Los mejores clubs y bares en Santiago 2025

Prepárate para recorrer la capital con una selección única de spots donde la buena música, la coctelería de autor y ambientes únicos se encuentran. Esta guía te lleva a lo mejor de

Clubs

Club La Feria

Si te gusta la electrónica de verdad, La Feria es ese lugar donde el tiempo se te va sin darte cuenta. La cabina cercana y la pista siempre encendida crean una conexión directa entre DJ y público, con momentos de alta energía que se extienden hasta tarde. Vas a bailar, a transpirar y a salir con esa sonrisa de “qué buena noche”. Ideal para ir con pocos amigos… y volver con muchos.

La Feria Club © Red Bull Chile

📍 Av. Constitución #275, Barrio Bellavista, Providencia.

Amanda

Cartelera diversa semana a semana que mezcla música, cultura y entretención en un espacio amplio y bien producido. Es perfecto para ver artistas, quedarse a bailar y vivir una salida que combina show y club en una misma noche. Producción sólida, buen sonido y energía garantizada.

Club Amanda © Red Bull Chile

📍 Embajador Doussinague 1767, Vitacura.

Candelaria

Estética vintage con dos ambientes para bailar: uno ultra bailable y otro enfocado en electrónica, para escoger tu ritmo y sostener la fiesta toda la noche. La propuesta visual y musical suma estilo sin sacrificar la pista. Un imprescindible para noches con carácter.

Candelaria © Red Bull Chile

📍 Candelaria Goyenechea #3820, Vitacura.

Teatro C

Teatro C © Red Bull Chile

Tiene alma de teatro y eso se nota: techos altos, visuales que envuelven y una acústica que hace que todo suene limpio, desde el pop más brillante hasta una sesión electrónica bien oscura. Es de esos lugares donde la puesta en escena importa, y cada fecha se siente como una premiere. Si te gusta que la música venga con show, este escenario reconvertido te va a encantar.

📍 Pedro de Villagra #2260, Vitacura.

Sala Gente

Un clásico entre los jóvenes para esas noches en las que buscas que todo se vuelva más divertido. Perfecto para grupos grandes que quieren celebrar sin complicaciones: llegas y el tiempo pasa sin que te des cuenta.

Sala Gente © Red Bull Chile

📍 Av. Apoquindo #4900, Las Condes.

Buteco

Cervezas, vinos y tragos que se complementan perfectamente con picoteos y comidas en un ambiente diseñado para compartir. Funciona igual de bien para un almuerzo tardío, un happy hour o una noche de disco, con espacios cómodos ideales para grupos. Perfecto para planes que comienzan tranquilos y terminan creciendo hasta terminar bailando.

Buteco © Red Bull Chile

📍 Av. Pdte. Riesco #5330, Local 101 (Parque Araucano), Las Condes.

Subterráneo

Un ícono con espíritu under: cabina a la vista, pista compacta y sets que se sienten en el pecho. Acá no hay distancia entre DJ y público; todo es cercano, y muy vivo. Vas por “un rato” y terminas cantando remixes que no sabías que necesitabas. Perfecto para noches espontáneas que se vuelven historias.

Club Subterráneo © Red Bull Chile

📍 Orrego Luco #46, Providencia.

After Office (Alto San Francisco)

El plan ideal para estirar el “después de la pega” sin hacer malabares: llegas, miras la ciudad desde arriba, pides algo fresco y de a poco la música sube hasta que, sin darte cuenta, ya estás en modo fiesta. Funciona increíble para equipos, despedidas o simplemente para cerrar la semana con estilo.

After Office © Red Bull Chile

📍 San Francisco #75, piso 9, Santiago Centro.

Club Fábrica

Ambientes amplios, look industrial y una consigna clara: acá se viene a pasarlo bien. Hay zonas para todos los gustos (perreo, hits, electrónica accesible) y eso lo hace perfecto para ir en patota y no separarse.

📍 Seúl #460, Recoleta.

Blondie

Un monumento vivo a la cultura pop, visuales enormes, varias pistas y gente que canta a todo pulmón. Las noches temáticas son un viaje entre nostalgia y actualidad, y cada fecha trae su pequeño ritual. Si te gusta bailar con actitud, reírte de ti mismo y volver con fotos épicas, este es tu lugar.

Blondie © Red Bull Chile

📍 Av. Libertador Bernardo O’Higgins #2879 (Metro ULA), Santiago Centro.

Facultad

Bellavista en su versión más lúdica: reggaetón, pop y clásicos que prenden sin pedir permiso. Es fácil entrar, fácil encontrarse y fácil quedarse hasta tarde. Para cumpleaños, previas que se alargan y planes de “vamos a ver qué pasa”, siempre cumple.

📍 Pío Nono #398, Barrio Bellavista, Providencia.

Bardot

Primero comes rico, después brindas bien y finalmente te quedas bailando sin cambiar de lugar. Luces, público más adulto y una selección de hits que se disfruta sin apuro. Perfecto para esa noche “todo en uno” donde el plan sale perfecto.

Bardot © Red Bull Chile

📍Costanera Sur #2730.

Bares

Furō

Coctelería con sello japonés, precisión en cada técnica y una cocina que acompaña con elegancia. Es íntimo sin ser serio, ideal para conversaciones que se alargan y un pre que sube de a poco. Pide algo de autor, mira la barra trabajar y deja que la noche te encuentre.

Furō © Red Bull Chile

📍 Av. Pdte. Riesco #5435, Las Condes.

Arca

Arca Bar © Red Bull Chile

Luz natural, detalles cuidados y una carta que cambia con la temporada para que siempre haya algo nuevo que probar. Es el lugar perfecto para un “vamos a tomar algo y picar” que termina siendo plan principal. Sales con ganas de volver solo para ver qué inventaron ahora en la barra.

📍 Av. Nueva Costanera #3986, Vitacura.

Ceiba Rooftop Bar

Ceiba Rooftop Bar © Red Bull Chile

Subes, respiras y se abre la vista a La Dehesa: cocteles frescos, guiños tropicales y ese atardecer que se estira sin prisa. Ideal para primeras rondas que se vuelven tertulia y para fotos que piden historia. Si te gusta el aire libre con buena música de fondo, este rooftop es tu match.

📍 José Alcalde Délano #10425, Lo Barnechea.

Caoba

Un “vamos a picar” que siempre se convierte en plan largo: sabores potentes, coctelería creativa y una terraza que atrapa. Está en pleno Alonso de Córdova, así que todo se siente un poquito especial. Perfecto para calentar motores sin perder estilo.

📍 Alonso de Córdova #4156, Vitacura.

Demencia

Bar nocturno para entrar en ritmo: buena música los días clave, mesas para grupos y tragos que llegan rápido. Desde acá, el salto al club sale solo.

Demencia © Red Bull Chile

📍 Av. Vitacura #3520, Vitacura.

Casa Animal

Punto ideal para la previa en Vitacura, con sets de DJ, coctelería clásica y una cocina que acompaña el encuentro. El ambiente que invita a reunirse, conversar y calentar motores antes de salir a otros spots cercanos.

Bar Casa Animal © Red Bull Chile

📍 Candelaria Goyenechea #3820, Local 161, Vitacura.

Red Pub

Pub al estilo londinense con terraza en azotea que regala uno de los mejores sunsets del centro de Santiago. Es ideal para comenzar la noche con buena música, comida rica y un ambiente que invita a quedarse, o para cerrar con vista y relax. Carácter, barra y comodidad en un solo lugar.

Red Pub © Red Bull Chile

📍 Merced #395, Barrio Lastarria, Santiago.

Bar & Vuelvo (G. Holley)

Es el lugar perfecto para empezar la noche. Buenas cervezas, tragos clásicos y comida para compartir en un ambiente relajado y auténtico. Es imposible no encontrarse a alguien conocido y terminar diciendo “ya, una más”. Perfecto para pre, post o plan único.

📍 General Holley #125, Providencia.

Oculto Beergarden

Un patio escondido a metros del Metro Salvador, hay cocinas distintas para ir picando y verde por todos lados. Ideal para tardes largas que se convierten en noche sin esfuerzo. Si te gustan los lugares con aire relajado y buena cerveza, este es tu spot.

Oculto Beergarden © Red Bull Chile

📍 General Salvo #38, Providencia.

Calafate Bar

Un clásico de Puente Alto: barra honesta, música prendida y esa calidez que te hace sentir local en la primera visita. Perfecto para partir con el grupo del sector y armar un plan sin cruzar la ciudad.

📍 Concha y Toro #2017, Puente Alto.

Club Gordos

Club Gordos © Red Bull Chile

Street-bar fotogénico, que se destaca por sus porciones generosas, copas bien servidas y un playlist que te empuja a quedarte. Tiene esa mezcla de humor y fiesta que se presta para stories y para quedarte.

📍 Orrego Luco #40, Providencia.