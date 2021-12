Rapder es una quimera. Un animal fabuloso del freestyle. Reúne diversas habilidades que por sí solas podrían definir a distintos participantes. Contestaciones al momento, coherencia en la elaboración de sus rimas (línea argumental), punchlines salvajes y también recursos literarios que refuerzan sus barras (como la dilogía, el calambur o el retruécano). Todo esto, muestra de una evolución y una capacidad de perseverancia, de sacar lo mejor de sí luego de las dificultades, lo llevaron a coronarse bicampeón de la Red Bull México en 2020 y también ganar la Final Internacional.

Sentado en la terraza de un hotel, antes de grabar el programa La Previa, con MC Rama, el actual campeón accede a una entrevista. El resto de los días se le ha visto en la sala de videojuegos compartiendo con Skiper con el juez y youtuber Tess La. En esta conversación irradia tranquilidad y seguridad. Tal como se leve arriba de la tarima como freestyler.

-Tú destacas como freestyler por tu actitud en el escenario, tus rimas crudas, el doble tempo. Quisiera saber qué significa el escenario para ti.

-Es algo que siempre quise. Siempre quise vivir del rap, vivir de las rimas. Para mí es algo súper emocionante siempre. Yo hasta la fecha no le pierdo los nervios a subirme a un escenario y creo que eso es lo que lo mantiene todavía más emocionante. El hecho de que cada escenario que piso siga siendo igual de preocupante que el primero, pues significa que me sigue gustando, ¿sabes?

Rapder © Gary Go

-Y qué te emociona.

-Exacto. Creo que, pues, voy por buen camino y para mí significa muchísimo. Siempre que me subo a una tarima es como recordar todo el proceso que pasé para llegar ahí.

-¿Es un peso extra defender el campeonato o lo tomas con más seguridad, con relajo?

-Tengo la idea de que vengo más a renovarlo que a defenderlo. Quiero venir a hacer historia, más bien: vengo a hacer historia. Esa es la mentalidad con que la vengo a competir. Y pues yo, feliz.

-¿Eres de Guadalajara, cierto? Puedes caminar tranquilo por las calles de allá o te pidan muchas selfies? Ganaste en Guadalajara la Red Bull Regional y la BDM Regional, el 2017, y además eres el actual campeón mundial.

-Orgulloso de Guadalajara. A ver, la gente sí me para, sí me pide fotos. No a un nivel de…

-Aron Piper.

-Jajajá… Claro, no soy Bad Bunny, bro. O sea, no me gusta decir que soy famoso, a lo mejor me gusta decir que soy conocido, ¿sabes?

-Eres el Campeón Mundial.

-Claro, pero no soy Justin Bieber, no soy Bad Bunny, no somos Chris Brown, ¿sabes? Gente que todo el mundo los está parando todo el tiempo. Pero definitivamente el hecho de que en mi propia región me apoyen demasiado, y me pidan fotos, pues es como ir tomando energía. Porque cada vez que alguien te para es: “Mucho éxito para la Internacional”, “una foto, por favor; y vamos por el bicampeonato”.

-Te reconforta.

-Sentir el cariño de tu gente antes de venir a la Internacional te reconforta, te llena de energía, como que te carga de vibras positivas para venir acá; y pues, son recuerdos que yo me traigo aquí al competir.

-Hay cuatro mexicanos en la final. Aczino, RC Skiper y tú. Es muy posible, por tema de probabilidades, que uno de ustedes llegue a una posible final.

-La verdad que nosotros venimos mentalizados, cada quien a hacer su trabajo, obviamente, con lo que lleva representar el país, pero venimos por el 1, 2, 3.

-¿En qué crees que se parecen y en qué se diferencian?

-Obviamente que todos tenemos la escuela mexicana, que es siempre ser súper agresivo, contundente, punchline tras punchline. Eso es como algo súper característico de México. Pero cada quien le pone su sazón; a mí creo que la respuesta siempre me ha caracterizado muy fuerte. RC manejando el doble tempo. Aczino la construcción de las rimas. Skiper a nivel ingenio es bastante fuerte. Entonces creo que en estas internacionales, en estas instancias, cada quien, en vez de intentar cosas nuevas, creo que debe sacar a lucir lo que más le caracteriza a cada uno. Si ya sabes hacer algo, no puedes venir a experimentar a una Internacional. Si es lo que te resulta, pues hazlo y listo.

-Con tantos eventos, con rimas que se reciclan, con referencias a otras batallas, se ha creado un multiverso del freestyle. ¿Cómo lo ves tú?

-Con tantos años de batalla, con tantas ideas, con tanto que evoluciona esto, y de manera tan rápida, veo muy imposible que no se haya usado un recurso de cierta forma. Además, agrégale a esto que nosotros tenemos como referentes a raperos que no compiten en freestyle, pero que probablemente ya lo dijeron en una canción. Creo que a este punto, no existe un formato virgen, ¿sabes? No existe una temática virgen, no existe algo que no se haya tocado. Pero que sí, definitivamente por la naturaleza de la rima, de la espontaneidad del freestyle, le dan un toque distinto a lo que estás haciendo; entonces creo que eso es algo que no se pierde a pesar de que se use el mismo concepto, pues es una forma como mágica de entregar la rima.

Rapder © Gary Go

-¿Cómo acercar este mundo, este multiverso de free, que ya acumula mucha información de sí mismo, a otros auditores que quieren ingresar pero que a veces no entienden las referencias que le tira un MC a otro?

-En primera instancia, que consuman mucho. ¿Por qué? Porque consumiendo mucho se van a dar cuenta de cómo nosotros utilizamos recursos literarios para entrar a una batalla. Ya sea por ejemplo la metáfora, ya sea la aliteración, ya sean las paranomasias. Ese tipo de recursos literarios que nos ayuda a nosotros a clavar una rima. Entonces mientras más conozcan a lo que a nosotros nos dedicamos, a la cultura del hip-hop, del género, pues obviamente va a ser un poquito más sencillo comprender lo que nosotros estamos improvisando.

-¿Revisas tus batallas? ¿Aprendes de ellas?

-Totalmente. Por ejemplo: yo me puedo dar una batalla contigo hoy, y no la veo hasta dentro de tres semanas, ¿sabes? Me gusta quedarme con la idea de lo que pasó, de lo que se vivió en ese momento a hacer una introspección ya sea para bien o para mal de lo que está sucediendo, y ya después decir OK: “Ya tengo yo mis ideas de qué pasó. Ahora vamos a ver si mis ideas son correctas”. Primero es como que me auto evalúo y ya después digo: “A ver, ¿mis ideas son correctas sí o no?

-En un video que realizó RedBull, y que publicó hace pocos días [Rapder: Biografía, disponible en YouTube] se aprecia cómo los últimos dos años desarrollaste diversas habilidades lingüísticas que incorporaste a la hora de combatir en batallas. Háblame de ese proceso de aprendizaje.

-Pues yo simplemente creo que practicando, ¿sabes? El hecho de practicar y de sentirme seguro con lo que estaba haciendo me soltó. Abrió como esa puerta que me mantenía en una zona de confort, entonces simplemente salió el Rapder que le gusta jugar con diferentes cosas.

¿Recuerdas la rima que más te gustó de la Final que te dio el título en la Internacional?

-Yo creo que la de la bola de nieve. No recuerdo las palabras exactas, pero…

-Eso es bueno, porque da entender que no estaba escrita.

-Pero la idea general es, pues, soy como una bola de nieve, porque entre más caí, me fui haciendo más grande y aprendiendo más de lo que estaba pasando.