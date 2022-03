Martín Segner: El competidor que llegó a sus raíces para ser un campeón

La verdad es que no, ya que en comparación con otros países en donde tienen más familiarizado el origami, nuestro país no ha explotado la disciplina, pero con cada año aumentan los interesados en aprender a hacer los modelos y poder lanzarlos. Por eso es que junto con Esteban Neira, gran amigo y compañero en esta aventura tenemos un proyecto en desarrollo, el cual es realizar material audiovisual y entregar tutoriales dinámicos que abarquen modelos de aviones y técnicas de lanzamiento, las cuales cuesta mucho encontrar en YouTube.

