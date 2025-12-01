Motorshow Santiago
¡Motorshow Santiago 2025!

Este 6 de diciembre vive una jornada única en Laguna Carén.
Por Sofía Caerols Matta
1 minutos leídos

Parte de esta historia

Francisco "Chaleco" López

Chaleco López es uno de los mejores corredores de Rally del mundo, como lo demuestra su victoria en la categoría UTV del Rally Dakar 2019 y sus cuatro podios en la competencia.

ChileChile

Benjamín Herrera

Hacer las cosas con pasión y ganas, nada es imposible

ChileChile

Martín Vidaurre

ChileChile

¡Motorshow Santiago 2025! El gran cierre del Campeonato Copec RallyMobil

El sábado 6 de diciembre, vive un día único, lleno de adrenalina con la definición del campeonato nacional de rally, un show de motocross, freestyle, música en vivo y muchas sorpresas más.
Además, el evento reunirá a grandes figuras del deporte nacional: Chaleco López, Benja Herrera y Martín Vidaurre serán parte llevando su talento y velocidad directamente a Laguna Carén.
Estos referentes del rally, enduro y MTB se suman a una jornada que promete motores al límite, sorpresas para el público y momentos imperdibles para los fanáticos de la acción.
¡Acceso totalmente gratuito! Consigue tu entrada aquí y ven con toda tu familia y amigos.
Apertura de puertas: 9:00 AM.

