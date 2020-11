Lettenbichler no perdona

Para Graham, las esperanzas de un séptimo título no se cumplieron, a pesar de que el piloto de 45 años puso a la élite de la especialidad contra las cuerdas. "Realmente quería la victoria, pero al final no ha podido ser", admitió Graham. "Sabía que con solo 25 segundos no había nada decidido, pero aun así he ganado dos días esta semana, ¡No está mal para un viejo!".