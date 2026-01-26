© Getty Images/Red Bull Content Pool
F1
Max Verstappen estrena nuevo casco: un homenaje a su legado en las carreras
Max Verstappen está de vuelta y listo para dominar la temporada 2025 de Fórmula 1. El nuevo diseño de su casco no es sólo una nueva imagen, sino también un sentido homenaje a su padre.
Max Verstappen está de vuelta y listo para dominar la temporada 2025 de Fórmula 1. Al desvelar su nuevo casco en Instagram con la frase “Vamos, llega la temporada 2025”, el vigente campeón del mundo rinde homenaje a sus raíces en más de un sentido. No es solo un nuevo diseño: es una declaración personal y un reflejo de su viaje desde prodigio del karting a tetracampeón del mundo.
Para Verstappen, el casco de este año es más que una simple pieza de equipamiento de carreras: es un símbolo de evolución, refinamiento y legado familiar. El diseño, inspirado en el casco que llevaba cuando empezó a competir a los cuatro años, incluye un sutil homenaje a su padre, Jos Verstappen, cuyo casco dejó una huella imborrable en Max.
Un casco con un significado especial para Max Verstappen
“El diseño de este casco es básicamente similar al de cuando empecé a correr, cuando tenía cuatro años”, explica Verstappen. “Se basó en el diseño de mi padre y estoy muy orgulloso de él. Cuando empecé a correr, el diseño del casco de mi padre era muy importante para mí. Ese era el casco que realmente me gustaba y que estoy muy orgulloso de llevar”.
Cada detalle de este nuevo diseño cuenta una historia: las líneas rojas y azules que representan la bandera holandesa, la estética limpia y sencilla y, por supuesto, el león en la parte superior, una seña de identidad de Verstappen.
“Sin duda, se podría decir que es nuestro diseño familiar. Han cambiado algunos detalles, pero en general, es volver a las raíces. Estoy muy contento con él”, añade.
De cara al futuro: una nueva temporada, un nuevo reto
Con los test de pretemporada a la vuelta de la esquina, Verstappen está centrado en prepararse para otra lucha por el título. El calendario de F1 de 2025 es más exigente que nunca, con 24 carreras en 21 países, lo que requiere un equilibrio implacable de rendimiento, resistencia y recuperación.
“La temporada es muy exigente y han añadido más lugares y carreras a lo largo de los años”, dijo Verstappen a Red Bull. “Así que es muy importante encontrar tu propio tiempo, tratar de descansar y pasar tiempo con tu familia y amigos”.
Montecarlo sigue siendo su santuario, un lugar donde puede alejarse de la intensidad del deporte, recargarse y volver aún más fuerte. “La libertad para mí es simplemente estar en casa y no tener que preocuparme de hacer la siguiente cosa en mi agenda”,dijo en una entrevista con la marca de moda AlphaTauri, a la que se unió como embajador. “Mónaco es el lugar que considero mi hogar. Es donde puedo relajarme y hacer mis cosas”.
Max Verstappen y Liam Lawson: Comienza una nueva era en Red Bull Racing
Esta temporada, Verstappen trabajará junto a Liam Lawson, su sexto compañero de Fórmula 1. Aunque el holandés sigue siendo el líder indiscutible en Red Bull, es optimista sobre lo que la nueva pareja puede aportar al equipo. “Estoy emocionado de trabajar con Liam”, dijo. “Creo que todo el equipo está emocionado”, afirma Verstappen. “Tuvimos muchos buenos momentos el año pasado y algunos difíciles, así que espero que podamos ser un poco más estables este año”.
¿El objetivo final? Un quinto título mundial consecutivo para Verstappen y un regreso a la gloria del Campeonato de Constructores para Red Bull Racing.
Con un casco que honra su pasado y una mentalidad centrada en el futuro, Max Verstappen se adentra en 2025 con la misma determinación que le ha convertido en uno de los pilotos más dominantes de su generación. Cada carrera, cada vuelta y cada momento serán un paso más en su búsqueda de la perfección, al igual que el diseño del casco que llevará. Como él mismo dijo: “Vamos, que llega la temporada 2025”.