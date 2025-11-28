15 videos de olas grandes que no te puedes perder

Si hay algo a lo que sabemos que nadie podemos resistirnos es a un buen clip de surf de olas grandes . Tenemos la sospecha de que tú tampoco puedes resistirte, así que hemos recopilado algunos de nuestros vídeos favoritos de surf de olas grandes . ¿Tienes unos minutitos? Perfecto, pues prepárate para alucinar con surfing de alto voltaje y las bombas más impresionantes desde Mavericks hasta Jaws, pasando por Nazaré .

01 Cortes Bank: la última frontera del surf de olas grandes

18 minutos The Almost Eddie Swell Los mejores surfistas de olas grandes del mundo persiguen un nuevo y enorme swell desde Waimea hasta Jaws, desde Cortes Bank hasta Todos Santos.

Cuando un enorme swell invernal estalló en el Pacífico Norte en 2023, los mejores surfers de olas grandes del mundo se pusieron en movimiento persiguiendo olas monstruosas desde Waimea Bay en Oahu y Jaws en Maui, hasta Todos Santos en México y finalmente hasta el mítico Cortés Bank, a 100 millas de la costa de California . Si bien la mayoría de los humanos se cansan con solo leer esa lista, Izzi Gomez, Lucas Chianca y Andrew Cotton llenaron sus botas con recuerdos de olas gigantes.

02 Teahupo'o se vuelve XXL para dar la bienvenida a la temporada

10 minutos Surf XXL en Teahupoo Olas enormes atraen a Tahití a los mejores surfers de olas grandes del mundo en el inicio de temporada de swells en el Pacífico Sur en 2023.

El otoño en el Hemisferio Sur es la estación en la que la maquinaria de los grandes swells despierta de su letargo veraniego y empieza a enviar señales desde el Océano Austral. Según el gurú de Surfline, Nick Carroll , esta masa de agua es "la máquina de oleaje más grande del mundo". Las olas se generan por los fuertes vientos y no se detienen hasta que tocan tierra. En el caso de Teahupo'o, en Tahití, lo que se encuentran es una plataforma de arrecife poco profunda que se eleva rápidamente desde un fondo marino profundo, creando algunas de las olas más salvajes del mundo en el proceso. Prueba de ello, fue el enorme swell que azotó la costa de Tahití en abril de 2023 dando lugar a las olas más grandes vistas en años. Kai Lenny, Kauli Vaast y Lucas Chianca fueron solo algunos de los titanes que se dieron cita para enfrentarse a las enormes masas de agua de Teahupo'o y que puedes ver sobre estas líneas. Realmente espectacular.

03 Kai Lenny en Life of Kai

20 minutos Strike Kai Lenny goes on a 24-hour strike mission to Tahiti and pushes the limits of what’s possible in the ocean.

Hablar de olas grandes es retratar la vida y milagros de Kai Lenny. Su serie biográfica Life of Kai es precisamente eso. Un repaso al día a día del waterman hawaiano. En este episodio vemos el behind the scenes de su paso por el super swell de Tahití.

04 Asombroso Lucas Chianca en My Last Two Winters

18 minutos Lucas 'Chumbo' Chianca Join Brazil’s Lucas 'Chumbo' Chianca as he tackles the biggest waves on Earth across two memorable winters.

El surfista brasileño Lucas 'Chumbo' Chianca se ha hecho rápidamente con un nombre como uno de los surfistas de olas grandes más valientes y hábiles del mundo. Si bien nació y creció en Saquarema, una de las míticas paradas del WSL Championship Tour, Chumbo ha llamado la atención por su contundente surfing cuando las condiciones se vuelven difíciles, como se ve en esta última entrega de My Last Two Winters , en donde Chumbo muestra sus habilidades en algunas de las olas más serias del planeta: Mavericks en California, Teahupo'o en Tahití y luego Praia do Norte en Nazaré (Portugal), donde vemos a Chumbo reclamar otro trofeo junto a su compañero XXL, Kai Lenny, en el Tudor Nazare Big Wave Challenge de la WSL.

3 minutos Highlights Check the highlights from the Nazaré Big Wave Challenge at the world-famous Praia do Norte in Portugal.

05 Justine Dupont está en camino de romper todos los libros de récords

33 minutos à la folie - La vida de olas grandes Ponte el cinturón para el viaje de tu vida junto a Justine Dupont y su aventura de olas gigantes.

Cuando se trata de surfear olas grandes, una mujer destaca por encima del resto: Justine Dupont . Con los ojos siempre puestos en las olas de Nazaré, la francesa ahora vive en Portugal. Dos veces triunfadora en el Nazaré Tow Challenge y ganadora de numerosos premios XXL en todas las categorías, Justine aha dedicado su vida a las olas grandes, como detalla maravillosamente su última película autobiográfica "À la folie".

"Es muy honorable ser reconocida como una de los mejores surfistas de olas grandes del mundo, por muchas razones", cuenta Dupont. "Me he dedicado durante mucho tiempo a las olas de Nazaré y a las olas grandes. Esto es lo que me gusta hacer, así que ser reconocida significa que puedo seguir mis sueños y seguir persiguiendo los swells y las olas que quiero surfear", explica.

06 Natxo González en 'Made in Basque Country'

12 minutos Olatu Handiak Tercer episodio del documental sobre Natxo González dirigido por Jon Aspuru.

Por todo el mundo es conocida la magnífica predilección del vasco Natxo González por las olas grandes. Para conocer mejor su día a día, Natxo nos muestra cómo es su preparación en la serie de tres episodios 'Made in Basque Country' , un recorrido por las olas, las tradiciones y las gentes de su Euskadi natal a través de la lente del filmer Jon Aspuru . En el episodio sobre estas líneas, Naxto se embarca en un reto especial: surfear uno de los slabs más heavies de casa. Un desafío con mucho riesgo.

07 Mavericks despierta

9 minutos Mavericks host the world's best big wave surfers After years of quiet, California's Mavericks unleashes huge waves for the world's best big wave surfers.

Kai Lenny, Justine Dupont, Lucas Chumbo e Ian Walsh se únen a un grupo de élite de surfers de olas grandes para batirse el cobre en uno de los días más heavies ​​que la ola grande por excelencia de California, Mavericks , ha visto en años.

08 Inaugurando el invierno en Jaws

8 minutos Inaugurando el invierno en Jaws La primera semana de diciembre marca el comienzo de unas condiciones enormes y limpias en Jaws.

Cuando llega a Jaws el primer swell del invierno, en seguida empiezan a desfilar los mejores riders de olas grandes del mundo. En esta ocasión fueron Kai Lenny, Ian Walsh y Billy Kemper quienes quisieron dar la bienvenida a la temporada por todo lo alto.

09 El huracán Epsilon despierta a la bestia en Nazaré

6 minutos El hucarán Epsilon trae olas gigantes a Nazaré La temporada de grandes olas en Nazaré comienza con un swell histórico traído por el huracán Epsilon.

Cuando el huracán Epsilon trajo su oleaje histórico a las costas europeas, todos los big wave riders pusieron la mirada en Praia do Norte, Nazaré . Andrew Cotton, Kai Lenny, Justine Dupont, Lucas Chumbo y algunos más no faltaron a su cita.

10 Conor Maguire surfea la ola más grande de su vida en Irlanda

2 minutos Conor Maguire surfea olas gigantes en Mullaghmore Después de que una tormenta tropical provocara olas de 18 metros en Mullaghmore, el surfista irlandés se arriesgó a enfrentarse al swell de su vida.

Una combinación de extrañas corrientes atlánticas y restricciones de viaje aseguró que Conor Maguire pudiera disfrutar de una sesión privada con la Madre Naturaleza que no olvidará fácilmente. Mira aquí arriba para verle surfear una enorme pared de 20 metros en Irlanda .

11 Teahupo'o se vuelve grande, azul y perfecto

7 minutos Oleadas perfectas en Teahupo’o El surfista Tyler Newton disfrutó de algunos días de olas perfectas y tuberías increíbles en Teahupo’o, en Tahití.

El surfista hawaiano Tyler Newton no pudo resistirse a viajar a Tahití cuando las previsiones anunciaron un swell gigante en Teahupo'o . Hubo un par de días de olas perfectas, aguas cristalinas de color azul y, por supuesto, impresionantes tubos. Condiciones literariamente apetecibles pero, en la práctica, sólo al alcance de unos pocos.

12 Cloudbreak recibe uno de los mayores swells de la historia

3 minutos ¿El día más grande en Cloudbreak? Alucinamos viendo a los mejores surfistas del mundo en las olas más grandes que se hayan visto en la joya de la corona de Fiji.

Cuando el swell más grande de los últimos seis años golpea Fiji , Jarrod White, Shaun Lopez y algunos más pusieron rumbo hasta allí para pillar algunas de las olas más grandes jamás surfeadas en Cloudbreak .

Después de alejarse del WSL Championship Tour, el australiano Julian Wilson hizo lo propio, en este caso junto al equipo de No Contest . La expedición puso también rumbo a Fiji para conocer a la leyenda local Tevita Gukilau y aprender un poco más sobre una de las naciones insulares favoritas del surf.

25 minutos Fiji con Julian Wilson Julian Wilson se dirige a Fiji: 330 islas, 500 islotes, miles de pueblos y la cultura más amable.

13 El Pipeline Mexicano se vuelve XXL

3 minutos El swell más grande en Puerto Escondido El filmer local Edwin Morales captó los enormes tubos en el Pipeline mexicano.

Puerto Escondido , también conocido como el 'Pipeline Mexicano' , recibió una marejada gigante la última semana de julio. El filmer local Edwin Morales estuvo allí para capturar los tubos más grandes.

14 Nías enorme y perfecto

4 minutos El swell del siglo en Nías El Oleaje del siglo se presentó en Sumatra con gran fuerza y convirtió a Lagundri Bay en un monstruo de agua.

Los bir wave riders Ian Walsh, Mark Healey, Tyler Newton, Billy Kemper, Nathan Florence, Matt Bromley, Riley Laing y Lee Wilson se enfrentan a monstruosas paredes en el temible Century Swell de Indonesia .

15 El slab más salvaje de Australia

3 minutos Surfing The Right A group of chargers take on Western Australia's infamous slab, The Right, in full rage mode.

Ross Clarke-Jones, Zac Haynes, Chris Shanahan, Jake Osman y algunos más se enfrentan al infame monstruo de slab de Australia Occidental, The Right , en modo de furia total.