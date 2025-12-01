¡Motorshow Santiago 2025! El gran cierre del Campeonato Copec RallyMobil
El sábado 6 de diciembre, vive un día único, lleno de adrenalina con la definición del campeonato nacional de rally, un show de motocross, freestyle, música en vivo y muchas sorpresas más.
Además, el evento reunirá a grandes figuras del deporte nacional: Chaleco López, Benja Herrera y Martín Vidaurre serán parte llevando su talento y velocidad directamente a Laguna Carén.
Estos referentes del rally, enduro y MTB se suman a una jornada que promete motores al límite, sorpresas para el público y momentos imperdibles para los fanáticos de la acción.
¡Acceso totalmente gratuito! Consigue tu entrada aquí y ven con toda tu familia y amigos.
Apertura de puertas: 9:00 AM.
