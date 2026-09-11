Sebastian Job drives a Red Bull Racing Esports kart during Max vs 100 at Silverstone, Great Britain, on 22 July 2026, powering through the tyre-lined circuit.
© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool
Kárting

Max Verstappen dice que no necesita más entrenamientos para el «Max vs 100»

Max Verstappen se va a enfrentar a 100 pilotos en Silverstone en un desafío de karts a toda velocidad. El cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1 sabe que algunos de sus rivales serán muy rápidos.
Por Thomas Peeters
4 minutos leídosPublished on

Resumen

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    Cómo ver «Max vs 100» en directo
Max Verstappen no cree que necesite más entrenamientos antes de enfrentarse a 100 pilotos en Silverstone en el desafío «Max vs 100 ». El cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1 dice que su infancia, dedicada a las carreras de karts, le ha dado la experiencia suficiente para lanzarse directamente a la carrera del 16 de septiembre, donde saldrá desde la parte trasera de una parrilla de 100pilotos, con solo 30 vueltas para alcanzar y adelantar a todos los rivales en lo que promete ser la carrera de karts más grande del mundo.
«He conducido karts desde que tenía cuatro años hasta los quince más o menos, así que para mí no hay excusa para decir “oh, necesito más entrenamiento” o “necesito más tiempo”», dice Verstappen. «Cuando llegue allí, solo tendré que aprenderme el circuito, acostumbrarme al agarre de los karts, y ya está. No hay mucho más que pueda hacer, pero estoy seguro de que algunos de ellos también serán muy rápidos».
Competitors seen during the Max vs 100 in Silverstone, Great Britain on July 22, 2026.

Max Verstappen will start at the back of the grid in Max vs 100

© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

En «Max vs 100», los 101 pilotos correrán con karts idénticos, mientras que las posiciones de salida de los rivales se decidirán con una sola vuelta rápida en la clasificación. Verstappen, sin embargo, ya sabe desde dónde saldrá en la parrilla: justo al final.

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¿Quién podrá mantenerse por delante de Verstappen en «Max vs 100»?

Cada piloto al que adelanta queda eliminado, y el pelotón se va reduciendo a medida que avanza la carrera. Para los 100 rivales, el objetivo es sencillo: mantenerse por delante de uno de los mejores pilotos del mundo el mayor tiempo posible.
«Va a ser bastante frenético; intentar competir contra 100 personas va a ser muy duro», dice Verstappen. «No he pilotado mucho de kart en los últimos años, como es lógico, por la F1 y mis carreras de GT. Siempre es divertido volver y pasarlo bien».
Max Verstappen ahead of the F1 Grand Prix of Japan at Fuji International Speedway on March 25, 2026 in Oyama, Japan.

There hasn't been much room for karting in Verstappen's busy schedule

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Quotation
No he conducido mucho en karting en los últimos años… Siempre es divertido volver
Frente a uno de los pilotos más rápidos del planeta, los 100 participantes tienen una ventaja: una vuelta rápida. Cada uno puede usar un atajo durante la primera mitad de la carrera para recuperar terreno cuando Verstappen se acerque. Verstappen tendrá su propio atajo, pero estará bloqueado hasta la mitad de la carrera, lo que da al resto de pilotos las primeras 15 vueltas para sacar el máximo partido a su ventaja.
An infographic explaining the Max vs 100 race.

Can Verstappen catch them all?

© 3MPG/Red Bull Content Pool

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Cómo ver «Max vs 100» en directo

Competitors seen during the Max vs 100 in Silverstone, Great Britain on July 22, 2026.

Verstappen will need to carve his way through a tightly packed field

© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

«Max vs 100» se celebra en Silverstone el 16 de septiembre y, aunque no se permitirá la entrada de espectadores al circuito, los aficionados podrán seguir la acción en directo en Disney+ y en la app de ESPN. La retransmisión en directo empieza a las 17:00 h, hora del Reino Unido, y la carrera comienza a las 18:00 h, hora del Reino Unido.
«Max vs 100» también se retransmitirá en directo en la app de ESPN para los suscriptores de ESPN Unlimited en EE. UU., antes de una emisión en diferido por ESPN2 más tarde ese mismo día.

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