Mundial por Equipos Red Bull Batalla KV
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Red Bull Batalla presenta: 'Mundial por Equipos' y tú decides al campeón

México, Colombia, Argentina y Perú competirán en un torneo de 3 vs 3 donde la comunidad elegirá los enfrentamientos y decidirá cuál será el país ganador
Por Red Bull Batalla
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Resumen

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    LOS CRUCES
Este formato inédito reunirá a cuatro países, representados por algunas de las mayores potencias del freestyle hispanohablante, en una competición donde la comunidad tendrá el poder de decidir el rumbo del torneo.
¿CÓMO FUNCIONA?
  1. Los posibles cruces se anunciarán el 18 de junio en las cuentas oficiales de Red Bull Batalla. Entra en esta página y vota qué enfrentamientos quieres ver. Si un mismo país aparece en ambos cruces más votados, se tendrá en cuenta el siguiente enfrentamiento con más votos. La votación estará abierta durante 48 horas.
  2. Los dos cruces más votados se enfrentarán los días 23 y 25 de junio. Tras cada transmisión, se abrirá una votación de 48 horas para decidir qué equipos avanzan a la siguiente fase.
  3. El 29 de junio se celebrará la Gran Final, donde podrás decidir el país campeón del Mundial por Equipos de Red Bull Batalla. Las votaciones estarán abiertas por 24 horas.

LAS SELECCIONES

  • México: Jony Beltrán, Tess La y Fat Tony
  • Argentina: Mecha, Exe y Larrix
  • Perú: Nekroos, Almendrades y Jota
  • Colombia: Valles-T, Fat N y Marithea
CALENDARIO
  • Martes 23 de junio: 1era Batalla
  • Jueves 25 de junio: 2da Batalla
  • Lunes 29 de junio: Gran Final
Todas las jornadas se transmitirán en directo a través de los canales oficiales de Red Bull Batalla en YouTube, Twitch, Facebook y TikTok a las a las 13:00 MX | 14:00 CO/PE | 16:00 AR/CL | 21:00 ES.

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Cuatro países. Doce MCs. Un solo campeón. Esta vez, el jurado eres tú.
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Tu decides qué países se enfrentarán en la 1ra y 2da Batalla. Vota aquí por tus cruces favoritos:

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