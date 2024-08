Marcelo Gálvez alcanza su tercera Red Bull Batalla Chile

Marcelo Gálvez © Red Bull Chile

Se define como un verdadero fanático de las batallas de freestyle. Sin embargo, no es un aficionado: Marcelo Gálvez Aguirre llega directamente a su tercera Red Bull Batalla Chile este 2024, este 31 de agosto.

Revive la semifinal contra Nitro de la pasada edición

Con 22 años, el antofagastino fue nuevamente ganador de Titanes Liricitas, competencia que le dio el cupo a la Final Nacional y que también ha sido una de las ligas en las que más ha participado. Incluso, sus primeras batallas profesionales fueron aquí, en este evento, hace ocho años.

“Mi primo es fanático de las batallas. Un día llegó con una de Kaiser y me dijo ‘hermano, mira, está improvisando en el momento’. Entusiasmados nos metimos mucho en este mundo. Partimos siendo muy aficionados, y después tuve mi primera competencia en Titanes”, cuenta.

Y es que ahora le toca representar nuevamente a quienes lo vieron forjarse en la disciplina, en miras a que sea una final distinta, con él como ganador, asegurando su presencia en la Internacional de Red Bull Batalla.

“Es entre honor y un orgullo. Mirar todo ese transcurso hasta ahora y el poder representar esta competencia que me vio crecer, es impagable”, asegura.

Ya lista la nómina de competidores, Marcelo podría enfrentarse a anteriores rivales de este certamen, como Teorema, Racso, Esezeta y Nitro, con quienes se midió en 2022 y 2023.

Titanes Lirisista te vio partir en el freestyle ¿Qué se siente representarlos al haber ganado el cupo nuevamente?

Honor y un orgullo. Hay hartos cabros que se me acercan y se sienten representados conmigo. Me dan su apoyo y mejores vibras. Entonces, eso igual me hace sentir orgulloso de qué igual lo estamos logrando. Ahí va ese respeto en la escena y cariño con los representantes. De verdad que cuando alguien sale de acá, todos queremos genuinamente que le vaya bien.

La final contra Flint en "Titantes MID Season"

¿Y de tu parte?

Caleta de felicidad. Fue la primera competencia a la que fui. Primero me quedé en filtro.Después hubo muchas ediciones en las que quedé en octavos y cuartos.

Así fui avanzando hasta que pude ganar mi primera medalla aquí en Titanes. Ver todo ese transcurso hasta ahora y poder representar a esta competencia que me vio crecer es impagable.

¿Esperabas obtener nuevamente el cupo? ¿Sentías que ya tenías experiencia dentro de esta liga?

Igual siempre es difícil. Siento que cada batalla se lucha en el momento que se está. No soy de creer que hay batallas que se ganan desde antes. La experiencia marca la diferencia en algunas cosas, pero estuve intenso, me sentía bien nervioso. Aun así había fe, había fe. Entonces, traté de dar todo nomás y de que, pasara lo que pasara, no me arrepintiera de nada

¿Eres de ponerte nervioso en las competencias?

Me pongo ansioso, pero tengo que admitir que me gusta. En verdad, lo peor que le puede pasar a un perfil como el mío es el estar desmotivado. Las ansias son que me mantienen enérgico.

¿A qué te refieres como un perfil como el tuyo?

Cuando estoy desmotivado es mi peor versión. Para mí, estar en un día malo es mejor que estar en un día aburrido. Trato de ser muy espontáneo. Si hasta cuando hablo soy más ansioso, más que cuando rapeo. Es más como una característica propia.

En ese caso, ¿Qué haces cuando tienes un mal inicio en una batalla, o te das cuenta que no tuviste buenas rimas?

No me como tanto la cabeza. Trato de hablarme en ese momento, y es como "ya po, concéntrate, estás ahí en este momento, aprovéchalo, tienes que dar la vuelta ahora”.

¿Cómo ves la escena en Antofagasta? Las regiones siempre han sido importantes a nivel de exponentes en la escena en nuestro país.

Hemos crecido progresivamente y tenido representantes que han marcado diversas épocas, como en su tiempo lo fue Hendoka. Hay hartos exponentes y ahora es un momento donde estamos bien como escena. Ya estamos subiendo ese nivel, en donde freestylers buenos pueden quedar en filtros. Todas las batallas de octavos son buenas. Hay hartos que tienen el talento. Falta que nos podamos nutrir, como de esa experiencia, que los cabros empiecen a viajar más.

Hablemos de Red Bull Batalla Chile, esta será tu tercera. ¿Cuáles son tus expectativas?

Le tengo siempre mucho respeto a todos los participantes. Siento que cada persona que llega ahí es por algo. Confío en que nunca hay que mirar a nadie en menos, pero tampoco para arriba. Aunque tengan más experiencia, estamos ahí por una razón y en un escenario estamos de igual a igual. Antes me podía dar ciertos permisos. Ya siendo la tercera vez que voy a la final, le estoy quitando un cupo a uno de mis cabros, entonces hay un compromiso de quedar en un podio nacional sí o sí

¿Sientes que la tercera es la vencida?

Sí, totalmente

¿Hay algún otro MC al cual te gustaría enfrentarte? A Nitro en 2023 le tiraste en plena batalla que hubieses preferido enfrentarte a Teorema

Mi final soñada podría ser contra Teorema, por el hecho de que siempre lo he bancado mucho. Lo admiro caleta. En mi primera Nacional me ganó en octavos, pero si en esta tercera nos enfrentamos en la final siento que sería una historia bonita igual.

¿Por qué hay tanta admiración por el Teo?

El freestyler que a mí personalmente me hizo querer empezar a rapear fue Joqqer, pero crecí viendo al Teo, Kaiser y Nitro, entre otros. Pero siempre me llamó mucho la atención todo lo que Teorema hacía en Batalla de Maestros. Me considero un fanático del freestyle, lo consumo harto. Trato de albergar harto conocimiento sobre eso. Entonces, le tengo por eso ese respeto al Teo.

Siento que se le critica mucho. Y eso que su cambio de estilo ha sido bacán. Me gusta lo que está haciendo ahora. Hay tanta gente alimentando el odio.

Teorema tiene un estilo súper distinto a los demás, más que punchline y punchline, juega con algo más místico, con flows más creativos.

Siento que es muy espontáneo, que se ve que está creando todo al momento. Se va hacia otra rama. Me gusta que esté logrando combinar a ese Teo antiguo, que iba más al hueso, con el de ahora, que tiene una construcción mucho más métrica y que de cierta manera es más místico.

Así fueron los octavos contra Teorema en 2023

¿Crees que se asemeja a tu estilo?

Somos como una antítesis, pero no sé si tan marcada. A mi me gusta ir mucho al hueso.

Siempre he sido así, más punchline, más sangre. Endoka quizás no tenía una construcción perfecta, pero tú sabías que si le dabas un espacio, pum, te clavaba un combo directo. Yo sigo como esa misma línea, pero tratando de mantenerlo muy espontáneo, que se note de dónde vienen todas mis ideas.

En base a tu experiencia, ¿Qué sentís tú también de que tiene que tener un buen freestyler?

Tiene que ser un freestyler completo. Los mejores campeones son los que más áreas posibles dominan y tienen algo que los caracteriza. Por ejemplo, Aczino el punchline, Chuty el ingenio, Jokker la puesta en escena. Tienen algo que lo caracteriza, pero se pueden desempeñar bien en todo. Hemos visto a Chuty tirar flow y hacer métrica. Eso es lo primordial, que se sepa desenvolver en todo ámbito posible.

Asumo que te sientes un freestyler de alto nivel, ¿o no?

Como persona siempre he sido muy inseguro y me cuesta tener fe absoluta sobre mis capacidades o lo que puedo dar. Siempre fue un tema grande para mí. Pero llevo harto tiempo en un proceso de quererme más, de tener un lenguaje más positivo conmigo mismo. Ahora sí tengo la confianza suficiente para decir que soy un freestyler de alto nivel.

O sea, la inseguridad se pierde sí o sí para estas finales.

Ahora llegamos distintos a nivel personal.

Este Marcelo no es el del 2022 ni el 2023.

El mayor cambio está a nivel personal. El año pasado estaba feliz de haber llegado a semifinal. Alguien del Extremo Norte nunca lo había logrado. Ya sentía ese logro y eso me desconcentró. En las batallas más decisivas, como que me conformé inconscientemente.

No me di cuenta en el momento que lo tuve que haber hecho, y eso me hizo afrontar las batallas de forma distinta. Si hubiera mantenido esa hambre y seguido totalmente concentrado habría dado un mejor rendimiento, quizás. Ahora, en mi mente no se acaba hasta que se decida quién es el campeón.

Es tener hambre de victoria.

Sí, ya no conformarme. Voy por la final. Todos vamos a representar a las personas que no pueden estar ahí porque nosotros ocupamos los cupos. Estar en la Nacional es demostrar respeto hacia las personas que sueñan estar ahí y que todavía no lo han logrado.

ESTA ES LA LISTA DE LOS 16 CLASIFICADOS PARA LA FINAL NACIONAL DE RED BULL BATALLA CHILE 2024

Nitro (campeón 2023)

Pepe Grillo (subcampeón 2023)

Esezeta (3er puesto 2023)

El Menor (app)

Rodamiento (app)

Leo (app)

Nait (app)

Facuskill (app)

99 (app)

Jokker (campeón regional Santiago)

Racso (subcampeón regional Santiago)

Teorema (3er puesto regional Santiago)

Marcelo (Titanes Liricistas)

MB5 (DEM)

Nano (Liga Inmortal)

Aaron Broka (Gladiadores del Puerto)

KV 16 clasificados Final Nacional Red Bull Batalla Chile 2024 © Red Bull Chile