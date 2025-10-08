Los mejores centrocampistas jóvenes para fichar en el modo Carrera de FC 26

Después de buscar a los mejores jóvenes talentos ofensivos del juego, echamos un vistazo al centro creativo de tu equipo. ¿Qué jóvenes prodigio deberías fichar para construir una plantilla realmente temible en los próximos cinco años?

Estas estrellas aún no están en la cima de su poder. Sin embargo, si las desarrollas adecuadamente, se convertirán en superestrellas mundiales en lo más alto del juego.

Como en años anteriores, también podrás desarrollar a tus jugadores, sobre lo que encontrarás más información en nuestra guía del Modo Carrera para construir un club de primera . Esto significa que puedes moldear a tus centrocampistas para que desempeñen el papel que prefieras según su talento.

01 Lamine Yamal - RM

Lamine Yamal © Electronic Arts

18 años, España, Barcelona

Valoración general: 89

Potencial : 95

Empezamos simplemente con Lamine Yam al, del Barcelona. Probablemente no necesites que te digamos que es bueno, pero no podemos dejar de incluirlo en la lista, ¿verdad? Ya subcampeón del Balón de Oro y dos veces ganador del Trofeo Raymond Kopa al jugador de menos de 21 años con el mejor rendimiento del mundo, Yamal es sencillamente un fenómeno. Con sólo 18 años, el español parte con una puntuación global de 89, lo que lo convierte en uno de los mejores jugadores del EA FC. Por supuesto, ficharlo va a ser complicado, pero si lo consigues, puedes estar seguro de obtener un diamante que sólo brillará más.

02 João Neves - CM

João Neves © Electronic Arts

20 años, Portugal, París Saint-Germain

Valoración general: 85

Potencial : 90

A pesar de su corta edad, algunos jugadores ya son nombres conocidos, como es el caso del portugués João Neves. Ya ha ganado la Liga Juvenil, el Campeonato y la Supercopa de Portugal, el Campeonato de Francia, la Copa, el Trofeo de Campeones, la Copa de la Liga y de Naciones y, por supuesto, la Liga de Campeones, y está esperando a desarrollarse contigo. Si consigues reclutarlo, no dudes en cambiarle el número de camiseta, porque ver a uno de los mejores centrocampistas del planeta con el número 87 es un poco inquietante. El centrocampista de 85 OVR puede alcanzar los 90 en el Modo Carrera de FC 26. Sin embargo, este tipo de estadísticas no son baratas, y tendrás que desembolsar más de 80 millones de euros para fichar a Neves.

03 Gavi - CM

Gavi © Electronic Arts

21 años, España, Barcelona

Valoración general: 83

Potencial : 89

Siguiendo con los mejores clubes de Europa por un minuto, Gavi lo tiene todo para causar un impacto físico y bloquear el centro del campo. Con su incansabilidad, su resistencia a la presión, su puntera deslizante y sus tekkers tiki-taka, ya tiene una buena base con sólo 21 años y un potencial de 89. Sin embargo, habrá que arrebatárselo al Barcelona.

04 Carlos Baleba - CDM

Carlos Baleba © Electronic Arts

21 años, Camerún, Brighton y Hove Albion

Valoración general: 81

Potencial : 87

El Brighton es el nuevo caldo de cultivo del fútbol inglés. El club de la localidad costera del sur de Inglaterra ha conseguido mantenerse en la Premier League gracias a una contratación inteligente y obtiene regularmente enormes ingresos por traspasos vendiendo a algunos de sus mejores jugadores. Carlos Baleba es claramente el siguiente en la lista. Si buscas un centrocampista defensivo sólido con capacidad para disparar desde lejos (85 de potencia de disparo y un tiro potente), aquí lo tienes. Con un OVR de 81, Baleba no será barato de sacar de los Seagulls, pero valdrá cada céntimo cuando alcance su potencial de 87.

05 Jauregizar - CM

Mikel Jauregizar © Electronic Arts

21 años, España, Athletic Club

Valoración general: 78

Potencial : 88

Con una valoración potencial de 88, Mikel Jauregizar , del Athletic Club, es un CM muy dotado al que no hay que perder de vista. Valorado en 31,5 millones de euros, su desarrollo será rápido en el FC 26, ya que busca maximizar su potencial.

06 Arthur Vermeeren - CM

Arthur Vermeeren © Electronic Arts

20 años, Bélgica, Olympique de Marsella (cedido por el RB Leipzig)

Valoración general: 77

Potencial : 87

Otro excelente CM es Arthur Vermeeren , del RB Leipzig. El joven belga está cedido en el Olympique de Marsella esta temporada, pero una vez que termine la cesión, asegúrate de actuar con rapidez y hacerte con él antes de que alcance su potencial de 87 y se vuelva demasiado caro.

07 Arda Güler - RM

Arda Güler © Electronic Arts

20 años, Turquía, Real Madrid

Valoración general: 81

Potencial : 89

Está claro que Arda Güler no va a sustituir a tus laterales con sus 68 de velocidad, pero por el resto de sus estadísticas y bazas, estamos claramente ante el nuevo Luka Modric. Tiene todo lo que hace falta para ser tu nuevo creador de juego, y el especialista en el pase entre líneas que te pone uno contra uno con el portero.

08 Andrey Santos - CM

Andrey Santos © Electronic Arts

21 años, Brasil, Chelsea

Valoración general: 80

Potencial : 87

Si tienes un hueco libre en tu plantilla, Andrey Santos bien podría aprovecharlo. Capaz de jugar como centrocampista de área o defensivo, el jugador del Chelsea tiene 91 de resistencia, 77 de aceleración y la capacidad de ganar la mayoría de los duelos aéreos.

09 Warren Zaïre-Emery - CM

Warren Zaïre-Emery © Electronic Arts

19 años, Francia, París Saint-Germain

Valoración general: 80

Potencial : 87

Al igual que João Neves, y aunque ha visto disminuir un poco su tiempo de juego, a sus 19 años WZE tiene serios argumentos que esgrimir. Control, rapidez de pies, incansable, resistente a la presión... si buscas un jugador box-to-box para hacer brillar a tu once, es una joya rara que debes ir a buscar.

10 Moleiro - LM

Moleiro © Electronic Arts

21 años, España, Villarreal

Valoración global: 79

Potencial : 86

Después de Alex Baena, el Villarreal ha descubierto un nuevo niño prodigio. Alberto Moleiro es un centrocampista izquierdo que ya tiene 84 y 83 de aceleración y velocidad, y sus puntuaciones de control, pase incisivo y técnica son suficientes para dinamitar las defensas a un precio relativamente asequible.

11 Jorthy Mokio - CDM

Jorthy Mokio © Electronic Arts

17 años, Bélgica, Ajax

Valoración general: 70

Potencial : 89

Al igual que Francesco Camarda entre los jóvenes delanteros , Jorthy Mokio es el jugador con mayor diferencia entre su valoración global y su potencial. De momento, sus puntos fuertes son el regate, el pase y la entrada, y tardará algún tiempo en alcanzar todo su potencial, pero la ventaja es que es lo bastante versátil como para jugar de medio defensivo, medio centro, lateral izquierdo y lateral derecho. Un modesto OVR de 70 es impresionante para un chico de 17 años. Lo realmente interesante es su potencial, que alcanza un máximo de 89 OVR. Disponible por unos 5 millones de euros al principio de tu reserva, ¡hazte con él mientras puedas!

12 Aleksandar Pavlović - CDM

Aleksandar Pavlović © Electronic Arts

21 años, Alemania, Bayern de Múnich

Valoración general: 79

Potencial : 87

Con sólo 21 años, la hoja de estadísticas de Aleksandar Pavlović ya está bien verde, con puntuaciones de 80 y más en varias categorías (capacidad de reacción, control del balón, pases cortos y largos). Por otra parte, con sus 56 de velocidad, está claro que no va a ganar demasiados sprints. Se trata de un centrocampista defensivo que también posee una técnica de élite, por lo que no nos preocupa demasiado su velocidad. Su OVR de 79 y su POT de 87 le convierten en uno de los candidatos obvios para cualquier puesto de centrocampista defensivo.

13 Kenan Yıldız - CAM

Kenan Yıldız © Electronic Arts

20 años, Turquía, Juventus

Valoración general: 79

Potencial : 89

Hay una feroz competición por la corona del mejor CAM joven en el Modo Carrera de FC 26. Esta temporada, hay un empate a dos por el primer puesto entre Kenan Yıldız , de la Juve, y el siguiente jugador de la lista, Nico Paz , del Como.

Ambos jugadores tienen una puntuación inicial de 79 OVR, lo que les permite jugar en tu primer equipo desde el principio. Yıldız y Paz tienen un potencial idéntico de 89 OVR. Ambos tienen la misma edad y están valorados en el mismo precio de 38,5 millones de euros. Realmente no hay nada que elegir entre los dos.

14 Nico Paz - CAM

Nico Paz © Electronic Arts

20 años, Argentina, Como

Valoración general: 79

Potencial : 89

En realidad, cuando decimos que no hay nada entre ellos, no es estrictamente cierto. Elige a Yıldız si quieres la opción más pacífica y atlética, elige a Paz si necesitas el pase y la creatividad para descerrajar defensas.

15 Rodrigo Mora - CAM

Rodrigo Mora © Electronic Arts

18 años, Portugal, FC Porto

Valoración general: 76

Potencial : 89

Completa la lista de los mejores CAM otra estrella portuguesa, Rodrigo Mora . Este joven de 18 años milita por ahora en el Oporto, y su OVR de 76 ya es excelente para alguien tan joven. Si alcanza su 89 POT, tendrás entre manos a uno de los mejores del mundo. Un dato a tener en cuenta es la duración del contrato de Mora. El Oporto lo ha atado hasta 2030, así que si se niegan a venderlo, puede que tengas que esperar un tiempo antes de poder añadirlo a tu lista de jugadores.

Eso debería bastar para entablar negociaciones con varios clubes, mientras esperamos a saber a quién fichar para tus unidades de defensa y portería.