Los juegos Battle Royale se han convertido en una parte integral del mundo de los videojuegos desde que PUBG: Battlegrounds lanzó este nuevo género multijugador en 2017. Pero, ¿cuáles son los mejores juegos Battle Royale de 2026?

¿Qué son los juegos Battle Royale? Los Battle Royale son un popular género de videojuegos en el que muchos jugadores compiten simultáneamente en un mapa de gran tamaño con el objetivo de ser el último en sobrevivir. Al comienzo de la partida, normalmente se empieza con poco o ningún equipamiento y es necesario ir encontrando armas, objetos y recursos a lo largo del desarrollo del juego. Un rasgo característico del género es una zona de juego que se va reduciendo constantemente, lo que obliga a los jugadores a acercarse entre sí y hace inevitables los enfrentamientos. De este modo, la tensión aumenta de forma continua cuanto más se alarga una partida. El género vive sobre todo del sentimiento competitivo, la adrenalina y el atractivo especial de imponerse a numerosos rivales hasta que solo queda un ganador o un último equipo en pie.

01 Battlefield 6 REDSEC

Parachuting in - a battle-royale classic! © Electronic Arts/DICE

Battlefield 6 ha revolucionado el género de los shooters multijugador en 2025 . Con el lanzamiento de la temporada 1, el equipo de desarrollo añadió un modo Battle Royale independiente bajo el nombre de Battlefield 6 REDSEC. REDSEC está disponible por separado del juego principal y se puede descargar de forma gratuita.

Este spin-off se presenta como una versión moderna y oscura de la conocida saga Battlefield, apostando por un escenario militar futurista con fuertes influencias cibernéticas y de alta tecnología. El foco está puesto en combates rápidos basados en escuadras, la destrucción dinámica del entorno y una táctica intensa en mapas gigantescos, todo ello en un formato free-to-play.

En el centro de REDSEC se encuentra el clásico modo Battle Royale, en el que numerosos jugadores luchan por sobrevivir simultáneamente en el mapa Fort Lyndon. Además, REDSEC ofrece con “Gauntlet” un modo de eliminación K.O. rápido e implacable, en el que las escuadras deben completar misiones. La combinación de estos modos crea una experiencia multijugador variada que atrae tanto a los fans clásicos de Battlefield como a los jugadores de Battle Royale.

02 Fortnite – Siempre y en todas partes

Fortnite para Nintendo Switch 2 © Epic Games

Hay quienes lo aman y quienes no. Pero, se mire como se mire, Fortnite forma parte del panorama moderno de los videojuegos, y toda una generación de jugadores jóvenes ha crecido con él.

Originalmente, Fortnite fue un shooter cooperativo que fracasó y que, tras un cambio de rumbo por parte de los desarrolladores, incorporó de manera improvisada un modo Battle Royale. Y este se propagó como la pólvora: de repente todo el mundo hablaba de Fortnite, independientemente de la edad. Las competiciones globales y los esports impulsaron construcciones cada vez más impresionantes y las actualizaciones constantes garantizaron entretenimiento a largo plazo. ¡Bien jugado!

03 Apex Legends – Fénix que renace de las cenizas

Apex Legends Temporada 26: Enfrentamiento © Electronic Arts

Apex Legends también nació en un momento bajo. Al fin y al cabo, Respawn Entertainment trabajaba en un producto destinado a competir con Call of Duty, pero fracasó dos veces. A la tercera fue la vencida, y el éxito llegó en el tercer intento.

Apex Legends recurrió a las numerosas armas y habilidades de Titanfall y las fusionó con el Battle Royale. El resultado fue un juego vertiginoso en el que el movimiento y el posicionamiento eran más importantes que nunca. Además, rompió por primera vez con las convenciones del género al permitir la reanimación dentro de un Battle Royale. ¡Qué sacrilegio! Hoy en día, Apex Legends es uno de los Battle Royale más populares y en 2026 ya celebra su séptimo aniversario.

04 Call of Duty: Warzone 2.0 – Bienvenido al Gulag

Warzone encuentra a sus mayores defensores precisamente entre sus mayores críticos, ya que nos enfrentamos de nuevo a un juego que divide opiniones. Todo comenzó con el mapa Verdansk, donde la comunidad se enamoró por primera vez del Battle Royale.

Los contratos fueron una de las mayores innovaciones: de repente había algo que hacer entre tanto tiroteo en un Battle Royale, y el Gulag permitió un regreso honesto y bien jugado por parte del desarrollador. Rebirth Island fue otro gran acierto, pero el meta de las armas siempre fue el talón de Aquiles del juego. Con WZ 2.0, el estudio quiso abarcar demasiado y acabaron volviendo a las características originales. ¿Y la comunidad? Una vez más, dividida.

05 PUBG – El juego con el título terrible

Probablemente hoy no existirían los Battle Royale sin la aportación del fotógrafo a tiempo parcial Brendan Greene. En solitario creó los primeros mods para ARMA 3 y DayZ, antes de dar el salto y desarrollar su propio juego.

En Steam, el título de nombre peculiar causó sensación ya en el acceso anticipado y desató el primer gran hype de los Battle Royale. Muchos jugadores conocieron y aprendieron a amar en Erangel el concepto de la zona y el “last man standing”. Y aunque PlayerUnknown puede presumir de haber servido de modelo para todos los demás BR, el juego se quedó algo rezagado frente a la competencia. Aun así, los puristas valoran su estilo de juego más duro y clásico.

06 Naraka Bladepoint – En el combate cuerpo a cuerpo

A lo largo de los años, los Battle Royale han experimentado innovaciones en muchos aspectos, pero nadie se había atrevido a cambiar el núcleo del género: el shooter. Entonces apareció el estudio 24 Entertainment y sustituyó las armas de fuego por armas míticas empuñadas por artistas marciales.

El gameplay vertical y el parkour otorgaron a este Battle Royale una sensación completamente propia, y hasta la elección del personaje influye de manera drástica en el estilo de juego. Quien prefiera blandir espadas en lugar de apretar el gatillo, bien podría enamorarse de Naraka.