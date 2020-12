2010 Debut Inusual

2011 En su hábitat

2012 Descubriendo un nuevo mundo

2013 Acechando el imperio de los Patronelli

2014 Gloria en Valparaíso

2015 Llanto en Argentina

2016 Golpe inesperado

2017 Recobrando la confianza

2018 De regreso en la cima

2019 Nueva experiencia