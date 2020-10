Los rugosos caminos del amor y el desamor recorridos con genialidad en el disco de Los Prisioneros, que a 30 años de su estreno es repasado por Marisol García y Claudio Ruiz junto a una serie de voces chilenas e internacionales en “Corazones, el podcast” . Si de pasión y romance épico se trata no se puede dejar fuera al segundo track, ‘Amiga Mía’, que sin una mínima anticipación dada por ‘Tren al Sur’, explota como uno de los pasajes personales más conmovedores del álbum.

“Una estructura atípica en el pop, con un estribillo que tiene apenas tres frases breves a las que se llegan pasado el primer tercio, luego de una enumeración extensa y de una voz monocorde con recuerdos que se añoran y que duelen. Es como si el dolor le quitara humanidad a una voz que sólo se limita a evocar lo que ha perdido, hasta que un subidón de deseo y añoranza la conecta con la melodía y el desgarro”, es la elocuencia con la que García desglosa este himno que Javiera Mena ha popularizado entre nuevas generaciones y nichos.

La cantante es una de las invitadas en este especial capítulo, responsable de interpretar en más de una ocasión la pieza de Jorge González. “Una canción perfecta, que no quise tocar mucho”, en palabras de Mena, que recorre sus memorias para reconstruir los trascendentales primeros encuentros con Corazones; en su infancia, en casa, junto a su prima que hacía la labor de cuidar de ella y su hermano, estas nueve historias se transformaron, sin mayor dificultad, en influencia.

“Escuchaba las letras y no entendía bien lo que decían. Lo mismo con el videoclip de ‘Corazones Rojos’. Yo no entendía cómo un hombre estaba hablándole así a las mujeres, pero a la vez lo sentía contestatario, me hacía pensar. Creo que fue de las primeras canciones de protesta audaz que escuché, sin ser tan evidente como lo era la música de mis papás, sino que era algo que tenía glamour, electrónico, que era moderno pero con un contenido político innegable”.

Por un lado está la reflexión inocente de un statement como ‘Corazones Rojos’, por otro el descubrimiento de fusiones que son peligro y placer en partes iguales: el café con helado, la tristeza y el romance, como suena en la declaración a la figura de amiga amante. “Cuando chica le ponía atención a los sonidos y ‘Amiga Mía’ no era de las que más me llamaba la atención pero luego me reencontré con ella. Está metida en mi ADN y logré reinterpretarla con un nuevo sentido. Creo que ejemplifica muy bien ese momento cuando uno está recién en una relación, totalmente sumergido y te quedas todo el fin de semana encerrado en la casa”, explica la responsable de históricas entregas amorosas como ‘Sol de Invierno’, junto a Gepe, el primer entrevistado de Conversaciones sobre “Corazones, el podcast”.

“Tiene esta cuota de amor que no puede ser, ese anhelo del amor que no va a pasar. Eso te embarga pero al mismo tiempo te encierra. Se transmite súper bien esa sensación. Aunque escuches lo peor, te estaré amando igual”, dice ampliando su idea expuesta en el podcast, donde profundiza en cómo esta dualidad tristeza-romance “son dos de las sensaciones que me gusta tocar mucho en mi música. Algo que ‘Amiga Mía’ lo aborda de buena manera, y lo hace con tintes trágicos en su cantar también”.

La interpretación como herramienta clave para el énfasis de un relato, algo que Javiera aplica en su más reciente single, ‘Corazón Astral’, en el que el spoken word cumple rol fundamental en la ambientación sonora final. “Creo que con este recurso me puedo encontrar realmente, más allá de cantante, sino como una comunicadora de ideas. Es donde más cómoda me siento, en hablar, transmitir sensualidad. Me gusta esta cercanía de sentir que te están conversando casi al oído”, un ejercicio al que ya nos acostumbró González susurrándonos cómo no habrá otros latidos, otros orgasmos, otras promesas ni otro calor.

Tal como comenta Marisol en este segundo episodio, ‘Amiga Mía’ es un de yo a tú, construido sobre el peso de los recuerdos, que llevaron a Javiera a imaginarse cosas que nunca había vivido. Los recuerdos, fundamentales para esta composición de González, son uno de los puntos importantes de inspiración de la cantante. “Al momento de crear, sea sola o con otro, son esos momentos que han generado emociones los que sirven para conectar con este inconsciente colectivo que se despliega en las canciones”.

Las remembranzas de Javiera coquetean con la ficción a lo largo de su carrera, tal como en la de Los Prisioneros. Aquello que se ha sentido y sufrido se desplaza a interacciones comunes en las que todos y todas nos podemos reflejar. Una fusión de relatos que la música se encuentra explorando actualmente en lo que es la construcción de su venidera placa.

Baile y balada desde Madrid

Por estos días, Javiera vuelve a agarrarle ritmo a una rutina pandémica, haciéndose la idea de un confinamiento que no nos dejará tan fácilmente. Partió trabajando en Chile, y la situación mundial la llevó de regreso a Madrid, donde vive una segunda etapa de construcción, “sin apuro, con otros tiempos distintos a los que tenía en mi cabeza”, como adelanta.

De la novedad ya pudimos escuchar ‘Flashback’ y ‘Corazón Astral’, dos sencillos que tienen que ver con un todo lleno con singularidades individuales. “Como suele ser en mis discos, cada canción es un universo distinto. Me estoy reencontrando con las baladas y tengo un par por ahí, toco lados más vulnerables pero también hay mucho dance”.

El disco está evolucionando totalmente en Madrid. La ciudad se está metiendo full en él. Pasó un poco en Otra Era pero ahora ya estoy viviendo acá y está repercutiendo en los colores que pueda llegar a tener el resultado final Javiera Mena

Dice que quiere que sea un disco con muchos estados de ánimo, con un poco de recuerdos y otro poco de ficción, un relato que está armando desde una adultez que disfruta. “Como dicen, el camino es el fin, pero me siento en un momento con mucho más poder en cuanto a la música y en cuanto a mi carrera también. Es un buen momento para mí, una buena etapa”, asegura haciendo otro paralelo de influencia entre Corazones y su historia artística.