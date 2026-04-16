El Parque Almagro volvió a ser el epicentro del freestyle con una nueva edición de DEM Battles, que reunió a más de 200 inscritos en una jornada marcada por la alta convocatoria y la energía del público. En ese contexto, el argentino Mecha se quedó con el título tras una presentación sólida y consistente a lo largo de toda la competencia.

Cayu DEM Battles © Bloncho

Su camino comenzó en un exigente formato de triple amenaza ante Adesong y Katacrist, donde logró imponerse para avanzar de ronda. Luego, en cuartos de final, mantuvo el nivel frente a Pandora, mostrando claridad y control en sus intervenciones para meterse entre los mejores del evento.

En semifinales, Mecha protagonizó uno de los cruces más intensos de la jornada ante Reverse. Con un ritmo alto y constante intercambio, ambos conectaron con el público en una batalla que mantuvo la tensión de principio a fin. El argentino, sin embargo, fue más efectivo en los momentos clave y aseguró su paso a la final.

Ya en la definición, se midió ante Urko, cerrando su participación con autoridad. Fiel a lo mostrado durante toda la jornada, Mecha sostuvo su nivel y logró imponerse para quedarse con el campeonato en Parque Almagro.

Uno de los puntos más altos del evento fue el enfrentamiento entre Rodamiento y Reverse, una batalla que destacó por su intensidad. El cruce se transformó en uno de los momentos más recordados de la jornada, reflejando el nivel y la competitividad de la escena.

Quotation Me sorprendió la cantidad de gente que había. Creo que nunca estuve en una compe con tanta gente en plaza Mecha

Tras la competencia, el campeón valoró especialmente el ambiente vivido en la plaza. “La gente era súper receptiva, gritaban un montonazo. Le hacían el aguante a todos y eso me representa mucho”, señaló Mecha.