Así funciona el Dakar: el equipo que mantiene el rally en marcha

El Rally Dakar no deja de crecer año tras año, con 812 competidores de 69 países, compitiendo con 325 vehículos a lo largo de un total de 7.999 km en dos de las semanas más duras de sus vidas, atravesando los desiertos y montañas de Arabia Saudí.

No solo es el rally más duro del automovilismo, también es la gran aventura. Y mantener a todos esos competidores en ruta y a salvo requiere un enorme equipo de apoyo que trabaja en la sombra. Demos una vuelta por el vivac para conocer algunos de los trabajos más increíbles del Rally Dakar.

01 Operador de cámara de helicóptero

Las espectaculares tomas aéreas de los vehículos volando sobre dunas o serpenteando entre pasos de montaña son obra de un equipo altamente cualificado de operadores de cámara y pilotos de helicóptero.

El cámara Eric Visier lleva más de 30 años filmando el Dakar desde el aire, capturando imágenes impresionantes en cuatro continentes, desde el París-Dakar original en Europa y África, pasando por Sudamérica, hasta la actual etapa en Arabia Saudí. “Estoy entrenado para trabajar en condiciones extremas, así que tenemos que mantenernos en forma y estar preparados para volar en todo tipo de situaciones” .

Tracking shot: A helicopter follows Kevin Benavides into the Empty Quarter © DPPI / Red Bull Content Pool

“¿Qué es lo que más me gusta de mi trabajo en el Dakar? Volar en el desierto, por supuesto” , añade Eric. “Incluso después de 31 Dakars, sigo siendo como un niño pequeño. Me encanta de verdad”.

Para Eric, también es fundamental formar parte de un equipo. En su caso, trabaja con el piloto y con un periodista. El reportero de su equipo es Luc Alphand, antiguo ganador del Dakar y campeón de esquí. “El Dakar es muy diferente. Ha cambiado, claro, pero ¿acaso no hemos cambiado todos?”, continúa Eric. “Era más pequeño… había menos gente, menos competidores. Todo cambia, y el Dakar también lo ha hecho, por suerte, y creo que para bien”.

02 Técnico de neumáticos

Tyred out: Mitch Guthrie Jr stops for fresh tyres © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

El Dakar devora neumáticos. Los vehículos destrozan ruedas sin descanso sobre las afiladas rocas de Arabia Saudí, hasta el punto de que esta edición cuenta con parques de asistencia adicionales. La cola más larga es siempre la de neumáticos nuevos y mousses, y de gestionar ese triaje se encargan personas como Stéphane Boudet. Su equipo de BF Goodrich opera un taller 24 horas al día cambiando alrededor de 250 neumáticos diarios: 3.200 a lo largo de todo el Dakar.

Los equipos que trabajan en las carpas de neumáticos se organizan en tres grupos de dos personas: dos técnicos colocan el neumático en la llanta para separarlo de la rueda, otros dos retiran los neumáticos usados y colocan los nuevos, y dos más se encargan de inflarlos a la presión correcta. “Nosotros nunca vemos la carrera, solo vemos neumáticos” , dice Stéphane.

03 Chef del vivac

El vivac es el hogar de equipos, mecánicos, periodistas y personal de apoyo, todos ellos necesitan comer tres veces al día para que toda la maquinaria siga funcionando. La organización ofrece catering, pero algunos equipos llevan a su propio chef. “Servimos alrededor de cien comidas y 15 desayunos”, explica Stéphane Goubin, chef del Team Rebellion, que trabaja desde su food truck 3T by Stef, preparando platos a medida. “Escuchamos mucho al equipo. Luego vamos al pueblo a comprar los ingredientes. A veces encontramos lo que necesitamos, a veces no”.

“Pero intentamos hacer cosas completamente utópicas. Como pescado. Comer pescado en medio del desierto. Esta mañana he preparado huevos revueltos con trufa”.

Tras un primer año complicado trabajando desde un remolque, Stéphane ha adaptado su camión para funcionar en las condiciones extremas del desierto, algo fundamental teniendo en cuenta que el chef suizo pasa tres semanas cocinando, a menudo con temperaturas de 28 °C, y recorriendo miles de kilómetros hasta el siguiente vivac. “Es genial: unos siete mil kilómetros cada vez entre cocinar, hacer desayunos, conducir y tratar de descansar un poco. Me adapto a la situación y planifico con antelación”.

04 Técnico de suspensiones

Dania Akeel spraying the desert sand in Saudi Arabia on Stage of the Dakar © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

El fabricante de suspensiones Reiger cuenta con un camión de asistencia dedicado a reparar amortiguadores destrozados para los participantes del Dakar, tanto equipos oficiales como privados.

“Trabajo con los mejores atletas que hay aquí” , explica el técnico Ruben Koskamp. “Muchos equipos usan nuestros amortiguadores, así que vemos a todos. Escuchamos el feedback de los pilotos y lo que han vivido durante la etapa. Trabajar tan cerca de la gente es lo mejor” .

El camión de servicio de Reiger debutó en el Dakar en 2025 y cuenta con cuatro puestos de trabajo dedicados. “Nos proporciona un espacio cálido, limpio, sin polvo ni viento, donde podemos hacer desde cambios de aceite hasta trabajos mucho más grandes para nuestros clientes. Así podemos ayudar a todos con cualquier problema”.

Ruben puede encargarse desde una simple revisión hasta una reconstrucción completa del sistema de suspensión, y a menudo trabaja hasta bien entrada la noche, mucho después de que los últimos pilotos hayan regresado al vivac. Pero pese a las largas jornadas y al trabajo exigente, no lo cambiaría por nada. “Estar rodeado de gente que quiere ganar es la mejor experiencia del Dakar, y esa es la razón por la que siempre quiero volver” .

05 Coordinador PCO

Sentinel © RedBull.com

El control de carrera del Dakar —el PCO— se encarga de la seguridad y la logística de todos los implicados en el rally: pilotos, equipos de apoyo y periodistas. Para Quentin Potherat, eso significa asegurarse de que todo el mundo esté conectado con sus equipos en el centro de control del vivac y con un equipo dedicado en París.

Todos los vehículos del Dakar están equipados con sofisticados sistemas de seguimiento y GPS que les proporcionan el libro de ruta y las indicaciones diarias, además de permitir que el equipo de 26 personas del PCO supervise su progreso.

Si alguien sufre una avería, puede contactar con el control de carrera, que enviará ayuda. El equipo en París puede comunicarse directamente con los pilotos sobre el terreno y ayudar al equipo en Arabia Saudí a priorizar la asistencia. “¿Se han detenido? ¿Necesitan ayuda? ¿Hay que seguirlos durante todo el día? Nos aseguramos de que todos los que salen por la mañana regresen por la noche” , explica Quentin.

Y si alguien sufre un accidente durante la etapa, se activa una alerta para que la ayuda llegue rápidamente. “Nunca sabemos si tendremos diez alertas en un día, ninguna, o tres o cuatro al mismo tiempo. Y entonces coordinar helicópteros en tres puntos distintos, gestionando tres situaciones, puede ser complicado. Pero saber manejar la presión y encontrar la solución correcta en el momento adecuado es algo fantástico” .

Carlos Sainz has to make running repairs during the Dakar Rally © Frederic Le Floch/DPPI/Red Bull Content Pool

06 Conductor de autobús (transporte de prensa)

Thierry Dudouet es el primero en admitir que su trabajo no es especialmente emocionante, pero es imprescindible. Trabaja cuando todos los demás descansan, llevando a periodistas exhaustos de un vivac a otro a bordo de su autobús.

“Durante el día, cuando todo el mundo está concentrado en la carrera, yo espero y descanso… y por la noche conducimos hasta el siguiente vivac”.

Y no se trata de un autobús cualquiera: está equipado con compartimentos al estilo de un tren cama, que permiten a los periodistas descansar mientras Thierry se encarga de recorrer suavemente los kilómetros nocturnos hasta la siguiente parada. ¡Viva el conductor del autobús!

07 Conductor del camión escoba

El camión escoba es casi una leyenda del Rally Dakar: su misión es rescatar a los pilotos que se han quedado tirados y a los vehículos averiados que quedan atrás en el recorrido. “Mi trabajo es recoger a los competidores que, por desgracia, están en apuros en la pista, pero también ayudarlos, llevarles agua y comida, sacarlos de problemas” , explica Pascal. “Sobre todo, se trata de sacar a todo el mundo de la especial”.

Para Pascal, que pilota su camión como si fuera una lancha salvavidas en un mar de arena, todo gira en torno a ayudar a los demás. “Lo especial del camión de asistencia es el factor humano, el contacto con personas que realmente pueden estar en una situación crítica y necesitan nuestra ayuda”.

Descubre más sobre el camión escoba en este vídeo, grabado durante el Dakar 2015:

2 minutos Al rescate: El camión escoba del Dakar Si todo va mal en el Rally Dakar, estos hombres te rescatarán.

Aunque el Dakar moderno cuenta con tecnología de seguimiento de primer nivel y altos estándares de seguridad, Pascal ha vivido encuentros muy emotivos con competidores a los que ha rescatado y que temían por sus vidas. “Hace unos años, en el Dakar, los pilotos que abandonaban no tenían otra opción que esperar al camión de asistencia, a veces durante dos o tres días”.

“Nos encontramos con una pareja que se había perdido por completo durante horas y horas. No sabían cómo salir de donde estaban. Los recogimos y se lanzaron a nuestros brazos, emocionados. Pensaban que iban a morir porque estaban perdidos, sin agua, sin nada. Cuando llegamos para rescatarlos fue un momento mágico”.