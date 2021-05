Sébastien Ogier gana el Rally de Croacia y lidera el WRC

no olvidará su primera participación en el

Al llegar a ese final de 14 kilómetros, iba por detrás de su compañero de Toyota, Elfyn Evans , por 3,9 segundos. Después de haber superado a Ogier en las tres primeras pruebas del domingo por la mañana, el galés iba a por todas y seguramente iba a cruzar la línea de meta en primera posición para conseguir su primera victoria en 2021. Pero no fue así.

No te pierdas a continuación los mejores momentos de un emocionante último día de carrera en Croacia:

La capacidad de Ogier para olvidarse de todo y dedicarse a la tarea que tiene entre manos ha demostrado por qué sigue siendo uno de los mejores talentos de la historia de este deporte. Y, no lo olvidemos, lo hizo con la puerta del copiloto abierta y con la espalda maltrecha tras el accidente de la mañana.

Después de haber perdido la victoria por menos de un segundo, Evans no estaba dispuesto a objetar. "Ha sido especial", dijo sobre su compañero de equipo en la primera posición.

Perder una prueba del WRC por menos de un segundo no es nada nuevo para Evans. Ya ha estado ahí y lo ha hecho antes, cuando se le escapó la victoria en el Rally de Argentina de 2017 ante Thierry Neuville por siete décimas. Con la diferencia del domingo con Ogier reducida a 0,6s, se está acercando, pero sigue doliendo.

Pero no fueron igual en la SS20. Siguió a Ogier durante toda la última etapa, pero parecía tener suficiente reserva para llegar a las últimas curvas. Hasta la última. El Toyota perdió el control en el exterior de la última curva a la derecha y se deslizó por un terraplén.

"Todo iba bien, pero caímos en el último obstáculo", dijo Evans. " Está bien, no todo está en la última curva. Cuando está todo tan apretado, lo importante es tener feeling y confianza cuando el agarre es cambiante. Me faltaba eso un poco".

Kalle Rovanperä no duró ni una etapa. Ogier casi corrió la misma suerte