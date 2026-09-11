Max Verstappen dice que no necesita más entrenamientos para el «Max vs 100»

Max Verstappen no cree que necesite más entrenamientos antes de enfrentarse a

en el desafío

». El cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1 dice que su infancia, dedicada a las carreras de karts, le ha dado la experiencia suficiente para lanzarse directamente a la carrera del 16 de septiembre, donde saldrá desde la parte trasera de una parrilla de 100pilotos, con solo 30 vueltas para alcanzar y adelantar a todos los rivales en lo que promete ser la carrera de karts más grande del mundo.