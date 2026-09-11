Revelamos los primeros pilotos de «Max vs 100»
- Qué: Max Verstappen se enfrenta a 100 pilotos en un desafío de karting.
- Quién: El cuatro veces campeón del mundo de F1, Max Verstappen, contra un grupo variado de pilotos profesionales, deportistas, creadores, streamers y personalidades.
- Dónde: Silverstone, Reino Unido.
- Cuándo: 16 de septiembre de 2026.
- El reto: Max sale desde la última posición de la parrilla y tiene que intentar adelantar a los 100 competidores antes de que se acabe el tiempo.
- Los participantes: Los 100 pilotos provienen de ámbitos muy diversos, lo que hace que este evento sea mucho más que una carrera convencional.
- Cómo verlo: El evento se retransmitirá en directo a nivel mundial a través de Disney+, y en EE. UU. a través de ESPN.
Pilotos confirmados hasta ahora
Driver
From
Reino Unido 🇬🇧
Alemania 🇩🇪
Reino Unido 🇬🇧
André da Silva Montoito
Portugal 🇵🇹
Alemania 🇩🇪
Estados Unidos 🇺🇸
Austria 🇦🇹
Reino Unido 🇬🇧
España 🇪🇸
Reino Unido 🇬🇧
Reino Unido 🇬🇧
Brian Manuel Otero
México 🇲🇽
Reino Unido 🇬🇧
Francia 🇫🇷
Reino Unido 🇬🇧
Finlandia 🇫🇮
Reino Unido 🇬🇧
Dave Rosenburg
Estados Unidos 🇺🇸
Irlanda 🇮🇪
Reino Unido 🇬🇧
Portugal 🇵🇹
Saudi Arabia 🇸🇦
Estados Unidos🇺🇸
Turquía 🇹🇷
Países Bajos 🇳🇱
Reino Unido 🇬🇧
Costa Rica 🇨🇷
Estados Unidos 🇺🇸
Estados Unidos 🇺🇸
Francia 🇫🇷
Italia 🇮🇹
Irlanda 🇮🇪
Slovenia 🇸🇮
Estados Unidos 🇺🇸
Sudáfrica 🇿🇦
India 🇮🇳
United States 🇺🇸
United States 🇺🇸
México 🇲🇽
Suiza 🇨🇭
Reino Unido 🇬🇧
Polonia 🇵🇱
Estados Unidos 🇺🇸
Alemania 🇩🇪
Estados Unidos 🇺🇸
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Reino Unido 🇬🇧
Francia 🇫🇷
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Reino Unido 🇬🇧
Reino Unido 🇬🇧
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Hungría 🇭🇺
Reino Unido 🇬🇧
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Reino Unido 🇬🇧
Reino Unido 🇬🇧
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India 🇮🇳
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Reino Unido 🇬🇧