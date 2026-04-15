Cómo ver la primera carrera de Max Verstappen en las 24h de Nürburgring

Junto a sus tres compañeros profesionales de GT —Dani Juncadella, Jules Gounon y Lucas Auer—, Verstappen participará en una serie de clasificatorias en abril y mayo, antes de la carrera principal el 16 de mayo, en la que el equipo competirá durante 24 horas seguidas en un trazado famoso por sus curvas, cambios de elevación y unas condiciones que pueden pasar de cielo despejado a lluvia o niebla en cuestión de segundos.

Los aficionados podrán seguir toda la acción en directo a través de Red Bull TV y del canal de Red Bull Motorsports YouTube .

Max Verstappen buckles up at the Nürburgring © Gruppe C GmbH/Red Bull Content Pool Quotation Las 24h de Nürburgring son una carrera que lleva mucho tiempo en mi lista de pendientes Max Verstappen

01 ¿Qué son las 24h de Nürburgring?

Las 24h de Nürburgring, en pocas claves:

Estreno en 1970

Longitud del circuito: 25,378 km

Hasta 190 vehículos participantes

Alrededor de 280.000 espectadores in situ (2025)

Reglamento abierto y único

Fecha en 2026: del 14 al 17 de mayo

Las 24h de Nürburgring son una emblemática carrera de resistencia que se celebra cada año en Alemania, en el legendario Nürburgring Nordschleife . El concepto es sencillo, pero exigente: los equipos compiten sin interrupción durante 24 horas, repartiendo la conducción entre tres o cuatro pilotos, con el objetivo de completar el mayor número de vueltas.

ABT Sportsline at the 53rd Nürburgring 24 Hours in 2025 © ABT Sportsline

Considerada una de las pruebas de resistencia más duras del automovilismo, el evento utiliza un trazado combinado del Nordschleife y el moderno circuito GP, creando una vuelta de unos 25 km —una de las más largas del motorsport—. Con más de 150 curvas, fuertes cambios de elevación y secciones estrechas con muy poco margen de error, el circuito ya supone un reto en sí mismo, pero además los pilotos deben lidiar con condiciones meteorológicas cambiantes entre el día y la noche, con lluvia, niebla y variaciones de temperatura que pueden darse incluso dentro de una misma vuelta.

Por si fuera poco, la enorme variedad de autos en pista añade otro elemento único a esta carrera icónica . Los potentes GT3 —Verstappen pilotará un Mercedes AMG GT3— compiten junto a autos mucho más lentos, cercanos a modelos de producción, lo que obliga a gestionar constantemente el tráfico y grandes diferencias de velocidad. El resultado es un entorno caótico pero apasionante, donde la anticipación y la habilidad en carrera son tan importantes como la velocidad pura.

The Nordschleife has a unique atmosphere, especially at night © Sebastian Kraft/Red Bull Content Pool

02 Cómo funciona el evento

Clasificatorias de abril (18-19 de abril)

Un fin de semana que actúa como “ensayo general” un mes antes de la carrera incluye dos pruebas de cuatro horas, donde los equipos punteros pueden prepararse para la cita principal de mayo. El sábado 18 de abril, la Carrera 1 —una prueba de resistencia de unas cuatro horas— se prolonga hasta la tarde-noche, ofreciendo una valiosa experiencia en condiciones cambiantes de luz y pista, además de permitir probar estrategia y fiabilidad.

El domingo se celebra el Top Qualifying, una sesión tipo shootout que define la parte delantera de la parrilla antes de la Carrera 2, otra prueba de resistencia que suele disputarse con luz diurna. Esta permite a los equipos afinar su rendimiento utilizando los datos del sábado, convirtiendo el fin de semana en una fase clave de preparación para la gran cita.

Clasificatorias de mayo (14-15 de mayo)

El fin de semana de carreras comienza el jueves 14 de mayo, cuando varias sesiones en el circuito completo definen las posiciones de la parrilla y permiten a los equipos perfeccionar la puesta a punto, incluyendo cruciales vueltas nocturnas. El viernes llega el Top Qualifying, donde los vehículos más rápidos se juegan la pole position y las primeras filas en tandas cortas, limpias y de máxima presión.

Carrera final (16-17 de mayo)

Tras las últimas comprobaciones en el warm-up, Verstappen y sus compañeros saltarán al Nürburgring Nordschleife para disputar la carrera principal de 24 horas, en la que compartirán pista con una parrilla multitudinaria y de múltiples categorías. La salida se dará a las 13:00 UTC (15:00 CEST) y los aficionados podrán seguir toda la prueba en directo a través de Red Bull TV y el canal de Red Bull Motorsports YouTube .

Max Verstappen's car for the Nürburgring 24 Hours 2026 © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

03 Cómo verla en directo

Tanto las clasificatorias de abril y mayo como la carrera final del 16 al 17 de mayo se retransmitirán en directo en Red Bull TV y en el canal de Red Bull Motorsports YouTube . Estos son los horarios para no perdértelo:

Fecha Sesión Tiempo Sábado 18 de abril Qualifiers Race 1 3pm UTC (5pm CEST) Domingo 19 de abril Top-Qualifying 8.30am UTC (10.30am CEST) Qualifiers Race 2 10.30am UTC (12.30pm CEST) Jueves 14 de mayo Qualifying 1 11.10am – 1.30pm UTC (1.10pm – 3.30pm CEST) Qualifying 2 5.55pm – 9.45pm UTC (7.55pm – 11.45 CEST) Viernes 15 de mayo Top-Qualifying 1 6.45am – 7.25am UTC (8.45am – 9:25am CEST) Top-Qualifying 2 7.40am – 8.25am UTC (9.40am – 10.25 CEST) Qualifying 3 8.30am – 10.05am UTC (10.30am – 12.05pm CEST) Top Qualifying 3 11.30am – 12.45pm UTC (1.30pm – 2.45pm CEST) Sábado 16 de mayo Warm-Up 8.00am – 9.30am UTC (10.00am – 11.30am CEST) Race 12.30pm – 1.45pm +1 UTC (2.30pm – 3.45pm +1 CEST)