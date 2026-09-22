Masters of Dirt 2026: El show de freestyle más salvaje vuelve a Chile

Masters of Dirt
Este domingo 27 de septiembre, el Santander Arena cambiará los conciertos por motores, rampas monumentales y trucos que parecen desafiar cualquier límite. Masters of Dirt regresa a Chile con Freestyle Firestorm, una nueva versión del espectáculo de deportes extremos que ha recorrido algunas de las principales arenas del mundo.
Desde las 18:00 horas, riders nacionales e internacionales se tomarán la pista con motocross freestyle, BMX, mountain bike, cuatrimotos y stunt riding. Todo acompañado por fuego, música, efectos especiales y la participación de las Fuel Girls.
¿Qué es Masters of Dirt?
Masters of Dirt es un espectáculo de freestyle pensado para llevar los deportes de acción a otro nivel. Durante el show, los riders utilizan las rampas para realizar saltos, backflips y distintas maniobras aéreas sobre motos, bicicletas y vehículos que pocas veces se ven dentro de una arena.
Nacido en Austria y con presentaciones alrededor del mundo, el evento combina deporte extremo con una puesta en escena cargada de música, fuego y efectos especiales. En 2026, Chile será la única parada en Latinoamérica de su gira mundial.
Atletas Red Bull aterrizan en Santiago
La edición de este año contará con tres atletas Red Bull: Gaby Chaves, José Mincha y Szymon Godziek.
Desde Argentina llegará Gaby Chaves, rider de BMX Dirt Jump conocido por llevar su creatividad a circuitos y saltos fuera de lo común. En motocross freestyle estará el español José Mincha, uno de los nombres que está marcando el presente del FMX con maniobras que ya han recorrido algunos de los escenarios más importantes de la disciplina.
A ellos se sumará Szymon Godziek, rider polaco de MTB slopestyle reconocido por su estilo y por construir líneas en las que la velocidad y los grandes trucos van de la mano.
Todo lo que debes saber
📅 Domingo 27 de septiembre de 2026
🕒 18:00 horas
📍 Santander Arena - Santiago