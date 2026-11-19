Más allá de las competencias: El origen

MARCELO JIMENEZ ARMS UP JAPON © YAIR BARRIOS

Durante gran parte de su carrera, Marcelo Jiménez estuvo enfocado en las competencias. Sin embargo, sentía que le faltaba algo importante, quería tener un registro de su skate en la calle, el lugar donde nació esta disciplina y donde los skaters realmente ponen a prueba su nivel.

Así comenzó Arms Up , un proyecto audiovisual que nació de sus ganas de viajar y mostrar el skate desde otra perspectiva . Junto a su equipo, Marcelo decidió crear videos cinematográficos que fueran más allá de los trucos y también mostraran la cultura de cada destino.

Los dos capítulos anteriores de la serie se grabaron en California y el norte de Europa , destinos que marcaron el inicio de este proyecto.

Quotation "Quería viajar, conocer otras ciudades, patinar, porque siempre iba y era como competía y me iba del país. Entonces, no disfrutaba la ciudad ni su cultura" Marcelo Jiménez

El nombre tampoco es casualidad. Después de cada truco logrado, Marcelo levanta los dos brazos para celebrar, un gesto que terminó convirtiéndose en el sello del proyecto y representa su filosofía de nunca bajar los brazos hasta conseguirlo.

Arms Up también busca inspirar a las nuevas generaciones de skaters chilenos. Así lo explica Yair Barrios, el director de la serie, quien destaca la importancia de mostrar referentes nacionales en escenarios internacionales. "Ahora nosotros estamos haciendo esa misma cultura para nuestros mismos compatriotas. Que no tengan que mirar siempre a skaters extranjeros, sino que también puedan encontrar referentes en Chile , como Marcelo Jiménez", contó.

Arms Up llega a Japón

MARCELO JIMENEZ ARMS UP JAPON © YAIR BARRIOS

Después de grabar en California y recorrer el norte de Europa, el proyecto cruzó al otro lado del mundo. Japón fue el destino elegido, un lugar que Marcelo siempre había querido conocer sobre su skate. La idea era enfrentarse a un entorno completamente diferente, descubrir nuevos spots y conectar este deporte con una cultura distinta a la que estaba acostumbrado.

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El capítulo se grabó durante 40 días en julio, con el calor como uno de los mayores desafíos del viaje. En Osaka, el equipo enfrentó temperaturas que llegaron a los 40 °C, lo que hizo más exigentes las jornadas de filmación.

Quotation "Principalmente lo que quiero que la gente quede con este video es que vean lo bonito y lo lindo que es el skate, lo que entrega el sacrificio también atrás de cada deportista" Marcelo Jiménez

Detrás de cada truco hay mucho más que técnica y talento. Las caídas, la frustración y los intentos fallidos también son parte del proceso. Marcelo quiere mostrar justamente todo lo que hay detrás de cada logro en este nuevo capítulo.

Una historia que queda para siempre

MARCELO JIMENEZ ARMS UP JAPON © YAIR BARRIOS

Para Marcelo, Arms Up es mucho más que una serie de videos de skate. Es una oportunidad para mostrar su pasión desde otra perspectiva, compartir las experiencias que vive sobre la tabla y dejar un registro de sus viajes alrededor del mundo.

Además de mostrar el skate, el proyecto busca descubrir cómo cambia la experiencia de patinar según el lugar. Cada ciudad tiene sus propios ritmos, espacios y formas de moverse. Yair destaca que en Tokio, los traslados entre spots podían tomar una hora o incluso una hora y media en metro, mientras que en el norte de Europa se movían en bicicleta eléctrica y los recorridos eran mucho más cortos.

Quotation "Esto va a quedar para la historia, va a quedar un registro que jamás se va a borrar" Marcelo Jiménez

Porque el skate no se trata solamente de aterrizar el truco perfecto. También se trata de todo lo que ocurre antes: Las caídas, los lugares nuevos, los desafíos y las ganas de volver a intentarlo. Eso es justamente lo que Marcelo quiere mostrar con Arms Up.