-Practiqué todo. Los doble sentido creo que también los entrené harto, y las métricas siempre han sido lo mio. No es que yo sea un métrico-métrico, no me gusta separar tanto por multisilábicas; para Red Bull no sirve, porque es un formato muy corto, entonces al hacer multisilábicas, debilita el golpe. Y en Red Bull necesitas pegar. Yo tengo una métrica como intrínseca en mí, que es como abrir un A, meto dos o tres B y vuelvo con la A, y eso suena bien con el punchline [se refiere a como estructura las rimas en estrofas de cuatro versos: A B B A. Esto significa que coincide la rima de los versos primero con el cuarto y segundo con el tercero].

