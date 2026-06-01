Anto y Melita Abraham World Rowing Cup Sevilla
© Jean Michel
Remo

Las mellizas Abraham la rompen en la Copa del Mundo

Antonia y Melita Abraham siguen demostrando su nivel en el remo internacional, llevándose el bronce en la World Rowing Cup Sevilla.
Por Tania Sáez Cisternas
2 minutos leídosPublished on
La temporada comenzó y las hermanas Abraham no tardaron en mostrar su talento. En la primera fecha del calendario, confirmaron el trabajo de meses de preparación que les permitió instalarse en el podio.

Primer desafío: Sevilla💪

Anto y Melita Abraham World Rowing Cup Sevilla

Anto y Melita Abraham World Rowing Cup Sevilla

© Jean Michel

A pesar de haber llegado a Sevilla apenas 10 días antes de competir, remar en un bote distinto y enfrentar las altas temperaturas de la ciudad, ellas no aflojaron en ningún momento.

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“Era una copa de muchísimo nivel… nos tocó al tiro enfrentarnos con las mejores y eso igual para nosotras bien, porque nos pone en contexto al tiro de dónde estamos”, comentaron.

De vuelta en el podio🥉

Anto y Melita Abraham World Rowing Cup Sevilla

Anto y Melita Abraham World Rowing Cup Sevilla

© Jean Michel

La última vez que habían alcanzado un resultado de este nivel fue en la World Rowing Cup de 2023, por lo que llegar a la Final A y volver a subirse al podio tiene un valor aún mayor dentro de su trayectoria.
Quotation
“Ganamos el heat, ganamos la semi, nos sentimos muy bien… y en la final sabíamos que podíamos pelear una medalla”
Antonia y Melita Abraham

Detalles que marcan la diferencia⚡

Anto y Melita Abraham World Rowing Cup Sevilla

Anto y Melita Abraham World Rowing Cup Sevilla

© Mar Goméz

Cuando se compite en este nivel, no son solo los segundos los que marcan diferencias. Tras años consolidándose entre las mejores, las hermanas Abraham saben que el camino hacia la meta se define en los detalles y en la fortaleza mental tanto como en la resistencia física.
Quotation
“Seguimos confiando… se puede sacar mucha fortaleza de los momentos difíciles. Nos enseñó sobre nuestra resiliencia, nuestro poder interno”
Antonia y Melita Abraham
Este fue solo el comienzo de una temporada exigente. El circuito continuará en Bulgaria y Suiza durante junio, donde Anto y Melita enfrentarán nuevos retos, pero no hay nada que las detenga cuando se trata de seguir empujando sus límites. Esto recién empieza.
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