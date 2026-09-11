Revelamos los primeros pilotos de «Max vs 100»

Qué : Max Verstappen se enfrenta a 100 pilotos en un desafío de karting.

Quién : El cuatro veces campeón del mundo de F1, Max Verstappen, contra un grupo variado de pilotos profesionales, deportistas, creadores, streamers y personalidades.

Dónde : Silverstone, Reino Unido.

Cuándo : 16 de septiembre de 2026.

El reto : Max sale desde la última posición de la parrilla y tiene que intentar adelantar a los 100 competidores antes de que se acabe el tiempo.

Los participantes : Los 100 pilotos provienen de ámbitos muy diversos, lo que hace que este evento sea mucho más que una carrera convencional.