Las mellizas Abraham la rompen en la Copa del Mundo

La temporada comenzó y las hermanas Abraham no tardaron en mostrar su talento. En la primera fecha del calendario, confirmaron el trabajo de meses de preparación que les permitió instalarse en el podio.
Primer desafío: Sevilla💪
A pesar de haber llegado a Sevilla apenas 10 días antes de competir, remar en un bote distinto y enfrentar las altas temperaturas de la ciudad, ellas no aflojaron en ningún momento.
“Era una copa de muchísimo nivel… nos tocó al tiro enfrentarnos con las mejores y eso igual para nosotras bien, porque nos pone en contexto al tiro de dónde estamos”, comentaron.
De vuelta en el podio🥉
La última vez que habían alcanzado un resultado de este nivel fue en la World Rowing Cup de 2023, por lo que llegar a la Final A y volver a subirse al podio tiene un valor aún mayor dentro de su trayectoria.
“Ganamos el heat, ganamos la semi, nos sentimos muy bien… y en la final sabíamos que podíamos pelear una medalla”
Detalles que marcan la diferencia⚡
Cuando se compite en este nivel, no son solo los segundos los que marcan diferencias. Tras años consolidándose entre las mejores, las hermanas Abraham saben que el camino hacia la meta se define en los detalles y en la fortaleza mental tanto como en la resistencia física.
“Seguimos confiando… se puede sacar mucha fortaleza de los momentos difíciles. Nos enseñó sobre nuestra resiliencia, nuestro poder interno”