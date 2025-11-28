© Meg Oliphant/Getty Images/Red Bull Content Pool
Max Verstappen: esto es lo que tiene que hacer para ganar el título
Max Verstappen y el equipo Oracle Red Bull Racing tuvieron un fin de semana perfecto en el Gran Premio de Las Vegas, pero ¿aún pueden ganar el título? Sí, pueden, y he aquí cómo podrían hacerlo.
La temporada 2025 de Fórmula 1 está llegando a su fin, con el mundo de las carreras centrado en el penúltimo GP del año, que se celebrará este fin de semana en Qatar. Las luchas de principios de temporada de Oracle Red Bull Racing y Max Verstappenles llevaron a jugar para alcanzar a Lando Norris y Oscar Piastri de McLaren en la carrera por el título. Sin embargo, las cosas han cambiado mucho desde el parón veraniego y, tras un resultado espectacular en Las Vegas el pasado fin de semana -Verstappen ganó y sus dos rivales por el título fueron descalificados-, no pierden la esperanza de que gane el campeonato de pilotos por quinta vez.
01
¿Qué ha pasado desde las vacaciones de verano?
Después de quedar segundo en el Gran Premio de Holanda, en su casa, en la primera carrera tras el parón, Verstappen ganó dos carreras consecutivas, terminando en lo más alto del podio en Monza y Bakú.
En Singapur, tuvo que conformarse con la segunda posición, pero aún así se comió el liderato de los pilotos de McLaren al terminar por delante de ambos.
En Austin, en el Gran Premio de Estados Unidos, Verstappen parecía imparable, llevándose la victoria tanto en el sprint como en la carrera principal con la serena seguridad de un tetracampeón del mundo. Pero en México, las cosas fueron más difíciles. Saliendo desde la quinta posición de la parrilla, luchó duro para terminar tercero por detrás de Lando Norris y Charles Leclerc en lo que resultó ser un ejercicio de limitación de daños.
El GP de Brasil en São Paulo acabó siendo otra operación de salvamento tras las frustraciones de la clasificación, aunque con uno de los pilotajes más espectaculares que hemos visto de Verstappen. Saliendo desde el pit lane tras instalar una nueva unidad de potencia, el holandés remontó hasta terminar tercero tras una actuación realmente brillante. Perdió terreno frente a Norris en la lucha por el título, pero podría haber sido mucho más costoso.
Y entonces llegó Las Vegas, donde Verstappen protagonizó una actuación imponente, arrebatándole el liderato a Norris desde el principio y controlando la carrera hasta la bandera a cuadros. Llegó a casa con un colchón de 20 segundos, ya que Norris se vio obligado a aflojar en las últimas vueltas por problemas de combustible.
Pero lo que realmente insufló nueva vida a la lucha por el título ocurrió horas después de que terminara la carrera: ambos pilotos de McLaren fueron descalificados por desgaste excesivo de los bloques de derrape de sus coches. Esa descalificación alteró no sólo los resultados de Las Vegas, sino también la clasificación del campeonato, ya que Verstappen recortó distancias drásticamente.
02
¿Una ventaja psicológica?
Puede que Max tenga impulso, pero también tiene otra ventaja clave sobre sus rivales de color papaya. Tanto Piastri como Norris serían campeones del mundo por primera vez, en caso de que uno de ellos terminara el año en el escalón más alto, pero Max ya ha estado allí y lo ha hecho antes. Sabe cómo afrontar un campeonato reñido, y está familiarizado con la presión y lo que se necesita para superar la línea.
Ahora es el momento de aprovechar su estado de forma y mantener la presión sobre sus rivales más cercanos. Gana en Qatar este fin de semana, y de nuevo en Abu Dhabi el 7 de diciembre, y toda la presión recaerá sobre el dúo de McLaren. Quién sabe cómo reaccionarán Norris y Piastri si la clasificación se acerca aún más después de Qatar, y Max tendrá la oportunidad de ganar su quinto campeonato el fin de semana siguiente.
03
Cómo está la clasificación actual de pilotos
Antes del inicio del fin de semana del GP de Qatar, el top 5 del campeonato de pilotos es el siguiente.
- Lando Norris - McLaren - 390 puntos
- Oscar Piastri - Mclaren - 366 puntos
- Max Verstappen - Red Bull - 366 puntos
- George Russell - Mercedes - 294 puntos
- Charles Leclerc - Ferrari - 226 puntos
04
¿Qué tiene que pasar ahora?
En pocas palabras, Verstappen tiene que superar a Piastri en uno o más puntos y a Norris en 24 en las dos carreras restantes. Si el holandés gana las dos, acabará por delante de Piastri -eso es bastante sencillo-, pero Norris tendrá que ceder algunos puntos significativos. Con 25 puntos en juego por una victoria, otra descalificación sería ciertamente útil. Hay demasiadas combinaciones de posibles resultados para enumerarlas, pero básicamente, si Norris supera a Verstappen en dos o más puntos en cualquiera de las dos carreras del fin de semana, se llevará el título. Ahora Max lo tiene todo o nada, pero ya le hemos visto antes conseguir lo imposible.
Esto es lo que podemos esperar de las dos últimas carreras:
Gran Premio de Qatar
GP de Abu Dhabi
05
Cuándo ver el GP de Qatar
Para el Gran Premio de Qatar, tendrás que estar preparado para sintonizarlo a las siguientes horas.
- Entrenamientos Libres 1 – 28 de noviembre, 10.30 h (Chile)
- Clasificación Sprint – 28 de noviembre, 14.30 h (Chile)
- Carrera Sprint – 29 de noviembre, 11.00 h (Chile)
- Clasificación – 29 de noviembre, 15.00 h (Chile)
- Carrera – 30 de noviembre, 13.00 h (Chile)