Hay algo especial en las películas que giran en torno al deporte y la música. Quizás es la habilidad de capturar momentos reales de dolor, alegría, angustia y triunfo que desencadena una respuesta tan emotiva. Lo que sí sabemos es que no hay nada mejor que acomodarse en el sofá y sumergirse en un buen documental.

No importa si es un nuevo retador yendo en contra de toda posibilidad o un músico popular cuestionando su éxito, estas películas garantizan que te dejarán pegados a la pantalla. Sin duda ese es el caso de las películas en la lista que te dejaremos a continuación... estas son las 10 películas más vistas del 2020.

1. Saturdays

Con la apertura de alto voltage por parte de Aaron Homoki hasta el final de sorpresa de Clive Dixon, la acción no para de llegar en esta icónica película de Birdhouse Skateboards. Grabada durante tres años en puntos famosos alrededor del mundo, Sarturdays presenta el skateboarding más progresivo jamás antes visto en una película. Con la aparición de grandes celebridades como Andy Samberg, Jason Sudeikis y Eric Andre entre otros; y una gran cantidad de trucos épicos del legendario Tony Hawk y el equipo Birdhouse.

2. North of Nightfall

Escondido entre los glaciares de una isla inhabitada en el círculo Ártico, hay una serie de líneas de mountain bike que simplemente son demasiado increíbles para ignorar. Pero ¿Qué rider sería lo suficientemente loco para explorar este escenario congelado con temperaturas difíciles de manejar y un clima totalmente volátil? En North of Nightfall descubrimos la respuesta a esa pregunta cuando Carson Storch, Cam Zink, Darren Berrecloth y Tom van Steenbergen se apoderan del escenario y conquistan las pendientes brutalmente empinadas. Mira como este cuarteto se embarcar en una expedición épica en una innovadora película de freeride que no se parece a ninguna otra.

3. K2: El Descenso Imposible

Si necesitas alguna otra prueba de que Andrzej Bargiel es uno de los esquiadores más habilidosos de la época, entonces esta película de aventura de gran riesgo te quitará cualquier duda. Acompañando a este montañista polaco hasta la cima del K2 - sin oxígeno - la película se centra alrededor del descenso de Andrzej de siete horas en esquís desde los 8,611m de altura. Prepárate para ver paisajes impresionantes, momentos de tensión, rescates con drones y mucha acción para detener el corazón. Estarás pegado a la pantalla mientras el descenso se desarrolla.

4. Going In

Cuando se trata de carreras de mountain bike, cada segundo cuenta ya que los riders tienen las oportunidades contadas para demostrar sus habilidades. Vivir con este tipo de presión no es fácil. Esta película explica exactamente lo que se necesita para competir en el más alto nivel de MTB a nivel profesional. Conoceremos de cerca a los atletas de Trek en sus altos y bajos de entrenamientos, competencia y su vivencia por el deporte que aman.

5. Andrea Dovizioso: Undaunted

En el mundo de MotoGP™ hay pocos personajes que han sido más malentendidos que Andrea Dovizioso. Desde los impresionantes primeros años de competencia del italiano hasta convertirse en el rival de Marc Márquez por el título mundo, su acercamiento analítico fue visto como la clave de su éxito pero a la vez un impedimento que le costaba los campeonatos. En este documental veremos una parte íntima del rider manejando una gran presión y desafiando a sus críticos durante la demandante temporada del 2019. Cruda y emocional, esta película no será disfrutada únicamente por los fanáticos de los motorsport.

6. The History of the Pit Stop

Los pit stops siempre han sido de gran importancia en el mundo del F1. El arte de llenar el tanque, cambiar las llantas y hacer reparaciones en segundos puede marcar la diferencia entre una victoria y una derrota. Esta película explora los retos que los equipos han tenido durante los años en donde el peligro sigue siendo el mismo. Descubre más sobre las mentes que inventaron las técnicas y tecnologías que llevaron la parada en boxes de unos minutos a menos de dos segundos y cómo es que tanto el conductor como el equipo actúan cuando el tiempo se mide en milisegundos.

7. On the Pipe 7: The Last Hit

Fueron cuatro años para hacer este proyecto realidad tomando en consideración todo terreno imaginable. Este es la película de emblemática de dirt bike del director Jay Schweitzer. Sigue esta aventura cinemática alrededor del mundo mientras disfrutas de la batalla de backflips entre Wes Agee y el fenómeno Brian McCarthy; mira el intento del record mundial de backflip y conoce como los hermanos Pagès se convirtieron en riders innovadores de FMX. OTP7 te dejará con la boca abierta y asombrado por los giros, trucos y choques.

8. Moto 9

Retamos a todo rider a que vea esta película y que no salga inmediatamente corriendo a prender su motor. Seriamente, esto será un reto. Protagonizada por los atletas de motociclismo más entretenidos del mundo, la novena película de la franquicia de gran éxito lleva a los espectadores en un viaje por los lugares de más increíbles del planeta. Explorando la vida de la trituradora de almas con el programa AMA Motocross Championship y todo lo que abarca, es motociclismo vintage combinado con la mejor cinematografía y música memorable para combinar.

9. The Moment

Para aquellos con incluso poco interés en el mundo del freeride MTB, este documental es un sí o sí. The Moment cuenta la historia de como nació el deporte en los bosque de Columbia Británica con tres equipos de buscadores de aventuras y tomadores de riesgos. Presentando entrevistas extensivas y tomas de archivo de los nombres más importantes del nacimiento del freeride, esta película muestra lo que pasó en Canadá que cambió el curso del MTB para siempre.

10. Quebonafide: Romantic Psycho Film

"Tengo una casa cool y soy rico, pero ¿qué tiene eso de bueno? El éxito puede llegar a cansar en este mundo." Las primeras palabras pronunciadas en este fascinante documental proporcionan una visión única de la mente de uno de los raperos más exitosos y misteriosos de Polonia: Quebonafide. El músico puede haber encontrado el éxito y logrado todo lo que soñaba, pero eso no significa necesariamente que haya encontrado la felicidad. Síguelo a lo largo de varias semanas mientras viaja desde Rusia a través de China hasta Mongolia en un fascinante viaje de autodescubrimiento.