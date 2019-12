“Perro” Casale, listo para rugir en Arabia

Las reglas de Arabia Saudita son bastante estrictas y no puedo negar que en un principio tuve un poco miedo, pero en los últimos meses he investigado bastante sobre el país y creo que es bien seguro. Será un poco extraño no poder andar con short, pero creo que nos adaptaremos y no tendremos problemas. Otro punto que me ha complicado históricamente es el frío. Recuerdo un paso por la cordillera en que la temperatura llegó a varios grados bajo cero. La pasé muy mal. En este Dakar parece que también el frío será factor, pero me he preparado muy bien para no tener inconvenientes

Ignacio Casale Rally