Desafiando la nieve con nuestros héroes del Dakar

Esta vez los atletas Red Bull no encendieron sus bólidos sobre la arena, sino que pisando la desafiante nieve, una superficie muy distinta a la que están acostumbrados, pero que no aflojó la determinación de dos hombres ganadores, siempre ávidos por desafiar los límites en todo tipo de terrenos y condiciones.

Esta vez los atletas Red Bull no encendieron sus bólidos sobre la arena, sino que pisando la desafiante nieve, una superficie muy distinta a la que están acostumbrados, pero que no aflojó la determinación de dos hombres ganadores, siempre ávidos por desafiar los límites en todo tipo de terrenos y condiciones.

Esta vez los atletas Red Bull no encendieron sus bólidos sobre la arena, sino que pisando la desafiante nieve, una superficie muy distinta a la que están acostumbrados, pero que no aflojó la determinación de dos hombres ganadores, siempre ávidos por desafiar los límites en todo tipo de terrenos y condiciones.

su buggy Can Am Maverick X3

López a bordo de su buggy Can Am Maverick X3 y Casale sobre su cuatriciclo Yamaha Raptor 750 , como buenos guerreros, pisaron con ganas el pedal derecho de sus vehículos para gozar con todo del Red Bull Snow Session, una experiencia inolvidable que no solo les hizo probar sus habilidades conductivas sobre la nieve, sino que además sumar una nueva aventura de vida que atesorarán por siempre en su retina.

López a bordo de su buggy Can Am Maverick X3 y Casale sobre su cuatriciclo Yamaha Raptor 750 , como buenos guerreros, pisaron con ganas el pedal derecho de sus vehículos para gozar con todo del Red Bull Snow Session, una experiencia inolvidable que no solo les hizo probar sus habilidades conductivas sobre la nieve, sino que además sumar una nueva aventura de vida que atesorarán por siempre en su retina.

Revisa el Behind the Scenes del proyecto

Snow Sessions: Behind the Scenes

“Nos sacaron de nuestra zona de confort que es la arena y las dunas para trasladarnos a un terreno que no es nuestro fuerte, pero la verdad es que nunca me imaginé que podríamos llegar a desarrollar velocidades tan altas en la nieve”

“Nos sacaron de nuestra zona de confort que es la arena y las dunas para trasladarnos a un terreno que no es nuestro fuerte, pero la verdad es que nunca me imaginé que podríamos llegar a desarrollar velocidades tan altas en la nieve” , indica Casale tras intensos 3 días de grabaciones plagados de emociones fuertes.

“Nos sacaron de nuestra zona de confort que es la arena y las dunas para trasladarnos a un terreno que no es nuestro fuerte, pero la verdad es que nunca me imaginé que podríamos llegar a desarrollar velocidades tan altas en la nieve” , indica Casale tras intensos 3 días de grabaciones plagados de emociones fuertes.