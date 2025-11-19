Guía para principiantes sobre el saque de pádel perfecto

El saque en pádel es un componente clave para organizar un peloteo, pero desempeña un papel muy diferente al de deportes como el tenis.

El saque está restringido al golpeo por debajo de la mano y por debajo de la altura de la cintura, por lo que es muy raro que se convierta en un arma as para ganar el punto directamente como en el tenis. Sin embargo, puede utilizarse para influir enormemente en el punto si se ejecuta con precisión.

Para los jugadores profesionales, el saque es una herramienta de preparación, que rara vez se utiliza para ganar el punto directamente, sino para presionar al oponente apuntando a zonas específicas o comenzando a ejecutar un plan de juego determinado. En el pádel amateur, sin embargo, el saque puede ser un arma potente. Los saques dirigidos hacia las paredes laterales son especialmente eficaces, ya que crean ángulos complicados y efectos de rebote que dificultan la devolución limpia de la pelota. Dominando el control y la colocación, los jugadores pueden pasar fácilmente al siguiente nivel convirtiendo el saque de una salida rutinaria en una ventaja táctica.

Paso a paso: Cómo realizar perfectamente un saque de pádel

01 Prepara tu posición y postura

Empieza colocándote detrás de la línea de servicio con el pie no dominante ligeramente adelantado, apuntando hacia el cuadro de servicio diagonal. Tu cuerpo debe mirar ligeramente hacia un lado, lo que te permitirá girar mejor las caderas y los hombros para transferir efecto y potencia a la pelota. En el nivel de principiante, intenta colocarte cómodamente cerca del centro del cuadro de servicio para conseguir versatilidad en la colocación de tus saques.

Juan Lebrón practica su saque en París © Jure Makovec/Red Bull Content Pool

Consejo profesional: En cuanto empieces a progresar, puedes experimentar con distintas posiciones de salida en función de las estrategias que hayas planeado con tu compañero.

02 Dominar la dejada de la pelota

Sujeta la pelota con la mano que no golpea a la altura de la cintura, manteniéndola firme para asegurar una dejada controlada. Como no puedes golpear la pelota por encima de la cintura, el saque de pádel no requiere un lanzamiento alto; en su lugar, suelta suavemente la pelota para que caiga de forma natural al suelo.

Consejo profesional: Practicar la dejada es crucial porque un lanzamiento desigual o apresurado puede provocar incoherencias en la velocidad y dirección de tu saque.

03 Tiempo y mecánica del golpe

Cuando la pelota toque el suelo, entra en contacto con ella en su punto más alto tras el rebote, justo por debajo de la altura de la cintura, con un swing relajado y controlado. Utiliza la empuñadura continental (imagina que te das la mano con ella o que utilizas el lateral de la raqueta como un martillo) para conseguir un control y una versatilidad óptimos. Intenta que tu swing sea fluido y suave, evitando movimientos bruscos o demasiado potentes y transfiriendo el peso del cuerpo desde el pie dominante (colocado detrás del no dominante en la postura inicial) hacia delante, girando completamente el cuerpo 90 grados hacia los lados.

Arturo Coello muestra un swing de saque perfecto © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Consejo profesional: A medida que desarrolles tu saque, intenta añadir efecto. Por ejemplo, al golpear, haz un ligero movimiento de roce bajo la pelota con la raqueta, creando un sutil efecto de retroceso.

04 Seguimiento y colocación

Completa tu saque con un seguimiento suave que se alinee con la dirección del objetivo. Después de hacer contacto, tu raqueta debe seguir de forma natural la trayectoria hacia el cuadro previsto, lo que mejora tanto el control como la precisión. En cuanto completes tu saque, empieza a moverte hacia la red para obtener una posición ventajosa para el siguiente golpe.

Consejo profesional: Intenta controlar el ritmo de tu saque para que te dé tiempo a llegar a la red. Más abajo encontrarás más información al respecto.

Llega a la red después del saque para establecer la posición de tu equipo © Jure Makovec/Red Bull Content Pool

05 Evita estos errores comunes en el saque

1. Saque demasiado rápido

Un saque con demasiada velocidad puede parecer una buena idea, pero te deja poco tiempo para llegar a la red, que es la zona en la que debes intentar pasar más tiempo. En la red es donde suelen ganarse los puntos en pádel, así que es fundamental aprovechar tu saque para establecer una posición fuerte en la red con tu compañero. Es crucial encontrar un equilibrio entre la velocidad del saque y la colocación, dejando tiempo suficiente para colocarte en esa posición tras el saque.

2. Errores de altura y faltas

A diferencia de otros deportes de raqueta, en el pádel la pelota debe golpearse por debajo del nivel de la cintura. Servir por encima de esta línea se considera una falta, que puede alterar el ritmo y costar puntos valiosos. Practicar una dejada controlada de la pelota a la altura de la cintura te ayuda a mantenerte dentro de los límites legales y a mantener un saque estable.

3. Permanecer inmóvil tras el saque

Muchos principiantes cometen el error de permanecer en su posición de saque en lugar de moverse hacia delante. En el pádel, el movimiento es clave; después del saque, muévete hacia la red para colocarte en posición para el siguiente golpe. Esta postura proactiva te permite interceptar la devolución y controlar el ritmo del juego, presionando a tus oponentes desde el inicio del punto.

Ceñirte una rutina puede ayudarte a concentrarte antes del saque © Jure Makovec/Red Bull Content Pool

06 Las reglas del saque

Por abajo: Los saques se golpean por debajo de la mano -similar a un golpe de derecha normal- y deben botar primero fuera del área de saque.

Posición: El servidor se coloca detrás de la línea de servicio con ambos pies detrás de la línea y paralelos a la red. El servidor no puede saltar

Altura: La pelota debe golpearse a la altura de la cintura del servidor o por debajo de ella.

¿Qué se considera un saque válido? La pelota debe botar primero dentro del cuadro del restador en diagonal desde el cuadro del servidor, y no golpear la valla

Evita las líneas: La pelota no puede golpear la línea del cuadro del servidor, y el servidor no puede pisar esa línea ni el interior del cuadro mientras realiza el saque

Alterna los saques: Los jugadores sacan por turnos. Cuando jueguen dos contra dos, cada jugador sacará una vez cada cuatro juegos

Faltas: Las dobles faltas funcionan como en el tenis: tienes dos oportunidades y si fallas las dos, el adversario gana un punto.

Lets: Las dejadas también son como en el tenis. Si sacas una pelota válida que golpea la parte superior de la red, tienes una nueva oportunidad de sacar.