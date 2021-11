Desde los 15 años Aldo Valdebenito comenzó a vincularse al mundo del freestyle, donde se le conoce como Jooker. Antes de ello, ya había iniciado un camino por el arte urbano siendo malabarista callejero, para luego dar rienda a las líricas. Su debut en el ámbito musical data de 2017, con un disco editado junto al Crew Parley “Justicia Sin Ley”, pero no sería hasta el día de hoy que estrena como Jokker Liricis su primer material en solitario “Ya Tu Sabes”.

Acerca de “Ya Tu Sabe” expresa: “Intenté darle versatilidad a todas las canciones que hice, porque siempre he estado ligado al mundo de rap y del hip hop, y quería explorar más allá y demostrar que los raperos también podemos hacer trap, sandungueo y más, que el mundo del rap siempre dice que estamos cerrados a hacer”.

