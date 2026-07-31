¿Estamos viviendo la mejor época del freestyle chileno?

Nadie repartía entradas. Nadie llevaba currículum de jurado. El círculo se armaba con lo que hubiera: un parlante cargado a medias, decenas de personas apretadas hombro con hombro, y un MC que tomaba el centro sin más presentación que su propio nombre gritado al aire. Ahí, en la plaza, se aprendía a rapear con el estómago apretado y con una adrenalina que aún sigue presente. Esa fue, durante años, la única escuela del freestyle en Chile.

Treinta años después, un chileno levantó el cinturón mundial de Red Bull Batalla Internacional en el Movistar Arena, frente a 15 mil personas y transmisión simultánea en varios países. El Menor (23) ya no competía frente a un nicho: lo hacía en la cima de un escenario frente a raperos de distintos países que representaban lo más fuerte de la competencia.

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Nunca hubo tantos circuitos activos en Chile como hoy, tantos eventos transmitiéndose en simultáneo, ni tantos competidores con roce internacional reciente. Pero toda generación que compite hace historia. Y ahí nace la pregunta que toda escena en expansión termina haciéndose: ¿es este el mejor momento del freestyle chileno, o simplemente el más ruidoso?

La respuesta no es tan simple como comparar cifras de un año contra otro. Cada etapa de esta historia midió su propia grandeza con una vara distinta, y ponerlas una al lado de la otra obliga a entender su legado.

El origen: una escuela sin techo

El Menor © Gary Go

En el parque trasero de Estación Mapocho, la vieja terminal de trenes convertida hoy en centro cultural, un grupo de raperos empezó a lanzarse rimas en el 95' sin pensar todavía en torneos ni en jurados. El académico Nelson Rodríguez rastreó ese origen en su investigación sobre el freestyle chileno: ahí nació la costumbre de resolver diferencias -o simplemente entrenar el oído- a punta de improvisación.

Esa escena se sostenía sola, a puro talento y costumbre. Lo que le faltaba, tarde o temprano, era una razón para organizarse a gran escala. Y esa razón llegó con la crisis del disco físico, a mediados de los 2000: cuando el negocio de las bandas se cayó a pedazos, el freestyle apareció como una salida real para seguir viviendo del rap sin depender de un sello.

Cristián Bórquez, hoy conocido como Seo2, vivió las dos caras de esa transición: fue parte de Makiza y Némesis en los años dorados del disco, y terminó ligado durante años a Red Bull Batalla en Chile, primero como jurado y luego como una de sus voces más reconocidas.

"Hay mucha exposición, mucha gente dispuesta a consumir. Igual es loco, porque a mí la gente muchas veces me pide fotos en la calle, me saludan: ¡Ah, el Seo2 de la batalla de los gallos!", expresó en conversación con Rodríguez.

Las primeras batallas estructuradas del país se registraron en 2005, en Concepción, un año antes de que la disciplina tuviera su primer gran evento nacional.

El torneo que le puso nombre a todo

BASEK VS EL MENOR © Gary Go

En 2006 la Red Bull Batalla de los Gallos debutó en Chile y coronó a Insano, en una edición con nombres que ya sonaban fuerte como Portavoz, MC Ryn y Search. De la noche a la mañana, el freestyle dejó de ser sólo cosa de plaza: tuvo fecha fija, formato de eliminatorias y una corona que defender cada año.

Con Esnou y Basek campeones en 2007 y 2008 respectivamente -este último llegando además al tercer lugar en la Internacional de México ese mismo año, el primer podio internacional de la historia chilena- y un receso entre 2009 y 2011, el torneo volvió en 2012 y desde ahí no paró de impulsar el freestyle nacional: Cristofebril ese año, Stigma en 2013, Kaiser en 2014, Tom Crowley en 2015, y así sucesivamente.

Esa década también dejó una herida sin cerrar: la Internacional 2013, en la que el argentino Dtoke eliminó a Stigma en semifinales dejándole el micrófono tirado en el suelo, un gesto que el país no olvidó. Un año después, Kaiser llegó a la final de la Internacional 2014 y cayó ante el español Invert.

En 2015, Chile recibió su primera Final Internacional: el 13 de diciembre, en Plaza de la Paz, Santiago, más de 15 mil personas vieron a ocho MCs disputarse el título. En cuartos, Arkano volvió a cruzarse con Dtoke y le cobró la cuenta pendiente con una frase que todavía se recuerda: "Arkano brinda por el bullying que te hace Chile, esta es la venganza por Stigma". El español llegó a la final tras sobrevivir además a un cruce durísimo contra Aczino en semifinales, y ahí enfrentó al local Tom Crowley, que, aun perdiendo, dejó instalada la idea de que su país tenía también una voz propia arriba del escenario. Chile rondaba el título. Todavía no lo tocaba.

La generación que llevó a Chile por el mundo

Teo y El Menor © Red Bull Chile

Mientras la Nacional seguía repartiendo coronas —Drose en 2016, Pepe Grillo bicampeón en 2017 y 2018—, el under vivía su propia explosión. DEM Battles, fundada en 2016 por los hermanos Matías y Diego Núñez e instalada desde sus primeras fechas en Parque Bustamante, se transformó en la cantera más replicada de Latinoamérica.

Y hubo una batalla que terminó de poner a Chile en el mapa mundial: Kaiser, Nitro y Teorema, la legendaria "Trilogía", se midieron contra Aczino, Dominic y Jony Beltran en semifinales de God Level 2018, un cruce que suma casi 40 millones de reproducciones en YouTube y que se sostiene en el intenso momento que protagonizaron ambos equipos. Años después, en la Final Nacional 2025, el propio Teorema lo recordaría arriba del escenario, llamándose a sí mismo y a sus compañeros "los primeros campeones mundiales de la escena".

God Level, de hecho, es una marca chilena. Igual que BDM, fundada en 2009 por Raúl Espinoza, "Satul", y MC Moder, que alcanzó a organizar instancias mundiales en México, Perú, Colombia y el propio Chile.

En 2021, con Basek de vuelta en la cima trece años después de su primer título, la Internacional llegó nuevamente a la Quinta Vergara de Viña del Mar: Chile volvió a demostrar que podía sostener un evento de esa magnitud como anfitrión, aunque cayera en octavos ante el peruano Jair Wong y el cinturón terminara, esa noche, en manos de Aczino, el primer bicampeón -y actual tricampeón- de la historia del torneo.

La era que por fin cerró la cuenta pendiente

El Menor campeón 2026 © Gary Go / Red Bull Content Pool

Lo que vino después juntó, por primera vez, todas las piezas sueltas de las etapas anteriores. Jokker se coronó en 2022; Nitro llegó cuarto en la Internacional 2023; El Menor ganó la Nacional 2024 y terminó tercero en la Internacional de ese año, tras vencer a Exe -con Basek en la mesa del jurado internacional-; Teorema, campeón en 2019, volvió a levantar el título en 2025 -convirtiéndose en el tercer bicampeón en Chile-, en el regreso de la Nacional a Concepción, diez años después de la última final jugada ahí.

Y en abril de 2026, arriba del escenario del Movistar Arena, El Menor terminó lo que Basek había empezado dieciocho años antes, en México: se coronó campeón mundial de Red Bull Batalla, el primero de la historia para Chile.

La escala del fenómeno cambió de categoría en el camino. La Internacional de 2021, en la Quinta Vergara, tuvo un aforo presencial de poco más de cinco mil personas, pero la vieron por streaming más de tres millones y medio de espectadores. Cinco años después, el Movistar Arena agotó sus entradas. Y no se trata sólo de una final al año: hoy DEM Battles, BDM y God Level transmiten sus propias fechas de forma regular, algo que la escena de comienzos de los 2000 ni siquiera podía imaginar.

La plaza, la misma que había perdido recambio durante la pandemia, volvió con una fuerza que sorprendió hasta a quienes la conocían bien: como consignó La Tercera, una fecha de DEM Battles reunió en mayo de 2026 a cerca de siete mil personas en el Parque Almagro.

Detrás de ese título hay también una fábrica nueva de talento. Centro Freestyle, liderado por dos ex campeones nacionales -Acertijo y Tom Crowley-, enseña métrica, argumentación y desplante escénico a los que recién empiezan. Compeflow, creada por el mismo Bórquez que dos décadas antes tocaba en Makiza, ordena hoy toda la data de las batallas callejeras.

Y esa próxima generación ya tiene caras: BTI, de 12 años, una de las principales promesas del ranking actual de DEM Battles; Destello, de 15, pupilo directo de El Menor; y Zagacy, de apenas 10, una de las voces más comentadas del circuito.

Una sola historia, contada en capítulos

El Menor and Teorema © Gary Go / Red Bull Content Pool

Cada una de estas etapas tuvo su propio héroe y su propia certeza de estar viviendo algo irrepetible. La plaza de la Estación Mapocho no imaginaba regionales ni transmisión en vivo. Basek ,Kaiser y Tom Crowley disputaban un título mundial que, actualmente, está en manos de Chile. .

Es cierto lo que se planteaba al comienzo: nunca hubo tantos circuitos, tanta transmisión ni tantos competidores con roce internacional como en esta etapa -más, incluso, de lo que cualquier generación anterior pudo mostrar en conjunto-. Pero cada una de esas generaciones también estaba segura, en su momento, de que la suya no se iba a repetir. Ninguno estaba viviendo un final: estaba viviendo un capítulo.

La pregunta de si 2026 es distinto, o si es simplemente el episodio más grande hasta ahora, probablemente no la pueda responder alguien que todavía la está viviendo. Esa respuesta se la va a dar el tiempo y, con suerte, se la va a dar a la próxima generación, la que mire hacia atrás y decida si esto que hoy parece la cima fue, en realidad, apenas otro escalón.