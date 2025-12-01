Benjamín Herrera Hacer las cosas con pasión y ganas, nada es imposible

Francisco "Chaleco" López Chaleco López es uno de los mejores corredores de Rally del mundo, como lo demuestra su victoria en la categoría UTV del Rally Dakar 2019 y sus cuatro podios en la competencia.

El sábado 6 de diciembre, vive un día único, lleno de adrenalina con la definición del campeonato nacional de rally, un show de motocross, freestyle, música en vivo y muchas sorpresas más.

El sábado 6 de diciembre, vive un día único, lleno de adrenalina con la definición del campeonato nacional de rally, un show de motocross, freestyle, música en vivo y muchas sorpresas más.

El sábado 6 de diciembre, vive un día único, lleno de adrenalina con la definición del campeonato nacional de rally, un show de motocross, freestyle, música en vivo y muchas sorpresas más.