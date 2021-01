El qatarí Nasser Al-Attiyah volvía a demostrar su endiablada velocidad, en especial sobre las temibles dunas. “Ha sido un buen día pero no sé cuánto hemos ganado con respecto a Carlos o Stéphane. Parece que hemos ganado la etapa pero no sé con qué diferencia. Ayer perdimos mucho tiempo porque íbamos abriendo pista, entonces no nos fue muy bien y no arriesgamos mucho. Pero hoy hemos ido a tope y todo ha ido muy bien. Los neumáticos y el coche se han portado muy bien. Ha cuadrado todo: nuestro ritmo de principio a fin, no cometimos errores, Matthew hizo un gran trabajo… Estoy feliz. Es un buen comienzo pero todavía queda mucho, veremos…”, dijo el rápido piloto qatarí.