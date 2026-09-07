Martín Vidaurre hace historia: El chileno es cuarto del mundo en XCO

Bike
Entre los mejores del mundo🌍
Martín Vidaurre cerró una actuación histórica en el Campeonato Mundial de Mountain Bike en Val di Sole, Italia. El chileno terminó cuarto en la prueba de cross country olímpico (XCO), consiguiendo el mejor resultado de su carrera en la categoría élite de un Mundial UCI.
Martín completó las ocho vueltas del exigente circuito en 1 hora, 26 minutos y 25 segundos. Desde el inicio se mantuvo entre los protagonistas y peleó por el podio en todo momento, sufrió un pinchazo que lo obligó a cambiar de bicicleta, pero pese al contratiempo, logró mantenerse entre los primeros y cruzar la meta en el cuarto lugar. Además, completó un sólido fin de semana con la décima posición en el Short Track (XCC).
“Creo que fue uno de los Mundiales con más competencia y con el nivel de atletas más alto del último tiempo. Haber estado ahí peleando casi toda la carrera hasta el final me dejó muy contento”
Una vez más, Val di Sole fue escenario de un resultado inolvidable, en donde Martín ya había sido campeón mundial sub-23 en este mismo circuito en 2021.
Chile presente en cada vuelta🔥
El apoyo nacional también se hizo sentir en Val di Sole. Distintos grupos de chilenos viajaron hasta Italia y se desplegaron a lo largo del circuito para acompañar a Martín durante la competencia.
“Creo que no he parado de darles las gracias. Hay pocos países que tienen ese nivel de pasión y que se peguen tremendo viaje para apoyarme”
Con este cuarto lugar, el atleta vuelve a dejar a Chile entre los grandes nombres del mountain bike internacional y suma un nuevo hito en su camino hacia su principal objetivo, los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. “Quiero llegar a Los Ángeles, mirar hacia atrás y decir que hice todo lo posible por llegar en mi mejor forma y no arrepentirme de nada”, comentó Martín.