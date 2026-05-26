Maltrunks y Metalingüística juegan en la Red Bull Bragantino Creators Cup

Así se vive Red Bull Bragantino

LATAM Creators Summit - Red Bull Bragantino © Red Bull Bragantino

Junto a más de 70 creadores de toda LATAM, los chilenos participaron en una intensa jornada de actividades en el marco de la Red Bull Bragantino Creators Cup, siendo una instancia única desde el centro de entrenamiento del equipo.

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Se dio inicio con un tour en el estadio Estádio Cícero de Souza Marques y una experiencia personalizada en los lockers y el auditorio del equipo, donde los creadores pudieron conocer de cerca la dinámica interna del club.

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Creators en la cancha

Tras participar en sesiones de entrenamiento y evaluaciones físicas, los creadores se dividieron en equipos para iniciar el partido. Durante los encuentros, Maltrunks y Metalingüística dejaron su huella marcando un gol en la cancha de Red Bull Bragantino.

Los creadores, unidos por la pasión y la intensidad del fútbol, vivieron una experiencia inmersiva que les permitió disfrutar el deporte al nivel de las grandes ligas

LATAM Creators Summit - Red Bull Bragantino © Red Bull Bragantino

La jornada cerró con broche de oro con un tour por el Athlete Performance Center, que incluyó una sesión de recovery junto a los fisioterapeutas de Red Bull Bragantino.

Quotation "Desde chico siempre me apasionó el fútbol, pero nunca había tenido la oportunidad de vivir algo así. Poder viajar a Brasil y jugar, en un país donde el fútbol se vive tan fuerte, fue cumplir un sueño" Metalingüística

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