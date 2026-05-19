Así se enteró Neymar Jr de que va al mundial por Brasil

Neymar Jr , de 34 años, ha revelado el emotivo momento en que descubrió que había sido incluido en la lista de 26 jugadores de la selección brasileña para el Mundial de este verano: se enteró en directo en casa, rodeado de amigos, mientras se emitía el anuncio por televisión.

Dos días después de que el seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, confirmara la lista de convocados para el torneo, el delantero del FC Santos compartió imágenes en las que mostraba cómo se enteró de que volvería al mayor escenario futbolístico con la selección brasileña de fútbol, un momento que tuvo un peso especial tras las lesiones, los contratiempos y los meses de incertidumbre sobre su futuro internacional.

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Mira el último episodio de la serie de YouTube de Neymar Jr: "Voy al Mundial".

Neymar Jr esperó en casa mientras se revelaba en directo la lista de convocados de Brasil para el Mundial

The FC Santos forward waited nervously at home for the announcement © Diego Sanches/Red Bull Content Pool Quotation Las otras veces tenía mariposas en el estómago... pero esta vez estoy un poco ansioso Neymar da Silva Santos Júnior

El día del anuncio, unos amigos sorprendieron al jugador de 34 años presentándose en su casa para ver juntos la revelación en directo de la lista de convocados. Neymar Jr ya ha representado a Brasil en tres Mundiales -en 2014, 2018 y 2022-, pero esta vez, admitió, se siente diferente.

"Las otras veces tenía mariposas en el estómago", dijo antes del anuncio. "Pero esta vez es diferente. Estoy un poco ansioso".

En todo Brasil, los aficionados sintonizaron con el recién nombrado seleccionador nacional, Carlo Ancelotti, que desveló su lista de convocados durante una ceremonia en Río de Janeiro.

"Ha sido difícil elegir a estos 26 jugadores", declaró Ancelotti. "La competencia en este país es increíblemente alta".

La sala estalló en cuanto Neymar Jr oyó su nombre

De vuelta a casa de Neymar, la tensión fue en aumento a medida que se leían los nombres uno a uno. Gabriel Martinelli. Igor Thiago. Siguieron más.

Entonces llegó el momento.

"Después de la letra M...", dijo el moderador en la retransmisión en directo.

"Neymar".

Neymar Jr couldn't hide his emotions upon hearing his name © Diego Sanches/Red Bull Content Pool Quotation Lo conseguimos, papá. Lo conseguimos Neymar da Silva Santos Júnior

Neymar Jr levantó los dos brazos al instante mientras toda la sala estallaba en celebración. Abrazó a amigos y familiares uno por uno, y luego llamó a su padre.

"Lo hemos conseguido, papá. Lo hemos conseguido", repitió por teléfono.

Tras años de reveses, Neymar Jr dice que la afición brasileña le ha sacado adelante

El momento llega tras un largo periodo de lesiones, críticas e incertidumbre sobre si Neymar Jr volvería siquiera al mayor escenario futbolístico.

Quotation Son lágrimas de pura felicidad Neymar Jr

Neymar Jr habló de lo que significaba sin tratar de exagerarlo, simplemente reconociendo el camino de vuelta.

"Con todo lo que hemos pasado, con todo lo que me han visto pasar, que yo llegue aquí y consiga competir en otro Mundial es increíble", dijo después. "Son lágrimas de pura felicidad".

Neymar Jr shares his joy with his wife and daughter © Diego Sanches/Red Bull Content Pool

A su alrededor, también hay una clara sensación de lo mucho que importó el apoyo exterior durante ese periodo, especialmente el de los aficionados brasileños que permanecieron a su lado a pesar de las dudas.

"Quiero dar las gracias a todos los brasileños que me apoyaron y me animaron, que pidieron que estuviera en la selección", declaró. "Es muy especial sentir ese amor de los aficionados".

Ahora que se prepara para la que podría ser su cuarta participación en un Mundial, Neymar Jr hizo una última promesa:

"Daremos absolutamente la vida para que la Copa vuelva a Brasil".