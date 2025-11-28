Max Verstappen: esto es lo que tiene que hacer para ganar el título

La temporada 2025 de Fórmula 1 está llegando a su fin, con el mundo de las carreras centrado en el penúltimo GP del año, que se celebrará este fin de semana en Qatar. Las luchas de principios de temporada de Oracle Red Bull Racing y Max Verstappen les llevaron a jugar para alcanzar a Lando Norris y Oscar Piastri de McLaren en la carrera por el título. Sin embargo, las cosas han cambiado mucho desde el parón veraniego y, tras un resultado espectacular en Las Vegas el pasado fin de semana -Verstappen ganó y sus dos rivales por el título fueron descalificados-, no pierden la esperanza de que gane el campeonato de pilotos por quinta vez.

01 ¿Qué ha pasado desde las vacaciones de verano?

Verstappen reeled in his rivals by 25 points in Vegas © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool

Después de quedar segundo en el Gran Premio de Holanda, en su casa, en la primera carrera tras el parón, Verstappen ganó dos carreras consecutivas, terminando en lo más alto del podio en Monza y Bakú.

En Singapur, tuvo que conformarse con la segunda posición, pero aún así se comió el liderato de los pilotos de McLaren al terminar por delante de ambos.

Celebrating another win in Baku © Sam Bagnall/Sutton Images/Getty Images/Red Bull Content Pool

En Austin, en el Gran Premio de Estados Unidos, Verstappen parecía imparable, llevándose la victoria tanto en el sprint como en la carrera principal con la serena seguridad de un tetracampeón del mundo. Pero en México, las cosas fueron más difíciles. Saliendo desde la quinta posición de la parrilla, luchó duro para terminar tercero por detrás de Lando Norris y Charles Leclerc en lo que resultó ser un ejercicio de limitación de daños.

El GP de Brasil en São Paulo acabó siendo otra operación de salvamento tras las frustraciones de la clasificación, aunque con uno de los pilotajes más espectaculares que hemos visto de Verstappen. Saliendo desde el pit lane tras instalar una nueva unidad de potencia, el holandés remontó hasta terminar tercero tras una actuación realmente brillante. Perdió terreno frente a Norris en la lucha por el título, pero podría haber sido mucho más costoso.

From last place to third – Max celebrates with his team © Getty Images/Red Bull Content Pool

Y entonces llegó Las Vegas, donde Verstappen protagonizó una actuación imponente, arrebatándole el liderato a Norris desde el principio y controlando la carrera hasta la bandera a cuadros. Llegó a casa con un colchón de 20 segundos, ya que Norris se vio obligado a aflojar en las últimas vueltas por problemas de combustible.

Pero lo que realmente insufló nueva vida a la lucha por el título ocurrió horas después de que terminara la carrera: ambos pilotos de McLaren fueron descalificados por desgaste excesivo de los bloques de derrape de sus coches. Esa descalificación alteró no sólo los resultados de Las Vegas, sino también la clasificación del campeonato, ya que Verstappen recortó distancias drásticamente.

02 ¿Una ventaja psicológica?

World title number three was sealed under lights in Doha in 2023 © Getty Images/Red Bull Content Pool

Puede que Max tenga impulso, pero también tiene otra ventaja clave sobre sus rivales de color papaya. Tanto Piastri como Norris serían campeones del mundo por primera vez, en caso de que uno de ellos terminara el año en el escalón más alto, pero Max ya ha estado allí y lo ha hecho antes. Sabe cómo afrontar un campeonato reñido, y está familiarizado con la presión y lo que se necesita para superar la línea.

Ahora es el momento de aprovechar su estado de forma y mantener la presión sobre sus rivales más cercanos. Gana en Qatar este fin de semana, y de nuevo en Abu Dhabi el 7 de diciembre, y toda la presión recaerá sobre el dúo de McLaren. Quién sabe cómo reaccionarán Norris y Piastri si la clasificación se acerca aún más después de Qatar, y Max tendrá la oportunidad de ganar su quinto campeonato el fin de semana siguiente.

03 Cómo está la clasificación actual de pilotos

A fifth F1 title could still be on for Verstappen © Simon Galloway/LAT Images/Getty Images/Red Bull Content Pool

Antes del inicio del fin de semana del GP de Qatar, el top 5 del campeonato de pilotos es el siguiente.

Lando Norris - McLaren - 390 puntos Oscar Piastri - Mclaren - 366 puntos Max Verstappen - Red Bull - 366 puntos George Russell - Mercedes - 294 puntos Charles Leclerc - Ferrari - 226 puntos

04 ¿Qué tiene que pasar ahora?

The final Abu Dhabi Grand Prix could be a thrilling title decider © Getty Images/Red Bull Content Pool

En pocas palabras, Verstappen tiene que superar a Piastri en uno o más puntos y a Norris en 24 en las dos carreras restantes. Si el holandés gana las dos, acabará por delante de Piastri -eso es bastante sencillo-, pero Norris tendrá que ceder algunos puntos significativos. Con 25 puntos en juego por una victoria, otra descalificación sería ciertamente útil. Hay demasiadas combinaciones de posibles resultados para enumerarlas, pero básicamente, si Norris supera a Verstappen en dos o más puntos en cualquiera de las dos carreras del fin de semana, se llevará el título. Ahora Max lo tiene todo o nada, pero ya le hemos visto antes conseguir lo imposible .

Esto es lo que podemos esperar de las dos últimas carreras:

Gran Premio de Qatar ¿Por qué es conocido? Un circuito de alta velocidad, técnicamente exigente y con un gran desgaste de neumáticos, además de potencial para apuestas estratégicas. Verstappen grabs fastest lap in Qatar © Getty Images/Red Bull Content Pool El historial de Verstappen Históricamente, Red Bull Racing rinde bien en circuitos de alta velocidad y alta carga aerodinámica. Verstappen ha ganado dos de los tres GP celebrados aquí. Verstappen clinched his third world title in Qatar © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool

GP de Abu Dhabi ¿Por qué es conocido? El tradicional final de temporada; a menudo un escenario de gran dramatismo, finales que deciden el título y largas zonas de DRS. Abu Dhabi es siempre un terreno propicio © Getty Images/Red Bull Content Pool Palmarés de Verstappen Red Bull Racing (siete victorias) y Verstappen (cuatro victorias) tienen un sólido historial aquí. Con todo en juego, su experiencia les hará peligrosos. Max Verstappen celebrates his record 19th win of the season in Abu Dhabi © Getty Images/Red Bull Content Pool

05 Cuándo ver el GP de Qatar

Verstappen takes on the Sprint in Qatar © Peter Fox/Getty Images/Red Bull Content Pool

Para el Gran Premio de Qatar, tendrás que estar preparado para sintonizarlo a las siguientes horas.

Entrenamientos Libres 1 – 28 de noviembre, 10.30 h (Chile)

Clasificación Sprint – 28 de noviembre, 14.30 h (Chile)

Carrera Sprint – 29 de noviembre, 11.00 h (Chile)

Clasificación – 29 de noviembre, 15.00 h (Chile)

Carrera – 30 de noviembre, 13.00 h (Chile)