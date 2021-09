“Fue un día increíble. El regreso del Campeonato lo estábamos esperando, y resultó mejor de lo esperado, con una pista en gran estado, un nivel muy alto de los pilotos y una organización increíble, lo que es muy bueno para que suba el nivel en Chile. En cuanto a la fecha, quedamos muy felices, ya que fue muy complicada, fue una carrea muy estratégica, donde lo más difícil era poder aguantar con el físico. Por eso buscamos desde el comienzo largar en punta para no quedar con tierra y luego mantener el ritmo. Y aunque uno siempre tiene la idea de ganar, había llegado a esta fecha con la mente tranquila, quería disfrutar y por suerte salió todo como lo planeamos”, precisó el piloto de 21 años, quien sumó su primera victoria en la serie principal, pero que en su historial ya cuenta con el título de la categoría MX2.

