¡A repetir la hazaña!

En el deporte como en tantas áreas de la vida a veces los grandes éxitos llegan cuando menos se espera o piensa. Una buena prueba de aquello lo puede confirmar Francisco ‘Chaleco’ López, quien luego de cuatro años de receso dakariano, y tras una larga e infructuosa búsqueda del triunfo en la categoría motos, decidió volver a darse cita en la carrera off road más famosa del mundo de una forma inmejorable, colocando la guinda de la torta a su espectacular carrera deportiva gracias a su contundente triunfo en la serie Side by Side (SxS) de la última edición realizada en Perú.

“Hemos estado trabajando fuerte para llegar lo mejor preparados al Dakar. Para esta edición iré con Juan Pablo Latrach como navegante. Él tiene experiencia y además conoce muy bien tanto el buggy (Can Am) como el equipo (South Racing), por lo tanto tengo mucha confianza en lo que podamos hacer en este rally” , expresa López, quien el próximo viernes será premiado como el mejor automovilista chileno del año por el Colegio de Periodistas Deportivos de nuestro país.

“El Dakar 2020 en Arabia Saudita será muy diferente a lo que vivimos en Sudamérica. Es cierto que tengo la experiencia de haber el corrido el Dakar en África pero creo eso no será ventaja, puesto que todos los pilotos de punta están preparados para hacerlo bien. A nivel técnico imagino un rally duro, con promedios de velocidad altos y en el que deberemos superar dunas más bajas respecto a las de ediciones pasadas. Será un Dakar bien extenso y con una navegación más dura, aunque creo que este aspecto será mucho más exigente para los pilotos de la categoría motos” , asegura Pancho al momento de referirse a la entrega de los roadbook (libro de ruta) por parte de la organización, que en el caso de algunas etapas solo se dará a minutos de iniciar la especial cronometrada, lo cual complicará la faena de los pilotos.

La exigencia deportiva de un Dakar siempre es muy elevada, pero para esta versión en Arabia Saudita se añade un condimento nuevo, que refiere a las normas y costumbres vinculadas a este país asiática, un aspecto muy comentado que a ‘Chaleco’ no le complica mayormente.

Ganar el Dakar como lo hizo Francisco López guarda ribetes notables. Repasa los hitos de la victoria del piloto en la carrera off road que abre fuegos a la temporada del motorsport mundial.

