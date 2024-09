Expectativas de los punteros de Hyundai en el WRC 🇨🇱

- No fue representativo, lo que buscamos fue cuidar nuestros neumáticos, de los cuales tenemos pocos para este fin de semana. No pudimos darlo todo por eso mismo.

- No fue representativo, lo que buscamos fue cuidar nuestros neumáticos, de los cuales tenemos pocos para este fin de semana. No pudimos darlo todo por eso mismo.

- No fue representativo, lo que buscamos fue cuidar nuestros neumáticos, de los cuales tenemos pocos para este fin de semana. No pudimos darlo todo por eso mismo.

- Me encanta, siempre que vienes a sudamérica hay una atmosfera increible y la gente disfruta mucho de esto, independiente del clima y todo.

- Me encanta, siempre que vienes a sudamérica hay una atmosfera increible y la gente disfruta mucho de esto, independiente del clima y todo.

- Me encanta, siempre que vienes a sudamérica hay una atmosfera increible y la gente disfruta mucho de esto, independiente del clima y todo.