🎧 ESCUCHA ACÁ "VLONE" DE POLIMÁ WESTCOAST & KHEA

Conversamos con Westcoast justo antes del lanzamiento de ‘VLONE’, "una canción que representa la vida rápida de un joven sumergido en el trap, muy energética como cuando cierro mis ojos e imagino muchos colores", en sus palabras. Esfuerzo, producción, carretes y admiración en la entrega más definitoria de lo que será "Las Crónicas de Ngangu II”.

-- ¿Todavía te pones nervioso antes de que la gente conozca tus canciones o se ha ido pasando un poco?

“Estoy nervioso porque es larga nuestra historia con KHEA. Nos conocemos hace mucho tiempo y, recién ahora, vamos a sacar la primera y única canción que tenemos juntos. Es verdad que hemos grabado otras cosas pero no van a salir, son una especie de prueba para ‘VLONE’. Además es un tema que nos fascina, nos encanta, todos los días hablamos de lo mucho que nos gusta.

Siempre me pongo nervioso antes de lanzar porque siento que cada estreno es un empezar de nuevo, se recibe el veredicto de las personas, siempre es algo nuevo. En vivo pasa lo mismo. Tengo esa ansiedad y ese nerviosismo de mostrarles algo inédito”

Polima © Polima

-- ¿Por qué elegiste ‘VLONE’ como tercer sencillo?

‘ENIGMA’ fue el primero porque es la apertura a este próximo álbum. Dice mucho desde el nombre hasta lo que se escucha en la canción. Me permitió abrir un mundo infinito para lograr hacer la música que yo quiero. Este es el disco que siempre he querido hacer. ‘TIP TAP TOE’ siguió introduciendo lo que van a poder encontrar en el LP y ‘VLONE’ marca mi esencia, de la música que estoy haciendo y de lo que soy, de una forma más concreta. Que sea la tercera es importante porque luego de esto ya viene el trabajo completo. Es la canción que viene a reconfirmar lo que estoy haciendo”

-- ¿Qué grandes diferencias aprecias entre ‘VLONE’ y las otras dos?

“El subgénero de esta canción se considera hyperpop o hyperbeat, es una rama del trap mucho más popular y mainstream, es mucho más nuevo también. La gente no está acostumbrada a escuchar esto porque se ha dado poco. En Estados Unidos se ha dado más pero hacerlo en español creo que es una evolución del hip hop, del trap, de todo lo que ha pasado en esta escena hasta hoy. La transformación que ha tenido la música. Creo que ‘VLONE’ es parte del cambio en la música en nuestro idioma”

-- ¿Cómo conociste a KHEA?

“Lo conocí por su música cuando sacó la canción con Cazzu y Duki, hace años, cuando se pegaron. Antes de que Bad Bunny le hiciera un remix a ‘Loca’. Me gustó mucho, es un chico de mi edad y eso lo hizo más especial aún. Me llenó de esperanzas que Bad Bunny se haya montado en su canción porque abrió puertas, y ahora él me está dando la oportunidad de participar con él. Siento mucho aprecio por KHEA, es muy humilde y de corazón, me identifico con su persona y valoro mucho su amistad y hermandad, igual que su música. Me gusta que le cante al amor que haga este trap romántico porque sé que hay mucha gente que se siente identificada con sus letras, con lo que dice.

-- ¿Y cómo llegaron a estar juntos en ‘VLONE’?

“Carreteamos muchas veces, jajaja. La primera vez que nos vimos fue cuando me presenté en el Lollapalooza. Diez segundos antes de salir él llegó al backstage, me dio la bendición y su buena fe, su buena energía para salir a romperla. Lo vi diez segundos pero fue muy especial. Luego de eso carreteamos muchas veces en Argentina, en su casa enorme donde iban todos los artistas. Eso sí, no teníamos espacio para grabar, y cuando nos veíamos era para disfrutar y divertirnos, pero la última vez que fui a Argentina llegamos a la casa de Seven Kayne, a una fiesta, y a los minutos KHEA me dice ‘vamos a grabar al estudio que tiene Seven’. Así nació, muy espontáneo.

-- Mucho más divertido que trabajar a distancia…

“Mucho más. Siento que juntar las piezas de una canción a distancia hace que la idea sea siempre más de uno que de otro, en cambio esta la hicimos juntos de pies a cabeza. Eso la hace especial desde el comienzo. Es bacán cómo pasó y, obvio, el resultado final.

-- Polimá, ¿qué tan distinto será “Las Crónicas de Ngangu II” del primero?

“Es bien grande la diferencia, sobre todo sonora. Este álbum está trabajado completamente en estudio y eso genera una calidad superior. Visualmente también he logrado lo que he querido. Estoy presentando los videos de mis sueños, videos de corte película que queríamos hacer, trabajando en la parte artística y estética al mismo nivel que la música. Estoy contento por el sonido y por cómo luce el imaginario, muy ansioso por que vean todo. Solo llevamos dos videos y tengo muchas sorpresas, muchas.

-- ¿Nos encontraremos con más colaboraciones en la placa?

“Hay una colaboración más con Drefquila, que es muy especial para mí porque siempre admiré su carrera. Desde que comenzó lo vi como fan, antes de siquiera yo entrar al género, entonces compartir esta canción con él es muy lindo. Se llama ‘R.A.P’, que son las siglas para Respeto, Amor y Poder. Eso significa para nosotros rap, y es bacán que sea con él porque nació en las batallas de Red Bull . Es un honor que se haya motivado a participar y tenerlo en mi disco”.

Red Bull Batalla Chile © Red Bull Batalla

MC's históricos del norte de Chile 🇨🇱 Los grandes del freestyle de la zona norte Leer historia

-- ¿Sirvió la pandemia para este proceso?

“Creativamente me sirvió mucho para avanzar y conocer mucho más allá. Logré interiorizar más en los conceptos que quería trabajar, tuve tiempo para pensar y planificar muy bien antes de salir a grabar, rodar y mostrar. Tuve tiempo para escribir las canciones, línea por línea, pensando en cada palabra. Gracias a dios no me contagie estuve en casa trabajando en lo que se viene, “Las Crónicas de Ngangu II”.

-- ¿Cómo estuvo la producción de este nuevo disco?

“El productor general es Youngdst, un chico que acaba de cumplir 18 años, trabajamos desde que tiene 16 y por fin está dando frutos todo lo que hicimos. Él es muy inteligente, trabajamos codo a codo en esto, dándolo todo por el equipo y la cultura de la música urbana en Chile. Yo soy muy mateo y estudio harto lo que está pasando y eso se complementa con él, que también estudia mucho. Siempre le digo que me cambió la vida, me introdujo al mundo que yo quería llegar. Logré encontrar a un productor con una mentalidad que apunta a donde yo apunto; siento una complicidad especial que nos hace hacer las cosas muy rápido, llegamos a las mismas conclusiones sin pensarlo, sin rodeos. Creamos de manera exprés, todo fluye, las cosas salen. Nos entendemos mucho y eso se nota en el resultado final.

-- Imagina este escenario: es tu primer concierto postpandemia, ¿qué es lo que nos va a sorprender del show de Polimá Westcoast?

“Oh, lo he esperado tanto, con tantas ansias. No he podido cantar las canciones nuevas y me encantaría hacerlo pronto. En cuanto se pueda quiero imaginar un público grande, todos vacunados, poner en gigante y físico lo que es “Las Crónicas de Ngangu II”, que la gente entienda el mundo onírico en el que estoy sumergido yo y mi música. Quiero hacer real “Las Crónicas”. Me imagino tener cosas colgando en el escenario, que la gente viva un viaje durante el show. Cuando pequeño fui a ver a Whiz Khalifa y de mayor a Post Malone. Ellos me abrieron un mundo infinito de posibilidades para la puesta en escena, de cómo se disfruta un show en vivo.

-- ¿Cómo te gustaría que entendiéramos ‘VLONE’?

“Es una canción hyperpop, hyperbeat, junto a KHEA. Uno de los artistas más grandes de Argentina. Es un junte especial para nosotros y siento que aportar con este tipo de trap está muy bueno porque, quizás, haga que más jóvenes se animen a seguir este tipo de música o de sueños. Espero que lo disfruten”.