acumuló rápidamente ocho muertes en los primeros 10 minutos y una ventaja de 3,5k de oro.

Incluso con una muerte sobre el Rey Demonio Imposible de Matar, NoWay no fue capaz de convertir esa emoción en un mayor progreso contra T1, ya que los campeones del mundo subieron la intensidad y acabaron con sus enemigos después de 22 minutos.

07 El partido completo T1 vs Los Ratones

Tras cinco partidas, llegó el último enfrentamiento de la noche: T1 contra Los Ratones. Los campeones del mundo consecutivos estaban listos para su enfrentamiento consecutivo, y lo más entretenido se guardó para el final.

Los Ratones made it a night to remember © Marcel Lämmerhirt/Red Bull Content Pool

Con ambos equipos acumulando una cantidad ridícula de muertes y jugadas a lo largo de la partida, y tanto el marcador como la ventaja de oro en el filo de la navaja, este partido entre estos dos equipos tan populares nos dio de todo, desde cuádruples muertes hasta peleas de equipo en abundancia. Podría haber ido para cualquier lado.

Ambos equipos estuvieron igualados en los primeros 10 minutos, pero T1 empezó a tomar una ligera ventaja de oro y se puso por delante en el recuento de asesinatos, con Peyz empezando a mostrar más jugadas esta vez. Con una ventaja de 3k de oro para T1, los campeones del mundo fueron aumentando su ventaja sobre Los Ratones, con Faker anotando muertes tranquilamente e impulsando a su campeón.

Pero en la marca de los 15 minutos, Los Ratones acortaron distancias con una lucha en equipo bien calculada, ya que Velja salió de un enfrentamiento con un solo dígito de salud. Con la ventaja de oro recortada, Los Ratones seguían aguantando en la partida, incluso cuando los campeones de T1 subían de nivel rápidamente. Baus, en el carril superior, siguió demostrando por qué es un jugador de calidad, manteniendo el liderazgo en su carril -incluso con su característico Sion- y dando continuamente la vuelta a una lucha de equipo tras otra. Con sus 11 muertes en total, demostró que se puede confiar en él.

Como el marcador seguía siendo bastante ajustado, en el minuto 21 se desató una lucha de equipo muy reñida después de que Los Ratones se hicieran con el Hextech Drake, y Veljko "Velja" Čamdžić dio el pistoletazo de salida con una muerte sobre Faker, mientras Rekkles terminaba de perseguir a Oner, lo que marcó el inicio del cambio de LR.

Con un as en el minuto 23, Los Ratones siguieron aprovechando su ventaja de nivel sobre T1 para minar más muertes -jugando con su comida- mientras sus esbirros acababan con el Nexo, poniendo fin a la partida. Con un total de 81 muertes entre ambos equipos, esta entretenida partida lo dio todo y estamos deseando que Los Ratones vuelvan a derrotar a T1.