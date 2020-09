Acertijo: "Lo importante es el proceso y no los resultados"

El nuevo campeón Chile 🏅

También fue sacarse un peso de encima, ya que si bien en los últimos años me he posicionado en varios podios, Red Bull era un campeonato que me faltaba y había estado peliando hace bastante tiempo. Siento una consagración como freestyler al terminar un proceso de trabajo con este último logro por toda la importancia que esta competición tiene.

No lo recuerdo muy bien pero fueron ganas de descansar al fin, por eso me tiré al piso pensando en agradecer y lo difícil que había estado la competencia en todas las batallas.

La gran diferencia fue que este año medité mucho y me logré sacar ciertas cargas emocionales que me metían presión. Realmente fui a disfrutar y dar mi mejor nivel, lo que permitió desbloquear un nivel que nuca antes había desbloqueado.

