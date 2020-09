Las mejores rimas de la Final Nacional Chile 2020

Stigma vs Nano (8vos)

“Este dice que me gana, el Nano, que voy a soñar con este hermano. Obvio que voy a soñar con el Nano, cuando despierte del avión en la internacional porque a vo’ te gano.”

STIGMA: “Este dice que me gana, el Nano, que voy a soñar con este hermano. Obvio que voy a soñar con el Nano, cuando despierte del avión en la internacional porque a vo’ te gano.”

STIGMA: “Este dice que me gana, el Nano, que voy a soñar con este hermano. Obvio que voy a soñar con el Nano, cuando despierte del avión en la internacional porque a vo’ te gano.”

Inefable vs Askel (8vos)