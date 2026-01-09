Los 10 mejores juegos de carreras de 2026: para consola y PC

El año pasado trajo consigo numerosos momentos destacados y sorpresas para los pilotos virtuales. En la Nintendo Switch 2, Mario Kart World se colocó en lo más alto entre los fun racers; JDM: Japanese Drift Master convenció con un sólido gameplay de derrapes; y con Assetto Corsa Rally llegó en noviembre una impresionante simulación offroad. Pero ¿qué grandes lanzamientos del género nos esperan en 2026? Te presentamos los 10 mejores juegos para quienes llevan la gasolina en la sangre.

01 Forza Horizon 6

Lanzamiento: 2026

Plataformas : PC, Xbox Series X/S

Forza Horizon 6 is on its way © Microsoft Game Studios

Forza Horizon 6 llegará en 2026 y no hay duda de que la sexta entrega de la popular saga de carreras en mundo abierto será el gran referente del género ese año. Aún no se conoce la fecha exacta de lanzamiento, aunque todo apunta a otoño o invierno.

Lo que sí sabemos es que Forza Horizon 6 estará ambientado en Japón y recreará el país con todo lujo de detalles. Además de los alrededores del monte Fuji, el juego nos llevará a Tokio y a regiones rurales. Según el equipo de desarrollo, el objetivo es capturar toda la cultura automovilística japonesa: desde la escena del tuning hasta la cultura del drift.

Un garaje gigantesco, carreras variadas y eventos multijugador motivadores también están prácticamente garantizados. Todo apunta a que Forza Horizon 6 será un auténtico bombazo.

Driften in Japan: el dos veces campeón del mundo de rallies Kalle Rovanperä se enfrenta a un emocionante desafío de drift en el monte Iwaki de Japón:

02 iRacing Arcade

Lanzamiento: Februar 2026

Plataformas: PC

iRacing Arcade © iRacing

iRacing es considerado desde su lanzamiento en 2008 como la referencia del sim racing. No en vano, esta simulación destaca por su jugabilidad ultrarrealista y su variado parque automovilístico.

Con iRacing Arcade llegará en 2026 una versión mucho más accesible, que quiere atraer también a quienes se inician en el género gracias a su colorido estilo cómic, perspectiva cenital y amplias opciones multijugador. Al igual que en Formula Legends, bajo el capó se esconden mecánicas que también interesarán a los más expertos, como la simulación del consumo de combustible, el desgaste de los neumáticos, las paradas en boxes y mucho más.

Un total de 14 circuitos —entre ellos el Sachsenring — y vehículos con licencia de distintas competiciones prometen una experiencia variada. El semáforo se pondrá en verde, previsiblemente, en febrero de 2026.

03 F1 26

Lanzamiento: 2026

Plataformas: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

F1 25 plays even more realistically © EA Sports/Phil Briel

La temporada de Fórmula 1 de 2026 promete ser una de las más emocionantes de los últimos años. La categoría reina estrena un reglamento profundamente renovado y suma un undécimo equipo a la parrilla, lo que también debería reflejarse en el videojuego oficial.

Hace poco, el equipo de Codemasters reveló que en 2026 no habrá un nuevo juego independiente de F1. En su lugar, F1 26 llegará como un amplio DLC integrado en la ya disponible F1 25, una decisión que alegrará a quienes ya tengan la última entrega. No será hasta 2027 cuando se lance un título completamente rediseñado desde cero.

El campeón del mundo de F1 va a toda velocidad: en nuestro episodio de ' Red Bull Racing Road Trips ', Max Verstappen se pone al volante de un simulador para llegar al GP de Bélgica en el Circuito Spa-Francorchamps.

11 minutos From sim to reality – detrás de cámaras Conoce el detrás de cámaras de la filmación en donde Max Verstappen es absorbido por una realidad alternativa de un simulador.

04 Screamer

Lanzamiento: 26.03.2026

Plataformas: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Screamer © Milestone

Estética anime, acción arcade contundente, una banda sonora vibrante y un modo historia atractivo. Con Screamer, el estudio italiano Milestone tiene entre manos una apuesta muy potente. Este juego arcade se ambienta en un futuro distópico en el que distintos equipos participan en un torneo ilegal de carreras para alzarse con la victoria.

Screamer combina una jugabilidad arcade intensa con ideas frescas, como un sistema de control twin-stick que permite dirigir el vehículo con ambos joysticks, un Active Shift System que recompensa los cambios de marcha perfectamente sincronizados o el sistema ECHO, que permite usar habilidades ofensivas y defensivas durante las carreras. Todo ello podría aportar un soplo de aire fresco al género.

05 MotoGP 26

Lanzamiento: 2026

Plataformas: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

MotoGP 25 © Milestone

Los fans del motociclismo también podrán disfrutar a lo grande en 2026. Aunque MotoGP 26 aún no se ha presentado oficialmente, una nueva entrega de la simulación se da prácticamente por segura. Por ahora, eso sí, se desconocen sus novedades.

El actual MotoGP 25 ya logró mejorar notablemente tanto a nivel jugable como técnico, además de resultar más accesible que nunca para nuevos jugadores. Si los desarrolladores mantienen ese rumbo, estamos ante otro claro candidato a destacar.

06 RIDE 6

Lanzamiento: 12.02.2026

Plataformas: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

RIDE 6 © Milestone

Siguiendo con las motos, la saga RIDE también regresa en 2026. El 12 de febrero llegará RIDE 6, una entrega que quiere subir el listón en todos los aspectos. Más de 250 motocicletas estarán disponibles, incluyendo por primera vez baggers y modelos de enduro, ya que esta vez no solo habrá acción sobre asfalto, sino también en pistas offroad.

La gran novedad es un modo arcade pensado para facilitar la entrada a los recién llegados, mientras que el modo Pro exigirá el máximo incluso a los veteranos. Además, un sistema renovado de climatología y ciclo día-noche aportará más dinamismo a las carreras.

El eje central de RIDE 6 será el llamado RIDE Fest, un festival del motor en el que se completan desafíos y se compite contra diez profesionales conocidos. Impulsado por Unreal Engine 5, el juego promete volver a ser un auténtico espectáculo visual.

07 Over The Hill

Lanzamiento: 2026

Plataformas: PC

Over The Hill © Funselektor Labs Inc.

Con el precioso Art of Rally , Funselektor Labs celebró en 2020 la historia del automovilismo offroad. Ahora el estudio regresa con Over The Hill, un nuevo título que vuelve a alejarse del asfalto, aunque con una experiencia muy distinta.

Aquí se exploran biomas variados, inspirados en lugares reales, para completar tareas, desbloquear vehículos y mejoras, y encontrar portales que llevan a nuevas zonas. La clave: Over The Hill se puede disfrutar en solitario o en cooperativo online con hasta tres amigos.

El foco está puesto en la exploración y el descubrimiento de secretos, mientras que el mundo del juego plantea retos constantes gracias a un clima dinámico, ciclos de día y noche y cambios realistas del terreno. Sin duda, uno de los juegos de carreras más innovadores —y relajados— de 2026.

08 Endurance Motorsport Series

Lanzamiento: 2026

Plataformas: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Endurance Motorsport Series © KT Racing

Con Endurance Motorsport Series, KT Racing trabaja en una simulación realista centrada por completo en las carreras de resistencia. Tras poder probarse por primera vez en 2024 y sufrir varios retrasos, su lanzamiento definitivo está previsto para 2026.

Además de un comportamiento de conducción realista, el gran protagonismo recae en la estrategia. Incidentes en pista y un clima dinámico harán que cada carrera sea diferente. Habrá seis clases de vehículos, como hypercars, LMP2 o GT, así como eventos multiclase en el multijugador online. Por ahora, eso sí, los detalles concretos siguen siendo escasos.

09 STAR WARS: Galactic Racer

Lanzamiento: 2026

Plataformas: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

STAR WARS: Galactic Racer © Fuse Games

El anuncio de STAR WARS: Galactic Racer fue una de las grandes sorpresas de los Game Awards 2025. El vertiginoso racer futurista sigue la estela del mítico Star Wars Episode I: Racer de 1999 y devuelve a la acción las legendarias carreras de vainas. A diferencia del original, esta vez habrá distintas clases de vehículos, cada una con su propia física de conducción.

Los vehículos se podrán personalizar y mejorar con piezas propias que afectarán a la velocidad y al manejo. Además de una campaña para un jugador, se espera un completo modo multijugador.

10 GTA 6

Lanzamiento: 19.11.2026

Plataformas: PlayStation 5, Xbox Series X/S

GTA VI will now be coming in November 2026 © Rockstar Games

GTA 6 es, sin duda, el mayor lanzamiento de videojuegos de 2026 . Todo apunta a que Rockstar Games entregará el mundo abierto más ambicioso jamás creado. Y teniendo en cuenta lo bien que funcionaban las carreras en GTA 5, es de esperar que la sexta entrega dé un paso más en este apartado.

Carreras variadas sobre dos y cuatro ruedas, en el agua y por el aire ya aportaban mucha diversidad en la anterior entrega. Si GTA 6 continúa por ese camino, las y los amantes de los juegos de carreras volverán a disfrutar como nunca.